Guide pratique sur la sécurité des échelles

Mon premier emploi en tant qu’apprenti électricien a eu lieu sur le chantier de construction du US Bank Stadium, où jouent désormais les Vikings du Minnesota. C’était énorme ! En tant qu’apprenti débutant sans aucune expérience en construction, j’avais les yeux écarquillés lorsque l’agent de sécurité m’a fait visiter les lieux lors de mon premier jour de travail.

Elle a montré une échelle à rallonge de 40 pieds et a raconté l’histoire d’un apprenti qui avait raté une marche sur une échelle similaire. Il a glissé de haut en bas, se cassant les deux jambes. « Il n’a plus jamais travaillé comme électricien », a-t-elle déclaré. Ouais. Cela a attiré mon attention.

Même si vous n’avez jamais mis les pieds sur un chantier de construction, la sécurité des échelles est importante. La plupart des accidents liés aux échelles se produisent à la maison et non sur les chantiers. Que vous grimpiez sur le toit pour nettoyer vos gouttières ou que vous utilisiez un escabeau pour changer une ampoule dans le salon, les échelles présentent des risques inhérents. Heureusement, de nombreux accidents peuvent être évités avec un peu de connaissances et de diligence.

Pourquoi la sécurité des échelles est importante

Travailler en hauteur est dangereux. Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, 161 personnes sont décédées des suites d’une chute d’échelle liée au travail en 2020, avec 22 710 blessés. La toiture comporte l’un des risques les plus élevés. C’est pourquoi Mike Larsen, propriétaire de Larsen Roofing, prend la sécurité des échelles si au sérieux.

« En toiture, les échelles sont un outil essentiel du métier », explique Larsen. « J’accorde toujours la priorité à la sécurité de mes équipages, il est donc important qu’ils suivent les directives appropriées. »

L’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) définit ces lignes directrices, qui incluent des normes de fabrication telles que l’espacement des échelons et des exigences des utilisateurs telles que le placement des échelles.

Mais les travailleurs ne sont pas les seuls à être menacés. Selon la Commission américaine de sécurité des produits de consommation (CPSC), environ 500 000 personnes sont soignées chaque année pour des accidents d’échelle aux États-Unis, avec 300 décès. Les personnes de plus de 65 ans sont 80 % plus susceptibles que les personnes plus jeunes de se rendre aux urgences en raison d’une chute d’échelle.

Équipement de sécurité pour échelle

Pendant des années, j’ai utilisé un escabeau en bois branlant que j’avais trouvé dans mon garage centenaire. Cela a fonctionné et m’a évité un choc électrique. Mais il lui manquait presque toutes les caractéristiques de sécurité qui sont aujourd’hui standard sur les échelles vendues dans le commerce.

Au lieu de prendre des risques, investissez dans une échelle de qualité conforme aux normes établies par l’American National Standards Institute (ANSI). Les échelles vendues dans les centres de rénovation domiciliaire, sous des marques comme Werner et Little Giant, sont certifiées par ANSI, mais vérifiez toujours avant l’achat.

Caractéristiques de sécurité de l’échelle standard

L’achat d’une échelle auprès d’un vendeur commercial réputé signifie que vous obtiendrez un produit de qualité et sûr. Voici quelques fonctionnalités standards :

Étiquettes d’avertissement : Des informations de sécurité importantes seront imprimées sur l’échelle, y compris les limites de poids, l’utilisation appropriée et les restrictions.

: Des informations de sécurité importantes seront imprimées sur l’échelle, y compris les limites de poids, l’utilisation appropriée et les restrictions. Pieds antidérapants : Les échelles doivent être stables et rester en place pendant que vous grimpez et travaillez.

: Les échelles doivent être stables et rester en place pendant que vous grimpez et travaillez. Épandeurs latéraux : Les escabeaux sont dotés de mécanismes de verrouillage pour maintenir les jambes écartées et verrouillées en position.

: Les escabeaux sont dotés de mécanismes de verrouillage pour maintenir les jambes écartées et verrouillées en position. Serrures à échelons: Les échelles à coulisse se composent de deux sections qui se déplacent indépendamment. Les verrous d’échelon empêchent la section supérieure de descendre, bloquant ainsi l’échelle à la hauteur souhaitée.

