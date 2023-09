Guide du propriétaire pour les fans de boîtes

Des générations se sont appuyées sur des ventilateurs caissons pour fournir un flux d’air supplémentaire par temps chaud ou humide. Demandez à tous ceux qui ont grandi sans climatisation. Il y a de fortes chances qu’ils aient transporté un ventilateur box d’une pièce à l’autre tout l’été. Les ventilateurs box sont un excellent moyen de lutter contre la chaleur et sont suffisamment abordables pour s’adapter à presque tous les budgets.

Qu’est-ce qu’un ventilateur de boîte ?

Comme son nom l’indique, les pales d’un ventilateur caisson sont enfermées dans une boîte carrée peu profonde, avec des grilles à l’avant et à l’arrière pour permettre à l’air de passer à travers. Un ventilateur en forme de boîte peut être ovale ou rond, bien que la plupart des fabricants et des consommateurs les appellent « ventilateurs de sol ».

Les ventilateurs de la boîte n’oscillent pas et ne tournent pas d’un côté à l’autre. Bien qu’ils puissent être placés dans une fenêtre, ils ne sont pas spécialement conçus pour cela.

Quelques considérations clés lors de l’achat de fans de box :

Taille: Les ventilateurs de boîte mesurent de 10 à 20 pouces de diamètre. Les ventilateurs plus grands déplacent plus d’air mais peuvent ne pas s’adapter aux espaces restreints. Le ventilateur de boîte moyen mesure 20 pouces de haut sur 20 pouces de large et trois à quatre pouces de profondeur. La largeur et la hauteur réelles sont souvent légèrement plus grandes que cela, alors gardez cela à l’esprit lorsque vous envisagez un ventilateur pour un espace restreint.

Les ventilateurs de boîte mesurent de 10 à 20 pouces de diamètre. Les ventilateurs plus grands déplacent plus d’air mais peuvent ne pas s’adapter aux espaces restreints. Le ventilateur de boîte moyen mesure 20 pouces de haut sur 20 pouces de large et trois à quatre pouces de profondeur. La largeur et la hauteur réelles sont souvent légèrement plus grandes que cela, alors gardez cela à l’esprit lorsque vous envisagez un ventilateur pour un espace restreint. Flux d’air: Mesuré en pieds cubes par minute (cfm), plus le débit d’air d’un ventilateur est élevé, plus il refroidira efficacement. Mais un flux d’air trop important peut perturber les papiers ou autres objets légers. Les fabricants n’énumèrent généralement que le cfm le plus élevé que le ventilateur peut produire, généralement entre 1 400 et 2 400 cfm.

Mesuré en pieds cubes par minute (cfm), plus le débit d’air d’un ventilateur est élevé, plus il refroidira efficacement. Mais un flux d’air trop important peut perturber les papiers ou autres objets légers. Les fabricants n’énumèrent généralement que le cfm le plus élevé que le ventilateur peut produire, généralement entre 1 400 et 2 400 cfm. Variable vitesse: Certains ventilateurs box disposent de plusieurs options de vitesse, générant plus ou moins de flux d’air et de bruit.

Certains ventilateurs box disposent de plusieurs options de vitesse, générant plus ou moins de flux d’air et de bruit. Télécommande: Les ventilateurs avec télécommandes vous permettent de démarrer, d’arrêter ou de régler la vitesse à distance. Ceci est particulièrement utile pour réduire le bruit du ventilateur lors d’un appel Zoom.

Les ventilateurs avec télécommandes vous permettent de démarrer, d’arrêter ou de régler la vitesse à distance. Ceci est particulièrement utile pour réduire le bruit du ventilateur lors d’un appel Zoom. Niveau de bruit: Les ventilateurs génèrent du bruit à cause du flux d’air et de leur mouvement mécanique. Les ventilateurs avec un indice sonore de 65 décibels (dB) ou moins sont aussi bruyants qu’une conversation typique, tandis que ceux plus proches de 30 dB équivalent à un murmure.

