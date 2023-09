Il est temps d’enlever les feuilles ? Abandonnez votre râteau pour une boîte en carton

Ratisser les feuilles d’automne peut être une tâche très fastidieuse. Même les meilleurs râteaux ne peuvent ramasser qu’un nombre limité de feuilles à la fois. Et souvent, les dents embrochent les feuilles et vous ralentissent.

Cet automne, la TikTokeuse Virginia H. Lane (@virginiahlane) a une solution : utiliser une boîte en carton. Sérieusement. Voici comment elle procède, quelle est l’efficacité de sa méthode et d’autres alternatives à considérer.

Comment ratisser les feuilles avec une boîte en carton ?

Dans la vidéo de Lane, elle tient le bord de la boîte en carton à un angle de 45 degrés, puis la fait passer le long de sa pelouse en plusieurs mouvements pour ramasser les feuilles mortes dessus. Découvrez sa méthode par vous-même ci-dessous.

@virginiahlane #momhack #momhacks #momlife #momshelpingmoms #beachvacation #howto #lifehack #lifehacks #iwastodayyearsold #iwastodayyearsoldwhenifoundthisout #gardeningtips #yardwork #gardeninghacks #lawncare #lawnmaintenance #landscaping #landscapingdesign #landscapingideas #momsoftiktok #fyp #foryou page ♬ Swag Pretty Boy – Soulja Garçon

Ratisser les feuilles avec une boîte en carton, est-ce vraiment efficace ?

Oui. Lane promet aux téléspectateurs que le hack les aidera à « nettoyer (leur) cour en quelques secondes », et cela semble certainement le cas !

Cependant, de nombreux commentateurs craignent que ratisser votre jardin de cette façon puisse vous nuire, vous et votre gazon, à long terme. Un commentateur écrit : « J’ai mal au dos rien qu’en regardant » la vidéo, tandis qu’un autre a souligné que le hack fonctionne mieux pour « toute personne de moins de 35 ans ».

De plus, les commentateurs notent que retirer les feuilles au lieu de les tondre et créer du paillis naturel prive la pelouse de nutriments efficaces et gratuits. Voici quelques autres choses que vous je ne devrais pas faire avec vos feuilles mortes.

Comment dois-je ratisser les feuilles de ma pelouse ?

Dans un monde idéal, vous ne devriez vraiment pas enlever les feuilles du tout ! Comme l’écrit un intervenant, « il est préférable de tondre (la cour) », car cela « broie » les feuilles et « produit de l’engrais pour votre pelouse ». D’autres commentateurs sont du même avis.

Cependant, si vous ne supportez vraiment pas les feuilles dans votre jardin et que vous souhaitez éviter les maux de dos liés au ratissage, vous pouvez toujours utiliser d’autres outils pour enlever les feuilles comme un souffleur, un balai ou même une pelle à neige.