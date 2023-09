Guide de location d’une benne à ordures de construction

Presque tous les projets entrepris par un professionnel aboutissent à une sorte de gaspillage. Qu’il s’agisse d’une nouvelle construction ou d’une rénovation, il reste toujours des débris et des matériaux après la démolition qui doivent être acheminés vers une décharge ou une station de transfert quelconque. Faire appel à un service de benne à ordures professionnel pour tout transporter est la meilleure façon de gérer le problème.

Mais si vous êtes un nouvel entrepreneur ou si vous n’avez tout simplement jamais loué de benne à ordures auparavant, le monde du transport de déchets peut prêter à confusion. Ce guide de location d’une benne de chantier devrait vous aider à faire le tri et à faire le meilleur choix.

Comment fonctionnent les bennes à ordures

Les entreprises sont propriétaires de leurs bennes à ordures et les louent à des entrepreneurs, des propriétaires, des bricoleurs et des entreprises moyennant des frais journaliers ou hebdomadaires. Ils transportent la benne par remorque ou sur un plateau de camion spécial jusqu’à l’adresse du locataire, la déchargent, puis la laissent pendant le délai convenu.

Le locataire remplit la benne avec tout ce dont il a besoin, comme il le ferait avec une camionnette ou une remorque légère. Ensuite, l’entreprise renvoie un camion sur place à la date précisée dans le contrat de location pour récupérer la benne et amener les déchets à la décharge.

Ce service prend généralement beaucoup moins de temps et est souvent moins coûteux que la location d’une camionnette. C’est la valeur d’une benne de chantier.

Quand avez-vous besoin d’une benne à ordures ?

Cela dépend du projet. Certains peuvent être manipulés sans benne ; chargez simplement le plateau d’une camionnette et apportez ces débris directement à la décharge. Mais bien d’autres fois, une benne à ordures a du sens.

Si le projet implique beaucoup de démolition, une benne à ordures est la solution. Cela peut inclure des projets de toiture, des rénovations de grandes cuisines ou de salles de bains, la démolition d’asphalte ou de béton ou des projets de terrasse. Cela crée beaucoup de déchets, et il est préférable de tout jeter dans une benne à ordures plutôt que de faire trois ou quatre voyages à la décharge avec un camion – une affaire qui dure toute la journée.

De plus, tous les débris ne sont pas identiques. Le béton, l’asphalte, la pierre et les bardeaux de toiture sont extrêmement denses pour leur taille et prennent beaucoup plus de poids par volume que le bois, les débris ménagers et d’autres matériaux généraux. Mettre des matériaux brisés dans une camionnette peut être dangereux ou endommager le véhicule. Une benne à ordures est un bien meilleur choix.

Types et tailles de bennes à ordures de construction

Il en existe essentiellement deux types : les remorques et les roll-offs.

Les remorques sont petites et sont équipées de leurs propres roues. Ils peuvent généralement être tirés avec une camionnette pleine grandeur, ils sont donc relativement peu coûteux à déposer et à récupérer. Les roll-offs peuvent être beaucoup plus grands, nécessitant un camion lourd doté d’un plateau spécialisé qui les fait glisser et les retire.

La taille des bennes à ordures est mesurée en mètres cubes, simplement appelés yards. Ceci décrit le volume de débris qu’ils peuvent contenir. Certaines entreprises peuvent également proposer des mesures de longueur et de largeur. Les tailles typiques des bennes à ordures de remorque comprennent cinq, 10 et 15 mètres. Les tailles typiques des bennes à ordures mobiles comprennent cinq, six, 10, 12, 15, 20, 30 et 40 mètres.

Combien coûte une benne de chantier ?

Les coûts de location d’une benne à ordures varient énormément en fonction de nombreux facteurs.

