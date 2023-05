Implantation d’un toit-terrasse

Transférez la taille et la disposition de la fondation de votre plafond au sol, à la terrasse ou au patio. Pour marquer le sol, utilisez de la craie en poudre ou plantez des piquets dans le sol. Pour marquer une terrasse ou un patio, utilisez un crayon ou un crayon de charpentier.

Pour un positionnement précis des semelles, installez des planches de battage. Ceux-ci vous permettront d’ajuster et de maintenir des lignes de périmètre tendues tout en creusant les trous de fondation.

Les Batterboards sont des points de fixation temporaires pour les cordages. Ils sont généralement fabriqués avec 1 par 4 ou 2 par 4, mais vous pouvez utiliser n’importe quel bois de rebut disponible. Chaque planche de frappe est constituée d’une traverse montée sur deux piquets, qui sont taillés avec des fonds pointus afin de pouvoir être enfoncés facilement dans le sol.

Si vous construisez sur un mur de maison, faites passer un fil à plomb à chaque extrémité du grand livre et enfoncez un clou partiellement dans le mur juste au-dessus du niveau du sol, ou vous pouvez installer des planches à la base du mur, puis enfoncer un clouez à l’emplacement du fil à plomb, comme indiqué.

Exécutez les lignes de maçon des clous aux panneaux de pâte opposés, puis parallèlement au mur de panneau de pâte à panneau de pâte.

Pour un plafond attaché à une maison, enfoncez partiellement un deuxième petit clou dans le revêtement à exactement 3 pieds de distance. Accrochez l’extrémité d’un ruban à mesurer sur un clou et l’extrémité d’un autre ruban à mesurer sur l’autre clou.

Avec un assistant, tirez les bandes jusqu’à ce que la marque de 4 pieds sur une bande rencontre la marque de 5 pieds sur l’autre bande pour vous assurer que la disposition est parfaitement perpendiculaire au mur.

Utilisez la même méthode pour une structure autoportante, mais plantez des piquets dans le sol au lieu d’un clou dans le revêtement. Cette méthode de triangulation fonctionne dans n’importe quel multiple de 3-4-5 : par exemple, 6-8-10, 9-12-15, etc. Pour une précision maximale, utilisez le plus grand rapport possible.

Pour vérifier le carré, mesurez les distances diagonales entre les coins opposés. Si nécessaire, ajustez les lignes jusqu’à ce que les deux mesures correspondent. Lorsque vous localisez les emplacements des semelles et des poteaux de cette manière, n’oubliez pas que ces lignes indiquent le périmètre, et non les centres, des poteaux et des semelles.

