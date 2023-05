Guide du béton à granulats exposés

Qu’est-ce que le béton de granulats apparent et devez-vous l’installer ? Ce guide examine comment il est installé, les avantages et les inconvénients, et le coût du béton à granulats exposés.

Le béton à granulats exposés est un béton avec une torsion. Au lieu d’avoir juste la texture grise et lisse d’une dalle de béton, ces surfaces ont une texture semblable à celle d’un galet parce qu’un matériau agrégé comme des cailloux, des pierres, de la roche de rivière – ou même des coquillages ou du verre recyclé – est mélangé au béton et laissé exposé et visibles en surface.

Les finitions en béton à agrégats apparents donnent aux surfaces intérieures et extérieures un aspect contemporain unique qui combine la beauté de la maçonnerie avec le style industriel. Ce type de finition décorative en béton est un choix de rénovation domiciliaire durable et élégant pour les superbes allées en béton texturé, les patios, les terrasses de piscine et les comptoirs de barbecue à l’extérieur ainsi que les sols en béton, les comptoirs et les surfaces similaires à l’intérieur.

Avantages et inconvénients du béton à granulats exposés

Une surface d’agrégats exposée présente de nombreux avantages et quelques inconvénients. Parce qu’il est quelque peu coûteux et pratiquement permanent, il est important d’en tenir compte avant d’installer du béton décoratif à granulats apparents.

Avantages. L’un des plus grands «avantages» est que l’agrégat exposé a une apparence particulièrement intéressante et texturée qui, selon les matériaux utilisés, peut aller d’une finition naturellement robuste à une finition propre et raffinée. De plus, les qualités antidérapantes naturelles en font un excellent choix pour les allées, les sols, les terrasses de piscine, les patios et les allées où une traction accrue sous le pied est importante. Enfin, il est très durable et nécessite peu d’entretien – juste un nettoyage occasionnel ou un lavage sous pression avec un détergent doux pour enlever la saleté et les débris.

Désavantages. D’un autre côté, il y a quelques « contre ». Le béton apparent est généralement plus coûteux que le béton standard en raison des matériaux et de la main-d’œuvre supplémentaires impliqués dans l’installation (voir plus d’informations sur les coûts ci-dessous). Pour certaines textures plus rugueuses, en particulier lorsque des pieds nus tendres sont impliqués, comme sur les plages de piscine, certains matériaux grossiers peuvent être inconfortables sous les pieds. Étant donné que la surface texturée peut emprisonner l’humidité, les surfaces d’agrégats exposées sont particulièrement vulnérables aux dommages causés par le gel-dégel dans les climats froids. L’application d’un scellant à béton de haute qualité peut aider à se protéger contre ce problème.

Considérations importantes

Avant d’opter pour une surface de béton à granulats apparents, assurez-vous de :

Choisissez le bon agrégat pour votre projet, qui complète le design et la palette de couleurs de votre projet. Une fois mélangé au béton, il est permanent.

pour votre projet, qui complète le design et la palette de couleurs de votre projet. Une fois mélangé au béton, il est permanent. Préparer le chantier correctement avant de couler le béton. La surface doit être de niveau et, pour certains types de projets, en particulier ceux à l’extérieur, un drainage adéquat est essentiel afin que l’eau ne s’accumule pas à la surface.

correctement avant de couler le béton. La surface doit être de niveau et, pour certains types de projets, en particulier ceux à l’extérieur, un drainage adéquat est essentiel afin que l’eau ne s’accumule pas à la surface. Protégez la surface des débris, de la circulation piétonnière ou d’autres dommages lors de l’installation. Après l’installation, il est généralement préférable de sceller la surface avec un scellant à béton de haute qualité pour la protéger des taches.

Comment l’agrégat exposé est installé

Le granulat peut être mélangé avec le béton avant que le mélange de béton liquide ne soit versé dans le coffrage, ou appliqué en tant que couche supérieure qui est travaillée dans la surface après le coulage du béton. Dans le cas de cette dernière méthode de « secouage à sec », le béton est d’abord coulé et nivelé, puis un mélange sec de ciment, de pigments et d’agrégats fins est diffusé en couche supérieure sur la surface encore molle. L’agrégat est travaillé dans la surface avec des outils de maçonnerie comme des flotteurs et des truelles. Ensuite, on laisse la surface se solidifier et l’agrégat est exposé en enlevant le ciment de surface avec un jet d’eau à haute pression ou un lavage à l’acide.

Une fois que le mélange de béton a durci, on peut lui donner une finition qui le protège des dommages et des taches. Un « aspect mouillé » très brillant est parfois utilisé à l’extérieur pour une protection maximale contre les taches et les intempéries. Une finition brillante peut être utilisée à l’intérieur ou à l’extérieur pour créer un joli aspect brillant et réfléchissant qui améliore la couleur et la texture de l’agrégat. Une finition satinée ou peu brillante donne un aspect plus naturel à l’intérieur comme à l’extérieur. Une finition mate est parfois utilisée à l’intérieur pour créer un look très contemporain ou industriel, mais cela peut ne pas convenir aux surfaces extérieures à fort trafic.

Coût du béton à granulats exposés

Le coût d’installation du béton de granulats exposés peut varier de 6 $ à 18 $ par pied carré ou plus selon plusieurs facteurs, y compris la taille et la complexité du projet et les coûts locaux. En moyenne, le coût peut être de 20 à 30 % supérieur à celui du béton standard, mais à peu près égal ou légèrement inférieur à celui du béton estampé, qui peut coûter de 8 à 21 $ le pied carré. Obtenez des devis de 2 à 3 entrepreneurs et comparez les offres pour garantir le meilleur prix.

En résumé

À moins que vous ne soyez un passionné de rénovation domiciliaire hautement qualifié, engagez un entrepreneur en béton professionnel qui a de l’expérience dans le travail avec du béton décoratif pour l’installation. C’est un travail difficile qui nécessite une expertise et tous les bons outils et équipements. Si cela n’est pas fait correctement, cela peut devenir une catastrophe majeure qui nécessite un marteau-piqueur pour l’enlèvement.

Lorsqu’il est correctement installé, le béton de granulats exposés peut être une option élégante et durable pour les surfaces intérieures et extérieures, des comptoirs et sols intérieurs aux allées extérieures et patios. Il coûte un peu plus cher que le béton standard, mais il est rentable avec un attrait esthétique exceptionnel qui ajoute de la beauté, de la fonctionnalité et de la valeur à une maison.