Guide d’achat d’une pomme de douche à faible débit

Comment acheter le meilleur pommeau de douche à faible débit et comment il peut vous faire économiser sur les coûts d’eau. Comprend des informations sur les caractéristiques de la pomme de douche et les technologies d’économie d’eau.

Si vous êtes comme beaucoup de gens, vous avez peut-être une pomme de douche qui offre une douche très satisfaisante mais qui utilise une énorme quantité d’eau. Selon l’EPA, les douches représentent près de 17 % de l’utilisation intérieure de l’eau aux États-Unis. Selon leurs données, 2 700 gallons d’eau pourraient être économisés chaque année en remplaçant simplement une pomme de douche conventionnelle par un produit étiqueté WaterSense (plus à ce sujet ci-dessous).

Ou vous pouvez avoir l’autre extrême : une pomme de douche incroyablement efficace qui vous fait vous demander si l’eau est ouverte. L’astuce consiste à avoir une pomme de douche à faible débit qui offre une douche satisfaisante tout en utilisant un minimum d’eau.

Nos pommeaux de douche les plus recommandés

Le plus innovant : Evolve Technologies ShowerStart Pommeau de douche à économie d’eau 1,5 gpm

Evolve Technologies ShowerStart Pommeau de douche à économie d’eau 1,5 gpm Meilleure option petit budget : Pommeau de douche à faible débit Aqua Elegante 3 pouces haute pression 1,8 GPM

Pommeau de douche à faible débit Aqua Elegante 3 pouces haute pression 1,8 GPM Idéal pour le faible débit : Niagara Earth Massage Pommeau de douche à faible débit 1,25 GPM

Niagara Earth Massage Pommeau de douche à faible débit 1,25 GPM Idéal pour un débit plus élevé : Waterpick XRO-763 Pommeau de douche 2,5 GPM avec tuyau amovible

Waterpick XRO-763 Pommeau de douche 2,5 GPM avec tuyau amovible Meilleur modèle avec des extras : Pommeau de douche intelligent WaterHawk avec consommation d’eau/température. Affichage LED

Pommeau de douche intelligent WaterHawk avec consommation d’eau/température. Affichage LED Meilleur modèle de cascade : Pommeau de douche à effet pluie haute pression SparkPod 1,8 GPM

Technologie d’économie d’eau

Certaines pommes de douche combinent des technologies d’économie d’eau. Par exemple, la pomme de douche ShowerStart Evolve ci-dessous offre un faible débit à 1,5 gallons par minute (GPM), mais dispose également d’une valve ingénieuse qui vous permet d’économiser l’eau et l’énergie utilisée pour la chauffer avant d’entrer dans la douche. Vous pouvez ouvrir l’eau pour la laisser se réchauffer et aller vous brosser les dents – la valve réduit automatiquement le débit à un filet une fois que la température atteint 95 degrés Fahrenheit. Ensuite, lorsque vous êtes prêt à prendre une douche, il vous suffit d’actionner la valve pour obtenir le plein débit.

Evolve estime que la tête économise environ 8 gallons d’eau et l’énergie nécessaire pour la chauffer pour chaque douche de cinq minutes. Sur une année, cela peut permettre à votre ménage d’économiser plus de 2 000 gallons d’eau.

Comment la pression de l’eau affecte le débit

Les pommeaux de douche sont mesurés par le débit, c’est-à-dire le nombre de gallons qu’ils délivrent par minute (GPM). Le débit est affecté par la pression de l’eau, mesurée en livres par pouce carré (psi). Plus la pression poussant l’eau dans les tuyaux et les pommes de douche est élevée, plus le volume d’eau expulsée est important.

La pression de l’eau sur le côté haut – 80 psi, par exemple – poussera une plus grande quantité d’eau à travers une pomme de douche qu’une faible pression d’eau, disons 20 psi. Ce même principe est en vigueur lorsque vous n’allumez pas l’eau à plein régime. La pression de l’eau varie d’une communauté à l’autre et même d’une maison à l’autre.

Débits de la pomme de douche

Avant 1992, les pommes de douche libéraient généralement 5,5 gallons par minute ou plus. Suite à sa promulgation, l’Energy Policy Act de 1992 a limité toutes les pommes de douche résidentielles à un débit maximum de 2,5 GPM. Certains États, comme la Californie, New York et le Colorado limitent le débit à 2,0 GPM. De nombreuses pommes de douche modernes à faible débit ne fournissent que 1,5 GPM.

Une pomme de douche à faible débit de qualité se sentira bien à des pressions d’eau élevées et basses. Certains ont des limiteurs de débit qui peuvent être inversés ou retirés pour laisser passer plus d’eau sur les conduites à basse pression, ce qui vous permet d’obtenir la bonne quantité de débit d’eau pour votre pression d’eau.

Comment mesurer le débit d’un pommeau de douche

Jugez le débit de votre pommeau de douche actuel en tenant un récipient d’un gallon sous la tête et en chronométrant le temps qu’il faut pour le remplir. S’il se remplit en 15 secondes, le débit est d’environ 4 GPM. S’il est plein en 10 secondes, le débit est plus proche de 6 GPM. Une pomme de douche à faible débit devrait prendre 24 secondes ou plus pour remplir un seau de 1 gallon.