Caractéristiques de sécurité des échelles de rechange

Même avec des dispositifs de sécurité standard, des chutes peuvent survenir en raison d’une fraction de seconde d’inattention ou tout simplement d’un manque de chance. Larsen utilise des mécanismes de sécurité supplémentaires pour chaque travail. Voici quelques-unes de ses recommandations, et d’autres sur le marché :

Protection contre les chutes : Ce système en deux parties comprend une extension qui s’adapte au sommet de l’échelle, facilitant ainsi la transition des travailleurs de l’échelle au toit. « L’autre pièce est un attachement pour cela, c’est-à-dire une porte qui s’étend pour vous rattraper si vous commencez à tomber », explique Larsen.

: Ce système en deux parties comprend une extension qui s’adapte au sommet de l’échelle, facilitant ainsi la transition des travailleurs de l’échelle au toit. « L’autre pièce est un attachement pour cela, c’est-à-dire une porte qui s’étend pour vous rattraper si vous commencez à tomber », explique Larsen. Porte-outils : Jongler avec vos outils au sommet d’une échelle est une recette pour le désastre. Les porte-outils échelle gardent votre espace de travail libre de tout encombrement. Portez une ceinture à outils pour libérer vos mains pour grimper et travailler.

: Jongler avec vos outils au sommet d’une échelle est une recette pour le désastre. Les porte-outils échelle gardent votre espace de travail libre de tout encombrement. Portez une ceinture à outils pour libérer vos mains pour grimper et travailler. Stabilisateurs: Ceux-ci empêchent l’oscillation de l’échelle, ce qui est vital lorsque l’on travaille sur des escaliers ou des surfaces inégales.

Sécurité des échelles à faire et à ne pas faire

Ce n’est pas parce qu’une échelle a été fabriquée selon des normes de sécurité élevées que vous en êtes tiré d’affaire. Une utilisation appropriée est tout aussi importante.

Pour les échelles à rallonge, Larsen conseille d’étendre l’échelle de trois pieds au-dessus du toit ou de la plate-forme de travail pour faciliter la montée sur votre espace de travail.

Pour éviter que l’échelle ne glisse sous vous, placez l’échelle à rallonge à un pied du mur tous les quatre pieds de hauteur de montée. Déterminez cela en divisant la hauteur du mur par quatre. Ainsi, une distance de montée de 24 pieds signifie que vous devez placer votre échelle à six pieds de la base du mur.

Pour les escabeaux, explique Larsen, « il est important d’éviter de monter sur le dessus d’un escabeau, car il s’agit d’un mécanisme de verrouillage et non d’une marche ».

(Si vous êtes intéressé, renseignez-vous sur les échelles télescopiques auprès de quelqu’un qui en utilise une.)

Autres choses importantes à faire et à ne pas faire :

À faire

Choisissez la bonne échelle pour la tâche et votre poids. Vérifiez l’étiquette pour vous en assurer.

Inspectez l’échelle avant chaque utilisation. Vérifiez les cordes, les poulies, les marches, les barres de flèche et les pieds. Les étiquettes doivent être présentes et lisibles.

Placez l’échelle sur un sol ferme et plat.

Utilisez des ceintures ou des poches à outils, et non vos mains, pour transporter des objets sur l’échelle. Apportez des objets lourds avec un système de seau et de corde.

Faites toujours face à l’échelle et maintenez trois points de contact pendant que vous montez.

Gardez votre nombril entre les rails de l’échelle à tout moment pendant que vous travaillez.

À ne pas faire

N’utilisez pas d’échelle si des pièces sont desserrées, glissantes ou manquantes.

N’utilisez jamais d’échelle en métal (aluminium) à proximité de lignes électriques ou pour des travaux électriques.

N’appuyez pas un escabeau contre le mur pour travailler à moins qu’il ne soit conçu à cet effet.

Ne penchez pas votre corps au-delà des rails pour travailler. Descendez et repositionnez l’échelle.

N’essayez jamais de déplacer une échelle lorsque vous y êtes.

Une dernière remarque : si vous inspectez votre échelle et constatez qu’elle est inadéquate, ne vous contentez pas de la jeter. Vous devez le rendre inutilisable afin qu’une personne sans méfiance ne puisse pas l’utiliser. Pour réduire le risque de dommage et votre responsabilité, coupez-le en deux verticalement le long des échelons avec une scie alternative avant de vous en débarrasser.