Contrairement au transport des articles directement à la décharge, où les véhicules sont pesés à l’entrée et à la sortie et facturés à la livre, les entreprises de bennes à ordures proposent des tarifs forfaitaires. Voici quelques-uns des facteurs qui influent sur ces taux :

Taille de la benne : Les bennes à ordures plus grandes sont plus chères, mais elles coûtent généralement moins cher au pied cube.

Les bennes à ordures plus grandes sont plus chères, mais elles coûtent généralement moins cher au pied cube. Type de débris : Les matériaux lourds nécessiteront des bennes plus petites, et des frais supplémentaires peuvent être impliqués en cas de chargements en surpoids.

Les matériaux lourds nécessiteront des bennes plus petites, et des frais supplémentaires peuvent être impliqués en cas de chargements en surpoids. Durée de location : Les entreprises de bennes à ordures proposent des tarifs différents pour les locations quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles.

Les entreprises de bennes à ordures proposent des tarifs différents pour les locations quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. Emplacement: Louer une benne à ordures dans le sud des États-Unis sera probablement moins cher que sur la côte nord-est ou sur la côte ouest.

D’autres facteurs peuvent également avoir une incidence sur les tarifs des sociétés de location individuelles. Les fourchettes de prix générales par semaine comprennent :

Dix mètres : 250 $ à 450 $ ;

250 $ à 450 $ ; Vingt mètres : 350 $ à 550 $ ;

350 $ à 550 $ ; Trente mètres : 450$ à 650$.

Comment estimer la taille de la benne dont vous avez besoin

L’estimation de la taille d’une benne à ordures peut être délicate. Tout d’abord, indiquez à la société de location de bennes à ordures quel type de déchets vous comptez jeter. Pour les débris lourds, ils peuvent vous limiter aux bennes plus petites que leurs camions peuvent gérer.

Voici quelques autres directives :

Débris lourds : cinq à 10 mètres (comprend la toiture, l’asphalte, le béton, etc.) ;

Petite rénovation : 10 mètres ;

Grande rénovation : 20 à 30 mètres ;

Chantiers : 30 à 40 mètres ;

Nettoyages à domicile : 15 à 20 mètres.

Comment emballer une benne à ordures

Emballer correctement une benne à ordures garantit que vous utilisez tout l’espace. Voici quelques conseils utiles :

Chargez d’abord les gros éléments : Ouvrez la porte et transportez des matériaux lourds et difficiles à transporter. Le sol de la benne sera propre pour réduire les risques de trébuchement.

Ouvrez la porte et transportez des matériaux lourds et difficiles à transporter. Le sol de la benne sera propre pour réduire les risques de trébuchement. Pensez aux couches : Placez des matériaux légers et compressibles entre des couches d’objets plus lourds pour les écraser et offrir plus d’espace.

Placez des matériaux légers et compressibles entre des couches d’objets plus lourds pour les écraser et offrir plus d’espace. Compactez ce que vous pouvez : Décomposez les objets volumineux et volumineux comme les étagères, les boîtes et le bois qui pourraient prendre trop de place.

Décomposez les objets volumineux et volumineux comme les étagères, les boîtes et le bois qui pourraient prendre trop de place. Comblez les éventuelles lacunes : Recherchez de l’espace entre les gros objets ou à côté des objets plus gros.

Recherchez de l’espace entre les gros objets ou à côté des objets plus gros. Évitez si possible les sacs poubelles : Les sacs poubelles ont tendance à emprisonner l’air et à rendre plus difficile l’utilisation de tout l’espace de la benne à ordures. Le camion qui récupère la benne à ordures aura une couverture anti-débris enroulable pour s’assurer que rien ne s’envole.

Les sacs poubelles ont tendance à emprisonner l’air et à rendre plus difficile l’utilisation de tout l’espace de la benne à ordures. Le camion qui récupère la benne à ordures aura une couverture anti-débris enroulable pour s’assurer que rien ne s’envole. Planifiez le ramassage avant qu’il ne pleuve : La pluie rendra la benne plus lourde et pourrait entraîner des frais de surpoids.