Pour ceux qui recherchent un débit et un contrôle de température précis, le pommeau de douche intelligent WaterHawk dispose d’un affichage clair de la température pour vous aider à éviter de gaspiller de l’eau chaude en attendant que l’eau arrive. L’écran est également échangeable pour afficher la consommation d’eau, aidant à mesurer votre consommation moyenne d’eau par douche.

Étiquette WaterSense de l’EPA

Choisissez une pomme de douche à faible débit avec l’approbation EPA WaterSense. Selon l’EPA, « les produits et services labellisés WaterSense sont certifiés pour utiliser au moins 20 % d’eau en moins, économiser de l’énergie et fonctionner aussi bien ou mieux que les modèles ordinaires ».

Les pommes de douche portant ce label doivent répondre à des critères plus stricts d’économie d’eau, notamment :

Démontrer qu’ils utilisent réellement 2,0 GPM ou moins

« Fournir une douche satisfaisante qui est égale ou meilleure que les pommes de douche conventionnelles sur le marché. »

Offrez 20 % d’économies ou plus par rapport aux pommes de douche similaires de la même catégorie.

L’EPA propose également un outil de recherche de produits qui vous aide à trouver des pommes de douche portant le label WaterSense.

Types de pommes de douche à faible débit

Il existe deux principaux types de pommes de douche à faible débit : les modèles réguliers, fixes et à main attachés à un tuyau flexible. La plupart des pommeaux de douche à main peuvent être clipsés sur un support mural, un pivot ou une barre pour une douche mains libres. Le tuyau flexible se visse directement sur le bras de douche, sur une vanne de dérivation entre une pomme de douche standard et le bras de douche, ou sur une vanne de dérivation montée sur le pont d’une baignoire.

Les modèles portatifs sont généralement un peu plus chers car ils comprennent un tuyau flexible, mais ils sont également plus polyvalents et utilisent l’eau plus efficacement en dirigeant le débit là où vous le souhaitez.

En tant que classe d’appareils, ils offrent également une légère économie d’énergie par rapport aux têtes fixes, car l’eau parcourt une distance plus courte entre la pomme de douche et votre corps, refroidissant moins dans l’air. Le résultat net est que vous pouvez régler la température de l’eau légèrement plus bas.

Pommeaux de douche cascade

Une pomme de douche cascade montée au plafond offre un effet de trempage plus important que les têtes conventionnelles, mais peut avoir tendance à avoir des débits légèrement plus élevés. Les pommes de douche cascade sont également disponibles dans des styles muraux pour remplacer les pommes de douche conventionnelles, comme le montre la photo ci-dessous.

Pour une douche satisfaisante, recherchez une pomme de douche qui a des trous au centre ainsi qu’autour du périmètre pour le meilleur jet. Certaines pommes de douche ont une gamme de réglages qui vous permettront de sélectionner le débit d’eau que vous préférez, du jet fin au gros, ainsi que différents niveaux de pulsation pour un massage à l’eau.

Mais gardez à l’esprit que les pommeaux de douche suspendus de style «pluie» peuvent ne pas offrir la plage de réglage à laquelle vous êtes habitué. Ils fournissent généralement de l’eau à partir d’une position au-dessus de la tête à une pression plus faible, ce qui imite la sensation d’une averse de pluie. Cela peut être insatisfaisant pour ceux qui sont habitués à un écoulement d’eau plus diagonal avec un PSI plus élevé. Pour ceux qui ne se lavent pas toujours les cheveux, gardez à l’esprit que ce style de luminaire n’est peut-être pas pour vous. Il peut être difficile de garder la tête au sec !

Certaines de nos têtes de cascade à faible débit préférées incluent :



Prix ​​des pommeaux de douche

Les prix des têtes à faible débit vont de moins de 10 $ pour les têtes en plastique simples et sans fioritures à plus de 100 $ pour les têtes design. Le coût d’une pomme de douche particulière n’a pas grand-chose à voir avec la qualité de la douche, mais peut en dire long sur sa durabilité. Le coût est plus une mesure des caractéristiques et de la construction des matériaux et de la finition. Il existe une pomme de douche à faible débit pour tous les budgets. Nous vous recommandons de parcourir Amazon, car il existe de nombreux avis de clients pour vous guider dans votre décision d’achat.

Caractéristiques du pommeau de douche

L’une des principales caractéristiques des meilleures pommes de douche à faible débit est leur capacité à ajuster les paramètres de pulvérisation – étroit à large, pulvérisation uniquement, impulsion, etc. Ceci est particulièrement pratique si différents membres de la famille aiment différents types de spray.

Les types les plus faciles à utiliser sont ceux qui ont une bague ou un levier de réglage à l’extérieur de la tête afin que vous n’ayez pas à atteindre le centre du jet d’eau pour les régler. Une autre fonction pratique d’économie d’eau est un arrêt à la tête. Cela réduit l’eau à un filet pendant que vous savonnez ou lavez les animaux domestiques ou les enfants.

Autres options à faible débit

Il existe deux autres appareils qui ne sont pas vraiment des pommeaux de douche mais qui permettent d’économiser l’eau dans la douche : les inserts de contrôle de débit (essentiellement une rondelle avec un petit trou pour réduire le débit d’eau) et les vannes de contrôle d’arrêt de douche qui réduisent le débit et fournissent sur /off contrôle au-dessus de la tête. Ceux-ci s’insèrent entre le tuyau de douche (bras) et la pomme de douche et coûtent environ 14 $.

VOIR SUIVANT : Guide d’achat d’un robinet de douche thermostatique