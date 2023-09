Guide du débutant pour retapisser des meubles

Quand j’étais petite, ma mère faisait retapisser nos canapés tous les cinq ans environ. Je pense qu’elle les a encore aujourd’hui.

En gardant cela à l’esprit, il y a quelques années, j’avais une chaise trop rembourrée qui avait besoin d’être rafraîchie, alors je me suis demandé à quel point cela pourrait-il être difficile ? (Narrateur : C’était un peu difficile.) J’ai fait quelques erreurs, mais j’ai beaucoup appris, et le résultat a été une belle « nouvelle » chaise que j’adore.

«Le retapissage consiste avant tout à être durable, à économiser de l’argent (et) à laisser libre cours à votre créativité», explique Shawn Zar, expert en meubles et sièges chez Superior Seating.

Si vous envisagez d’essayer ce métier créatif et totalement réalisable, nous avons des conseils d’experts pour vous aider à démarrer sur la voie du succès. Remarque : si vous êtes doué en retapissage, vous pouvez retourner vos trouvailles de meubles et gagner un peu d’argent supplémentaire !

Avantages du retapissage de meubles

«Rembourrer des meubles présente de nombreux avantages», explique Zar. C’est une entreprise amusante qui renforce votre répertoire de compétences en bricolage et qui comporte toutes sortes d’avantages tangibles et intangibles.

C’est écologique : Rembourrer les meubles évite qu’ils finissent à la décharge. « En gros, vous recyclez vos meubles en les embellissant au lieu de les jeter », explique Zar.

Projets de démarrage pour le rembourrage de meubles

Comme pour tout métier, lorsque l’on débute, il est préférable de choisir un projet qui vous donne de grandes chances de réussite.

Tenez-vous-en à des meubles simples avec des coussins simples qui ne nécessitent pas de compétences de couture complexes. (Conservez le canapé de style Queen Anne pour un autre jour.) Les tabourets de bar, les chaises de salle à manger, les poufs et les bancs sont d’excellents projets pour tester vos compétences en matière de rembourrage.

Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien ? Ils sont vraiment indulgents et comportent généralement un seul élément avec du tissu. (Les poufs peuvent être un peu plus compliqués, selon la conception.) Les agrafes sont cachées et vous ne perdez pas beaucoup de temps s’il faut quelques essais pour bien faire les choses.

Croyez-moi : ne commencez pas avec une grande chaise avec plusieurs coussins, un passepoil et une jupe.

Outils de rembourrage de meubles

Avoir les bons outils vous mettra sur la voie du succès. Vous possédez probablement déjà quelques bases, mais deux éléments clés sont indispensables.

Tout d’abord, un arrache-agrafes. « Un dégrafeur robuste est votre meilleur ami », explique Kropovinsky. « Cela facilite grandement le décapage des vieux tissus. » Ensuite, des ciseaux à tissu de haute qualité garantissent des coupes nettes et réduisent l’effilochage.

Voici tout ce dont vous avez besoin pour commencer, ainsi que quelques éléments ambitieux pour lorsque vous serez plus expérimenté.

Extracteur d’agrafes ;

Ciseaux à tissu;

Agrafeuse;

Mousse ou rembourrage ;

Tissu, cordon passepoil (facultatif) et autres objets décoratifs ;

Aiguilles et fil à rembourrage (facultatif) ;

Machine à coudre (facultatif);

Outils à main de base comme un tournevis, des pinces et un marteau.

Conseils pour rembourrer les meubles

Maintenant que vous avez préparé vos outils et votre projet, pouvez-vous simplement récupérer n’importe quel vieux tabouret de bar dans la rue ? L’ensemble de salle à manger poussiéreux de grand-mère vaut-il votre temps ?

« Contrairement à la croyance populaire », dit Kropovinsky, « tous les meubles ne sont pas candidats ».

Laissez-vous guider par l’intégrité structurelle et la valeur sentimentale, mais soyez réaliste. « Si le cadre est compromis ou si les coûts de réparation dépassent le remplacement, il est préférable de prendre du recul », explique Kropovinsky.

Recherchez des meubles solides avec beaucoup de vie. « En général, les cadres anciens ou bien construits sont les principaux concurrents », explique Kropovinsky. Voici d’autres conseils d’experts pour vous aider à démarrer :

Inspectez le cadre. S’il est solide, c’est bon signe.

Vérifiez le rembourrage. Les coussins usés ou affaissés devront être remplacés.

Examinez les ressorts et la sangle. Si celles-ci sont filmées, le projet risque d’être trop ambitieux pour un débutant, même si vous envisagez uniquement de les dissimuler.

Recherchez les infestations excessives de moisissures et de parasites – ce n’est pas possible.

Commencez avec des formes simples et soyez patient pendant que vous apprenez.

Choisissez judicieusement votre tissu. Certains matériaux, bien qu’attrayants, peuvent ne pas supporter l’usure quotidienne.

Projet de tabouret de bar de base

Si vous êtes prêt à essayer le retapissage, Zar nous présente un projet parfait pour débutant : le tabouret de bar rembourré. Vous pouvez utiliser ces étapes pour aborder des projets similaires comme des chaises de salle à manger et des banquettes.

Au fur et à mesure que vous avancez, travaillez sur des techniques telles que l’utilisation de cordons passepoilés pour le passepoil, l’ajout de boutons décoratifs et la fabrication de coussins avec une machine à coudre.

Suivez ces étapes pour remettre à neuf une trouvaille de vide-grenier ou un tabouret daté de votre cuisine :

Rassemblez vos outils

Zar dit que pour ce projet, vous aurez besoin de tissu, d’une agrafeuse (et d’agrafes), d’un extracteur d’agrafes ou d’un tournevis et de ciseaux à tissu. Pensez à remplacer le rembourrage en mousse si l’usure est un peu moins bonne.

Démonter le tabouret

Retirez le siège et le dossier, le cas échéant, des pieds pour faciliter le travail. Il peut y avoir des vis, des supports ou d’autres connecteurs. Si vous ne parvenez pas à retirer les jambes, vous pouvez simplement les contourner.

Retirez l’ancien revêtement

Retirez délicatement le tissu existant en retirant les agrafes ou les punaises de rembourrage existantes. S’il y en a qui volent, retrouvez-les pour épargner les pieds et les pattes nus plus tard.

Rembourrage et tissu coupés

Si vous remplacez le rembourrage, posez-le sur le sol ou sur une table et placez le siège dessus. Tracez le contour du siège. Découpez le rembourrage et réservez. Ensuite, coupez le tissu à la bonne taille, en laissant plusieurs centimètres de chevauchement pour vous donner suffisamment d’espace supplémentaire pour le plier sous le siège.

Fixez le coussin et le tissu au tabouret

Posez le tissu sur votre espace de travail et centrez la mousse dessus. Orientez les motifs pour suivre les bords du siège. Fixez un côté du tissu au bas avec des agrafes, puis faites le tour de tout le siège. Pliez soigneusement et soigneusement les coins (le cas échéant) pour donner au siège un aspect professionnel.

Coupez l’excédent de tissu, martelez les agrafes imparfaites et rattachez les pieds au tabouret. Vous avez terminé!