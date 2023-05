Hivernage de l’irrigation domestique

Chaque hiver, dans de nombreuses régions du pays, les systèmes d’irrigation doivent être « mis au lit » pour la saison. Dans le Nord, ils doivent être complètement vidangés et séchés pour éviter d’endommager les composants du système causés par le gel de l’eau à l’intérieur des tuyaux, des gicleurs et des vannes. Des dommages graves et/ou des blessures corporelles peuvent survenir si des méthodes d’hivernage inappropriées ou inexistantes sont utilisées.

La façon la plus simple d’hiverner votre système, bien sûr, est d’embaucher un entrepreneur en irrigation pour faire le travail. Selon la taille de votre système, il vous en coûtera entre 50 $ et 150 $. Le faire vous-même vous fera économiser ces dollars et, après la première fois, cela ne devrait pas vous prendre plus d’une heure environ.

Lorsque les entrepreneurs hivérisent un système, ils installent une vanne de vidange ou un autre raccord (s’il n’existe pas déjà) pour fixer un tuyau d’air comprimé en aval d’un dispositif anti-siphon à chaque zone. L’air est utilisé pour expulser toute l’eau du système.

Après avoir coupé l’eau du système, le technicien fixera le tuyau d’air comprimé au raccord de soufflage et, une zone à la fois, soufflera toute l’eau. Ensuite, il ne reste plus qu’à vidanger la ligne entre le dispositif anti-retour et la vanne d’arrêt.



Si vous décidez de faire le travail vous-même, vous pouvez prendre plusieurs mesures : vidanger le système à l’aide de vannes de vidange ou purger le système de la même manière qu’un entrepreneur le ferait. Si vous ne possédez pas un compresseur de bonne taille, le moyen le plus simple consiste simplement à vidanger le système.

Les vannes de vidange sont généralement installées lors de l’installation du système. Les ajouter plus tard prend du temps mais n’est pas hors de question compte tenu de l’argent que vous pouvez économiser. Il faudra en placer un au point bas de chaque zone. Pour les sols mal drainés, vous devrez peut-être creuser un puits sec (un trou de 6 à 8 pouces de profondeur avec quelques pouces de gravier au fond) sous chaque vanne de vidange pour vous assurer qu’aucune eau ne s’accumule. Il existe deux types de vannes de vidange manuelles et automatiques.

Si votre système utilise des vannes de vidange manuelles, la première chose à faire est de fermer la vanne principale d’alimentation en eau d’irrigation. Il devrait être situé près de votre compteur d’eau à une connexion en T. Le cas échéant, coupez l’alimentation de votre pompe de puits et vidangez également ces conduites.

Ensuite, ouvrez toutes les vannes de vidange en aval des vannes de zone pour permettre la vidange des conduites. Laissez-les ouverts pendant quelques heures ou même quelques jours pour permettre à toute l’eau de s’échapper.

Enfin, ouvrez les vannes de vidange en amont de vos vannes de zone pour vidanger la ligne principale d’alimentation d’irrigation. Même si cette conduite se trouve dans votre sous-sol, elle doit être vidangée puisqu’elle traverse le mur de fondation de votre maison et est exposée aux températures extérieures.

Si votre système est installé avec des vannes de vidange automatiques, les conduites en aval des vannes de zone automatiques se vidangeront chaque fois qu’il n’y aura pas de pression dans le système. C’est une bonne idée de vérifier d’abord que les drains fonctionnent. Pour ce faire, surveillez le fonctionnement de chaque zone. Les systèmes utilisant des zones automatiques nécessitent quelques secondes pour se « charger » avant que les gicleurs ne fonctionnent. Si une zone fonctionne trop rapidement, les évacuations peuvent ne pas s’écouler correctement. En cas de doute, retirez un arroseur pour vérifier s’il y a de l’eau stagnante dans la conduite.

Ensuite, ouvrez toutes les vannes de vidange en amont des vannes automatiques pour permettre le drainage de la plomberie qui s’étend entre l’arrêt principal et les collecteurs de vannes.



Si vous voulez vous assurer que vos vannes de zone sont sèches et protégées, la meilleure chose à faire est de les retirer pour l’hiver et de les réinstaller au printemps. Selon la taille du système, cela peut prendre quelques heures.



Si vous possédez un compresseur de 25 CFM ou plus avec un régulateur de pression réglable à 40 PSI ou moins, la meilleure façon d’hiverner votre système est de suivre la même procédure qu’un entrepreneur. Mais vous devrez installer un raccord adapté pour le tuyau d’air en aval du dispositif anti-siphon.

Tout d’abord, fermez le robinet principal d’alimentation en eau. Connectez le compresseur d’air à un raccord en aval de celui-ci. Avec la pression d’air appliquée, activez chaque vanne automatique manuellement à partir de la commande. Ne dépassez pas 40 PSI (2,8 kg/cm2) de pression d’air ou cela pourrait entraîner de graves dommages à l’équipement. Laissez chaque vanne de zone ouverte jusqu’à ce que toute l’eau ait été expulsée de cette zone, mais ne soufflez pas dans une zone plus longtemps que nécessaire. Une fois que toutes les vannes et zones ont été soufflées, débranchez le tuyau d’air. Enfin, ouvrez tous les drains installés entre l’arrêt principal et les collecteurs de vannes.

La clé de l’hivernage de votre système est d’être patient et minutieux dans votre approche. Le simple fait de laisser vos vannes de vidange ouvertes pendant quelques jours afin de les laisser sécher complètement peut faire toute la différence au printemps prochain lorsque vous rechargerez votre système.

Avec l’aimable autorisation de Yardcare.com