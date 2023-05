Guide d’achat d’une porte de douche

Bien qu’un rideau de douche puisse servir d’élément décoratif dans la salle de bain et empêcher l’eau d’éclabousser le sol, une porte de douche est une solution beaucoup plus efficace, facile à utiliser et permanente pour contenir l’eau dans la douche. Il est également beaucoup plus susceptible d’empêcher les dégâts d’eau de se produire au fil du temps.

Les douches préfabriquées sont souvent produites avec des portes intégrales – lorsque vous achetez l’unité de douche, la porte est livrée avec et est conçue pour s’adapter parfaitement.

Mais pour les douches ou les baignoires existantes qui nécessitent une porte ou une installation de douche personnalisée, vous devez choisir une porte de douche qui fonctionnera ou en faire fabriquer une sur mesure.

Heureusement, de nombreuses options sont disponibles dans les principaux centres de rénovation domiciliaire tels que Home Depot et Lowe’s. Ou, vous pouvez rechercher des cabines de douche ou des revendeurs de verre dans votre annuaire téléphonique ou aller en ligne pour trouver un professionnel local de la porte de douche. Dans de nombreux cas, les revendeurs/installateurs de verre peuvent construire une porte de douche pour vous. En visitant leurs salles d’exposition, vous pouvez parcourir une multitude de possibilités.

Les portes de douche fonctionnent de différentes manières : elles peuvent s’ouvrir, se replier, glisser ou pivoter. Certaines sont toutes en verre et articulées directement à l’entrée de la douche. D’autres sont encadrés d’aluminium dans l’une des nombreuses finitions, y compris le chrome, le laiton et les couleurs revêtues d’époxy.

Bien que certaines portes soient fabriquées à partir de plastique bon marché, optez pour des matériaux plus durables. Pour des raisons de sécurité et pour respecter les codes du bâtiment, le verre doit toujours être trempé. Le verre peut être transparent, dépoli, miroir ou à motifs.