Guide d’achat d’un ventilateur de salle de bain

Les maisons d’aujourd’hui sont conçues et construites pour être plus étanches et économes en énergie que jamais, donc la ventilation des polluants provenant de la cuisine, de la douche et du nettoyage est essentielle à la santé des résidents et à l’intégrité structurelle de la maison.

Selon le Home Ventilation Institute, l’association professionnelle de l’industrie, pendant une douche, le niveau d’humidité dans une salle de bain peut atteindre celui d’une forêt tropicale humide, inconfortable et chaude.

Le simple fait de prendre une douche peut créer un terreau fertile pour la moisissure et les micro-organismes qui peuvent non seulement endommager votre maison, mais aussi affecter votre bien-être.

La moisissure dans la salle de bain est particulièrement problématique. La moisissure est un champignon qui se développe dans des environnements chauds, sombres et humides. Il se propage via des spores qui poussent sur des surfaces organiques mouillées ou humides telles que le bois, les panneaux muraux et les carreaux de salle de bain.

Le seul moyen efficace de prévenir la moisissure est d’essayer de maintenir les niveaux d’humidité à l’intérieur à un faible niveau. La moisissure est simplement un type de moisissure qui se propage particulièrement bien dans les environnements organiques riches en humidité.

Le principal problème de la douche lorsqu’il n’y a pas une ventilation adéquate est l’accumulation d’humidité, qui peut détériorer les solives au-dessus et autour de la salle de bain, fissurer ou écailler la peinture, ruiner les panneaux de gypse, déformer les armoires et éroder les appareils. La formation de moisissure sur le coulis de carrelage est favorisée par ces conditions.

Cependant, les ventilateurs d’extraction de salle de bain, conduits vers l’extérieur, éliminent efficacement l’humidité pendant et après une douche et aident à prévenir la croissance de bactéries nocives ainsi qu’à éliminer les odeurs indésirables de la salle de bain.

L’utilisation principale d’un ventilateur d’extraction est d’extraire l’air humide et vicié de la salle de bain et de le déposer à l’extérieur de la maison. Un ventilateur d’extraction est conçu pour être hors de vue, ancré au plafond entre les solives, avec un conduit d’extraction menant à l’extérieur. La seule partie d’un ventilateur d’extraction que vous devriez voir est la grille.

Si vous avez passé des années à ne pas utiliser le ventilateur de votre salle de bain à cause du bruit, considérez que certains des derniers ventilateurs sont presque inaudibles. Les ventilateurs d’extraction d’aujourd’hui ne ressemblent plus à un Boeing 757 atterrissant au-dessus de votre maison, et ils sont faciles à installer.

Vous pouvez acheter des ventilateurs de salle de bain en ligne sur Amazon.

Dimensionnement d’un ventilateur de salle de bain

Lors de la sélection d’un système de ventilateur de salle de bain, la taille est importante. Les ventilateurs sont évalués en fonction des pieds cubes par minute (CFM) d’air qu’ils peuvent déplacer. Ainsi, plus votre salle de bain est grande, plus le ventilateur dont elle aura besoin sera grand pour échanger efficacement l’air.

Mesurez la superficie en pieds carrés de la pièce. Assurez-vous d’inclure la superficie de la baignoire et de la douche dans votre calcul. Disons que la pièce mesure 10 pieds sur 10 pieds. Donc 10 x 10 = 100 pieds carrés.

Mesurez ensuite la hauteur des murs. Les murs standard sont de 8 pieds, alors utilisons cela. Multipliez la hauteur (8 pieds) par la superficie en pieds carrés (100). En d’autres termes, 8 x 100 = 800. Une salle de bain de 10 x 10 avec un plafond de 8 pieds fait 800 pieds cubes.

Pour être efficace, le ventilateur de la salle de bain doit remplacer tout le volume d’air de la pièce 8 fois par heure, soit toutes les 7,5 minutes. Pour calculer les exigences CFM d’un ventilateur, divisez le volume de votre salle de bain en pieds cubes par 7,5. Par exemple, une salle de bain avec un volume de 800 pieds cubes devrait avoir un ventilateur évalué à 107 CFM (800 / 7,5 = 106,6).

Caractéristiques du ventilateur de salle de bain

Les fonctionnalités utiles fournies avec de nombreux ventilateurs d’extraction de salle de bain incluent :

• Un plafonnier—lorsque l’interrupteur est allumé, le ventilateur et la lumière sont activés.

• Activation du ventilateur en fonction des niveaux d’humidité préréglés.

• Un détecteur de mouvement qui allume automatiquement le ventilateur si quelqu’un entre dans la salle de bain et continue de fonctionner pendant une durée prédéterminée.

• Un interrupteur de minuterie qui, après son activation, maintiendra le ventilateur en marche pendant le temps indiqué, même après l’extinction de la lumière.

• Un filtre réducteur d’allergènes.

Avant d’acheter un ventilateur de salle de bain

Avant d’acheter un ventilateur d’extraction de salle de bain neuf ou de remplacement, considérez ce qui suit :

• Le remplacement d’un ventilateur d’extraction existant est beaucoup moins compliqué qu’une nouvelle installation car cette dernière consiste à acheminer le conduit d’extraction à travers le plafond ou un mur.

Pour plus d’informations sur l’installation d’un ventilateur de salle de bain, veuillez consulter Comment installer des ventilateurs de salle de bain et de cuisine. Si vous envisagez de connecter vous-même un ventilateur d’extraction de salle de bain, assurez-vous de bien comprendre le câblage électrique de votre maison et comment couper l’alimentation au niveau du boîtier de circuit.

• Installez le ventilateur aussi près ou directement au-dessus de la douche que possible pour capter l’humidité immédiatement.

Assurez-vous que votre ventilateur d’évacuation se termine à l’extérieur, et non dans le vide sanitaire ou le grenier. La ventilation qui mène à l’extérieur doit pointer vers le bas pour empêcher la pluie ou les débris de pénétrer dans la maison.

• Suivez toujours les instructions du fabricant qui accompagnent l’achat de votre ventilateur d’extraction.

• Vérifiez auprès de votre service d’urbanisme local si un permis est requis pour l’installation.

• Recherchez des ventilateurs qui répondent aux exigences d’efficacité énergétique d’Energy Star.

• Assurez-vous que votre ventilateur est homologué UL pour les endroits humides. Un boîtier reconnu UL est doté d’une coque de protection robuste certifiée pour les performances dans les régions humides.

Utiliser un ventilateur de salle de bain

• Si vous avez une douche à vapeur, utilisez un ventilateur séparé sur une minuterie afin qu’il puisse être arrêté pendant l’utilisation de la douche, puis fonctionner ensuite pour sécher la cabine de douche.

• Ne faites pas fonctionner votre ventilateur d’extraction plus longtemps que nécessaire. Lorsqu’un ventilateur d’extraction fonctionne, il évacue l’air et l’humidité vers l’extérieur ; cependant, en même temps, tout ce que le ventilateur souffle peut s’infiltrer dans la maison ailleurs.

• Vous devez cependant faire fonctionner le ventilateur pendant une période de temps qui éliminera correctement toute humidité et fournira un renouvellement complet de l’air ambiant. Faire fonctionner un ventilateur d’extraction pendant seulement quelques minutes après une longue douche chaude ou un bain moussant relaxant n’est pas suffisant. Il faut environ 20 minutes pour éliminer toute l’humidité pour la plupart des salles de bains de taille standard.