Idées pour les portes d’entrée

Comment acheter le meilleur portail pour votre maison ou votre entrée, avec des types manuels et automatiques, des capteurs et des ouvre-portes électroniques.

Si votre propriété est clôturée, envisagez d’installer une porte d’entrée. Les portails d’entrée sont en bois ou en métal et sont disponibles dans une variété de styles. Il existe trois types de base : coulissant, bipartite et balançoire simple.

Si votre allée reçoit beaucoup de neige ou de glace en hiver ou a une pente raide, alors un curseur est fait pour vous.

Les portails à deux vantaux ont deux panneaux qui se déplient et fonctionnent mieux avec des allées de plus de 14 pieds de largeur.

Si vous avez au moins 12 pieds d’espace de chaque côté de votre portail et que votre allée mesure 14 pieds de large ou moins, vous pouvez envisager un style à une seule balançoire, qui s’ouvre à gauche ou à droite. Les portails à un seul battant sont généralement moins chers que les types à deux vantaux.

Les portes peuvent être ouvertes manuellement ou automatiquement. Les systèmes automatiques offrent la plus grande commodité, permettant aux propriétaires et aux invités d’actionner les portes en utilisant des claviers avec des codes d’entrée, des interphones commutés et des entrées téléphoniques, ou des télécommandes portatives.

Le clavier, le bouton-poussoir ou les capteurs de sortie souterrains ouvrent alors la porte lorsqu’il est temps de partir. L’installation d’une barrière lumineuse assurera la réouverture de votre portail s’il rencontre un obstacle.