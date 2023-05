Il est maintenant temps d’acheter un téléviseur 4K, mais lequel ?

Quel téléviseur 4K Ultra Haute Définition (UHD) devriez-vous acheter ? Il s’agit du plus simple « Que dois-je acheter (indiquez le type d’appareil) ? » question à laquelle un nerd de la technologie a déjà eu à répondre. Sans parti pris commercial ni compensation pour la recommandation, il n’y a qu’une seule réponse : le dernier téléviseur OLED de LG, le LG OLED65B6P, disponible pour un prix inférieur à 3 000 $ sur Amazon. Si ce prix vous semble un peu élevé, optez plutôt pour le LG 65EF9500 2015.

Pourquoi est-il si facile de répondre à cette question ? Ces deux ensembles LG, ou même le produit phare Signature OLED65G6P de la société, cochent toutes les cases d’un téléviseur 4K souhaitable et pratiquement évolutif dont vous profiterez pendant des années. Ou jusqu’à ce que la télévision 8K nous soit imposée.

Nos médiators n’ont pas de rétroéclairage



Alors, qu’est-ce qui rend ces deux ensembles LG si géniaux ? D’abord et avant tout, la technologie d’affichage OLED (diode électroluminescente organique) de LG, qui est largement supérieure à l’écran LCD LED standard.

« OLED est largement supérieur à LED LCD »

Tout comme un film 35 mm a besoin d’un projecteur, un panneau LCD nécessite une lumière diffusée à travers lui depuis l’arrière. Sur la plupart des téléviseurs LCD, ce rétroéclairage est fourni par des LED disposées sur les bords du cadre. Certains ensembles LCD, tels que ceux de Vizio, offrent un «rétroéclairage complet» (FALD) supérieur. Avec cela, une grille de LED s’allume derrière le panneau LCD. Le rétroéclairage FALD permet une « gradation locale ». Avec la gradation locale, des lumières spécifiques dans la grille LED s’adaptent aux besoins d’éclairage d’une section de l’image.

Mais le rétroéclairage LED est aveugle, y compris (dans une moindre mesure) FALD. Même si une scène nécessite un noir absolu, comme une scène dans l’espace, un certain contre-jour est toujours nécessaire. Sinon, vous ne pourriez pas voir les choses dans l’espace : étoiles, vaisseaux, planètes, etc. En conséquence, les noirs semblent plus gris anthracite sur un écran LCD car le rétroéclairage est toujours allumé.

OLED n’a pas besoin de rétroéclairage. Chacun des 8 millions de pixels individuels d’un téléviseur OLED 4K est auto-éclairant. Si une scène demande un noir absolu, ces pixels s’éteignent tout simplement – pas de lumière, rien. Les scènes dans l’espace sont stygiennes et les couleurs sautent de l’écran OLED comme si elles étaient peintes sur du velours noir. Aucune autre technologie de télévision, pas même le plasma, n’a jamais rendu les noirs aussi parfaitement et totalement noirs que l’OLED.

Mais pourquoi seulement LG pour OLED ? Parce que LG a acheté les brevets OLED originaux à l’inventeur de la technologie, Kodak, et qu’il a fallu 10 ans à LG pour la perfectionner. La plupart des fabricants de téléviseurs de marque ont essayé – et échoué – de fabriquer avec succès et, surtout, de manière rentable, des téléviseurs OLED. Et ils ont tous échoué. Donc, pour le moment, LG est et sera le seul jeu OLED en ville. Cette situation de fournisseur unique ne devrait pas vous inquiéter le moins du monde. Il n’y a pas de problèmes de compatibilité 4K impliqués, et LG est aussi attaché à OLED que le pape l’est au Vatican.

Avec la télévision 4K, la taille compte

Pourquoi un ensemble 65 pouces ? Quel est le problème avec un modèle plus petit et moins cher ? Parce que l’achat d’un téléviseur 4K de 55 pouces ou moins est un gaspillage d’argent.

Les téléviseurs 4K contiennent 8 millions de pixels, soit quatre fois plus qu’un téléviseur HD ordinaire, également connu sous le nom de 2K. Plus de pixels signifie des pixels plus petits, et des pixels plus petits signifient que vous pouvez vous asseoir beaucoup plus près de votre téléviseur 4K que votre téléviseur HD actuel et ne pas voir les pixels individuels qui composent l’image 4K.

