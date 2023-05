Guide d’achat d’une pompe de piscine

Lors de l’achat d’une nouvelle pompe de piscine, vos considérations les plus importantes seront : 1) la puissance de la pompe dont vous aurez besoin pour nettoyer et/ou chauffer efficacement votre piscine, et 2) la quantité d’énergie que la pompe de piscine consommera pour faire son travail. Ce guide expert vous aidera à prendre les bonnes décisions.

Une pompe de piscine déplace l’eau de la piscine vers (et à travers) le filtre de la piscine et, dans de nombreux cas, un chauffe-piscine. Une pompe efficace fera circuler toute l’eau de la piscine à travers le filtre au moins une fois toutes les 12 heures, ce que l’on appelle un « renouvellement ».

Plus la piscine est grande et plus le taux de rotation est rapide, plus la pompe de piscine nécessaire est puissante. Une pompe est évaluée par les « gallons par minute » (ou GPM) d’eau qu’elle déplace. Les fabricants fabriquent des produits dans une gamme complète de tailles.

Une pompe de piscine a une entrée d’eau de la piscine, un panier-filtre qui retient les débris, une turbine fixée à un moteur pour propulser l’eau et une sortie où l’eau sort sur son chemin vers le filtre et le réchauffeur.

Les réglementations locales spécifient généralement des taux de rotation minimum pour garantir une eau salubre et propre. De nombreuses personnes préfèrent dépasser les réglementations locales en optant pour un taux de rotation de 10 ou 8 heures (plus la période est courte, plus la pompe est efficace).

Étroitement liée au GPM d’une pompe est sa puissance, évaluée en chevaux-vapeur (ch). Les pompes de piscine fonctionnent de 1/2 à 2 1/2 HP. D’une manière générale, plus la puissance est élevée, plus la force de poussée de l’eau est importante. Une pompe puissante est nécessaire pour une grande piscine ou une condition où la pompe doit déplacer l’eau sur une distance ou une hauteur inhabituelle, comme jusqu’au toit du deuxième étage pour circuler à travers un chauffe-piscine solaire.

L’ensemble du système fonctionne mieux lorsque l’équation hydraulique pour le diamètre, la longueur et le moteur de la pompe est correctement dimensionnée pour gérer le volume d’eau qui doit être renouvelé en 12 heures (ou selon votre taux de rotation préféré).

Généralement, vous pouvez améliorer l’efficacité de votre pompe en utilisant des longueurs de tuyau plus courtes, c’est-à-dire en gardant la pompe près de la piscine, en évitant les angles à 90 degrés, en augmentant la taille du filtre de votre piscine et en nettoyant régulièrement les grilles de la piscine et le panier-filtre.

Comment calculer le bon GPM

Pour calculer les gallons par minute dont votre pompe a besoin pour circuler, multipliez le volume total de votre piscine en gallons par deux ; cela vous donnera les gallons par jour dont la pompe a besoin pour circuler afin que l’eau se retourne deux fois. (Multipliez par trois si vous voulez que l’eau se renouvelle toutes les huit heures.)

Divisez ce nombre par 24 pour obtenir les gallons par heure et divisez à nouveau par 60 pour obtenir les gallons par minute. Par exemple, une piscine contenant 10 000 gallons d’eau aurait besoin d’une pompe pouvant traiter 20 000 gallons par jour pour un taux de rotation de 12 heures. Diviser 20 000 par 24 donnerait les gallons par heure, puis diviser cela par 60 donnerait les gallons par minute : 20 000 divisé par 24 = 833 ; 833 divisé par 60 = 13,88 GPM.

Pompes de piscine écoénergétiques

L’efficacité énergétique est une préoccupation avec les pompes de piscine car elles fonctionnent plusieurs heures par jour. En Californie, un état avec beaucoup de piscines, les lois limitent la consommation d’énergie des pompes. Certaines pompes sont conçues pour l’efficacité énergétique mais, en règle générale, plus la puissance d’une pompe est élevée, plus elle consomme d’énergie. En d’autres termes, une pompe de 2 1/2 CV consommera beaucoup plus d’électricité qu’une pompe de 1 CV. Idéalement, une pompe de piscine devrait être assez grande pour faire circuler l’eau au taux de rotation dont vous avez besoin, mais pas si grosse qu’elle gaspille de l’énergie.

L’EPA recommande de faire fonctionner une pompe conventionnelle seulement trois heures par jour et, en fonction de la qualité de l’eau, d’augmenter le temps de pompe par incréments d’une demi-heure selon les besoins. De plus, il recommande de récurer les parois de la piscine et d’utiliser des additifs chimiques pour compenser la réduction du temps de pompage.

Une recommandation écoénergétique consiste à acheter une pompe de piscine à deux vitesses (ou, mieux, à vitesse variable) qui est juste assez grande pour faire circuler l’eau deux fois par jour et la faire fonctionner en continu sept jours sur sept. La plupart des moteurs ne sont pas conçus pour fonctionner pendant de longues périodes continues, mais une pompe à vitesse variable peut être utilisée 24 heures sur 24. Une pompe à vitesse variable est plus chère au départ, mais elle permet d’économiser de l’énergie et de l’argent à long terme. La plupart de ces moteurs sont très silencieux. également le meilleur type de pompe si vous avez un chauffe-piscine solaire car vous pouvez le régler pour faire circuler l’eau à travers le chauffe-eau toute la journée.

Les partisans de cette option disent que garder la pompe éteinte pendant une longue période de temps – la plupart des gens gardent leurs pompes éteintes pendant 12 à 16 heures par jour – laisse les algues et les débris s’accumuler et contribue au déséquilibre du pH, ce qui nécessite que la pompe Travailler plus dur. Une pompe plus petite qui fonctionne tout le temps empêche les problèmes de se développer et maintient l’eau plus propre.

Voir ensuite :

Guide d’achat des filtres de piscine

Guide d’achat des chauffe-piscines