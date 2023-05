Hacks permettant d’économiser de l’argent pour lutter contre la hausse des coûts de l’énergie en 2023

L’expert en énergie Dennis Stinson propose des moyens intelligents de soulager la douleur de la hausse des prix du gaz et de l’électricité lorsque vous essayez de garder votre maison au chaud et confortable pendant l’hiver.

Cet hiver, les Américains déboursent beaucoup plus d’argent froid pour se réchauffer que l’année dernière – une tendance qui devrait se poursuivre au cours de la saison de refroidissement printemps/été – rendant l’efficacité énergétique optimale plus essentielle que jamais.

Voici les faits financiers gelants de 2023 : le gaz naturel coûte 15 % de plus, le mazout de chauffage est en hausse de 26 % et l’électricité a augmenté de 7 % pour l’hiver 2022/23 par rapport à 2021/22, selon la US Energy Information Administration. Près d’un quart (22%) des ménages américains n’étaient pas en mesure de payer l’intégralité de leurs factures d’énergie en décembre 2022, selon le US Census Bureau. De plus, le nombre de ménages recevant une aide énergétique cet hiver représente la plus forte augmentation sur un an depuis 2009, selon la mise à jour énergétique de janvier 2023 de la National Energy Assistance Directors Association. La situation est exacerbée par l’augmentation de la demande due à notre dynamique de travail à domicile post-pandémique, ce qui augmente la nécessité de garder nos maisons confortables 24h/24 et 7j/7.

La bonne nouvelle est que les familles peuvent éviter une facture éclair de services publics en suivant quelques conseils simples. Le chauffage et la climatisation domestiques représentant plus de la moitié (54 %) de la consommation d’énergie domestique, ces petits pas peuvent faire beaucoup.

Tirer parti des crédits d’impôt 2022

La loi sur la réduction de l’inflation de 2022 est un texte législatif historique qui nous encourage à faire la transition vers une nouvelle ère d’efficacité énergétique et de décarbonisation. Il alloue 369 milliards de dollars à l’efficacité énergétique et offre aux ménages des crédits d’impôt pour des améliorations éconergétiques qui permettent d’économiser de l’argent à long terme. Ces améliorations de l’efficacité comprennent l’amélioration des fenêtres, des portes, de l’isolation et d’autres mesures d’intempérisation de la maison, telles que des appareils de chauffage et de refroidissement hautement efficaces comme les pompes à chaleur. Par exemple, les ménages peuvent demander un crédit d’impôt correspondant à 30 % des coûts d’achat et d’installation d’une thermopompe, jusqu’à concurrence de 2 000 $, y compris le soutien pour toute mise à niveau du système électrique nécessaire pour rendre la maison prête pour la thermopompe. De plus, de nombreux fabricants offrent des rabais intéressants. La loi sur la réduction de l’inflation récemment promulguée fournira aux ménages éligibles un revenu pouvant atteindre 14 000 $ lorsqu’elle sera pleinement mise en œuvre en 2024.

Obtenez un contrôle climatique « intelligent »

En ce qui concerne le contrôle intelligent de la température de la maison, examinez les systèmes et les thermostats intelligents de CVC. Les systèmes CVC intelligents ont une capacité Internet intégrée et peuvent être contrôlés directement sans équipement supplémentaire. Les thermostats domestiques intelligents permettent de contrôler la température à distance via un appareil mobile ou connecté à Internet ou un système domotique à commande vocale.

Prenez le contrôle de votre confort. La plupart des fabricants de CVC proposent des applications qui permettent de contrôler les systèmes de n’importe où à l’aide d’un appareil mobile. La capacité de commande vocale utilise des assistants numériques, comme Amazon Alexa ou Google Home, pour dicter verbalement les températures de la maison. Contrôler facilement la température de plus près, permet aux propriétaires d’être plus à l’aise et d’améliorer les économies d’énergie.

Trouvez votre zone de confort

Beaucoup d’entre nous vivent dans des maisons conçues pour les grandes familles, mais n’ont pas encore réduit leurs effectifs. Si vous utilisez régulièrement une fraction de votre maison, envisagez de passer à un système zoné avec ou sans conduit. Cela vous permettra d’économiser de l’énergie pour chauffer et climatiser des espaces où vous et votre famille ne passez pas beaucoup de temps. Cela multipliera les économies car non seulement vous avez besoin de moins de chauffage, mais vous bénéficiez également d’un système plus efficace dans les espaces que vous utilisez encore.

Éloignez les vampires énergétiques

Un «vampire énergétique» est un appareil qui continue de consommer de l’énergie même lorsqu’il est éteint ou inactif. Ceux-ci représentent jusqu’à 20% de votre facture d’électricité. Quelques exemples sont les cafetières, les grille-pain, les sèche-cheveux, les ordinateurs portables et autres appareils qui sont branchés mais qui ne sont pas utilisés tout le temps. Débranchez-les complètement ou connectez-les à des barrettes d’alimentation avancées qui couperont l’alimentation le cas échéant.

Baisser la température

Même une légère baisse de température peut faire la différence. Vous pouvez économiser jusqu’à 10 % par an sur le chauffage et la climatisation en ajustant simplement votre thermostat de 7 à 10 degrés par rapport à son réglage normal pendant 8 heures par jour. Gardez votre maison plus fraîche lorsque vous êtes absent et réglez-la aussi bas que possible lorsque vous êtes à la maison.

Mettez vos fenêtres au travail

Environ 30 % de l’énergie de chauffage d’une maison est perdue par les fenêtres. La plupart des couvre-fenêtres fonctionnent, et pourtant 75 % des couvre-fenêtres résidentiels restent dans la même position chaque jour, selon une étude du Département américain de l’énergie (DOE). Ouvrez les couvre-fenêtres le matin pour permettre au soleil de chauffer votre maison tout au long de la journée, en particulier sur les fenêtres qui reçoivent la lumière directe du soleil.

Tous les couvre-fenêtres ne sont pas créés égaux. Les stores cellulaires bien installés peuvent réduire la perte de chaleur de 40 %, ce qui équivaut à environ 10 % d’économies d’énergie de chauffage. Fermez toutes les tentures la nuit, ainsi que les tentures qui ne reçoivent pas la lumière du soleil pendant la journée. Lorsqu’elles sont fermées, la plupart des draperies conventionnelles peuvent réduire la perte de chaleur jusqu’à 10 %. Les tissus plus lourds offrent généralement des performances thermiques légèrement meilleures.

Faire circuler l’air chaud

L’air frais et dense reste près du sol et l’air plus chaud monte. Alors, faites circuler l’air chaud vers le bas avec un ventilateur de plafond à basse vitesse. Inversez le réglage de direction du ventilateur afin qu’il répartisse l’air chaud le long des murs, augmentant progressivement la température ambiante de la pièce.

Emprisonnez la chaleur

Isolez et remplissez les espaces qui laissent la chaleur s’échapper de la maison. Utilisez du mastic, des bandes de mousse ou de la mousse expansive pour sceller les trous indésirables dans les fissures, les interstices et autour des tuyaux et des accessoires.

En résumé

Le secret pour gérer avec succès les factures de services publics incontrôlables causées par la hausse des prix du gaz et de l’électricité est de tirer parti de l’éventail complet des ressources à votre disposition, une approche globale « pour toute la maison ». En combinant un entretien approprié de l’équipement et des mises à niveau du système avec d’autres stratégies simples comme celles énumérées ici, les propriétaires peuvent effectivement réduire leur consommation d’énergie de 20 % à 50 %, selon le DOE.