En conséquence, la distance de visualisation optimale depuis un téléviseur 4K de 65 pouces est d’environ 4 à 8 pieds. En comparaison, vous devez vous asseoir à environ 9 à 12 pieds d’un ensemble 2K de 65 pouces pour un effet optimal. Vous pouvez calculer vos propres chiffres de taille d’écran/résolution/distance à l’aide de cet outil interactif.

Pour voir les avantages d’un ensemble 4K de 55 pouces, vous devez vous asseoir à 4 ou 5 pieds de celui-ci, ce qui est bien pour les joueurs intenses (peut-être trop intenses), pas si confortable pour le reste d’entre nous. Mais à une distance de visionnement normale (7 pieds ou plus), il faudrait une paire d’yeux en platine pour détecter la différence entre un téléviseur 4K de 55 pouces et un téléviseur 2K de 55 pouces.

Si un téléviseur de 55 pouces est aussi grand que vous le souhaitez, optez pour un modèle 2K beaucoup moins cher, comme le Vizio D55-D2 ou E55-C2, les deux modèles FALD LED LCD, tous deux à moins d’un dixième du prix. de notre OLED 4K 65 pouces recommandé.

Mieux que plus de pixels

Plus de pixels, c’est bien – vous verrez beaucoup plus de détails que sur un ensemble 2K tant que vous êtes suffisamment proche de l’écran. Mais ce que vous remarquerez vraiment entre les téléviseurs 4K de l’année dernière et ceux de cette année, c’est un contraste amélioré et plus de couleurs.

Largement disponibles pour la première fois dans la plupart des meilleurs modèles 4K de cette année, à la fois OLED et LCD, sont les nouvelles technologies HDR (plage dynamique élevée) et WCG (gamme de couleurs plus large).

Si vous avez un iPhone ou un téléphone Android haut de gamme, vous connaissez un peu le HDR, une fonctionnalité qui augmente considérablement le contraste des photos que vous prenez. Vous n’avez pas besoin des yeux en platine susmentionnés pour voir la différence entre les ensembles HDR et non HDR côte à côte.

WCG augmente le nombre de couleurs qu’un téléviseur peut afficher de millions à des milliards et peut afficher plus de 75 % des couleurs que l’œil humain peut voir, contre même pas la moitié de ces couleurs sur un téléviseur HD standard.

Appartement est Phat

Vous remarquerez que nos deux téléviseurs LG 4K recommandés sont plats et non incurvés. Cet auteur pense que les téléviseurs incurvés sont une idée horrible, une arnaque perpétrée par des types de marketing cyniques.

Vous voyez, les fabricants de téléviseurs 4K savaient que vous auriez du mal à faire la différence entre les ensembles 2K et 4K exposés sous les lumières fluorescentes lumineuses de votre magasin d’électronique à grande surface local. Les fabricants de téléviseurs ont donc courbé leurs téléviseurs 4K pour mieux les différencier des vieux téléviseurs HD 2K ordinaires, puis ont raconté à tort comment la courbure « enveloppante » faisait ce que vous regardiez.

La vérité est que les téléviseurs incurvés sont en fait préjudiciables à l’écoute de la télévision. Tout d’abord, la courbure réduit l’angle de vision latéral. Deuxièmement, la lumière ambiante se reflète bizarrement comme sur n’importe quel verre ou miroir incurvé. Troisièmement, un téléviseur incurvé élimine l’avantage d’un téléviseur fin – et les téléviseurs OLED peuvent être aussi fins qu’un crayon – surtout si vous prévoyez de le monter sur un mur. Nous insistons donc pour que vous n’achetiez qu’un téléviseur plat 4K.

Conclusion : Un LG OLED 4K plat de 65 pouces est votre meilleur investissement télévisuel à long terme, et le meilleur téléviseur que vous puissiez acheter aujourd’hui, à moins que vous n’ayez les poches profondes pour faire le plein de bave de l’entreprise qui arrivera bientôt Signature OLED77G6P de 77 pouces. Combien? Si vous devez demander… nous savons seulement que nous recherchons une hypothèque inversée ou un usurier, ou les deux, pour un.

Stewart Wolpin est un expert chevronné de l’électronique grand public qui écrit sur les dernières technologies pour eBay.com, où vous pouvez trouver plusieurs de ces téléviseurs et d’autres appareils pour satisfaire vos besoins de divertissement à domicile.