Avantages d’un ventilateur de boîte

Les ventilateurs consomment beaucoup moins d’énergie qu’un climatiseur et leur prix abordable (10 $ à 50 $) les maintient dans le budget de la plupart des propriétaires. Contrairement à un ventilateur de plafond installé en permanence, les ventilateurs en caisson sont portables, vous pouvez donc en transporter un dans n’importe quelle partie de votre maison, sur votre porche ou sur votre terrasse. Et vous pouvez l’emporter avec vous lorsque vous déménagez.

Comment utiliser un ventilateur de boîte

Utiliser un ventilateur est simple, à condition de garder quelques points simples à l’esprit.

Placement du ventilateur de la boîte

La principale considération est la circulation de l’air et la sécurité. Pendant que la stabilité des fans est testée, ne pressez pas votre chance. Placez un ventilateur carré sur une base stable où le cordon ne présentera pas de risque de trébuchement.

Idéalement, le ventilateur créera une brise croisée se déplaçant dans la pièce. Pour maximiser le flux d’air, ne placez pas l’avant ou l’arrière trop près d’un mur. Essayez de laisser un espace égal à la longueur d’une pale de ventilateur ou à la moitié de la largeur du ventilateur. Ainsi, un ventilateur de 20 pouces serait à au moins 10 pouces du mur.

Sécurité du cordon

Les ventilateurs en boîte peuvent fonctionner avec une rallonge, mais il est préférable d’acheter un ventilateur avec un cordon suffisamment long pour atteindre une prise murale pratique. Ne placez pas le cordon dans des zones très humides ou dans des endroits où quelqu’un pourrait trébucher dessus.

Sécurité des enfants et des animaux

Ne placez jamais un ventilateur en boîte là où un enfant ou un animal de compagnie joueur pourrait le renverser. Nous n’avons trouvé aucun ventilateur de boîte qui s’éteint automatiquement en cas de renversement, comme de nombreux radiateurs. Mais les roulements des ventilateurs en caisson ne généreront pas de chaleur s’ils sont renversés, ils ne présenteront donc pas de risque d’incendie.

La grille de protection empêchera les doigts des enfants d’entrer, mais n’empêchera pas un enfant curieux de mettre un crayon ou un jouet dans le chemin des lames. Les coins arrondis et les boîtiers en plastique rendent certains ventilateurs légèrement moins dangereux pour les tout-petits qui pourraient y tomber. Mais si votre enfant ou votre animal de compagnie reste sans surveillance, même pendant un moment, placez toujours le ventilateur hors de portée.

Un ventilateur de boîte doit-il fonctionner 24h/24 et 7j/7 ?

Ça peut. Mais si vous n’êtes pas dans la pièce 24h/24 et 7j/7, à quoi ça sert ? Exécutez-le uniquement lorsque quelqu’un a besoin de refroidissement.

Comme toutes les machines comportant des pièces mobiles, les roulements ou le moteur s’usent à un moment donné. Mais en théorie, un ventilateur box devrait fonctionner de manière fiable pendant des années.

Nettoyage et entretien du ventilateur de la boîte

Il existe une tâche courante de nettoyage ou d’entretien : nettoyer la poussière de la grille et des pales. La fréquence à laquelle vous devez le faire dépend de la fréquence à laquelle le ventilateur fonctionne, de son emplacement et de la quantité de poussière et de cheveux dans la zone.

Pour nettoyer le ventilateur :

Éteignez et débranchez. S’il fonctionne sur piles, retirez les piles. Retirez la grille de protection. Certains ventilateurs box se détachent à l’arrière, d’autres à l’avant. La vôtre a peut-être une grille encliquetable qui se retire, mais la plupart sont fixées avec des vis. Utilisez une brosse à poils doux ou un aspirateur muni d’une brosse pour enlever la poussière et les débris des pales du ventilateur, du moteur et des surfaces de la grille. Essuyez les pales du ventilateur avec un chiffon pour éliminer toute poussière ou débris restants. Remettez la grille de protection et branchez l’alimentation.