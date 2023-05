Guide d’achat d’un robinet de douche thermostatique

Ce guide d’achat de robinet de douche thermostatique impartial vous montrera comment acheter le meilleur robinet anti-brûlure ou à pression équilibrée pour des douches sûres et confortables.

Voici le scénario typique : juste au moment où vous profitez d’une bonne douche chaude, une rafale d’eau glacée vous fait frissonner le dos. Ou, pire, quelqu’un tire la chasse d’eau et l’eau de la douche grésille sur votre peau.

Des chocs thermiques surprenants dus à l’eau froide ou chaude peuvent déclencher des chutes graves, en particulier chez les personnes âgées ou handicapées. Et, comme les enfants ont la peau plus fine que les adultes, ils sont particulièrement vulnérables aux brûlures causées par l’eau chaude.

Pour une simple mesure de prévention des brûlures, abaissez le thermostat du chauffe-eau à 120 degrés F. Pour vérifier la température de votre eau chaude, placez un thermomètre à viande dans un verre et faites-y couler de l’eau chaude pendant deux minutes.

La façon d’éliminer ces changements de température est d’installer une valve anti-brûlure à pression équilibrée ou une valve de douche thermostatique dans le mur de la douche où se trouvent les commandes de la douche (voir Comment fonctionne une douche). Cela vaut également pour les baignoires.

Une valve de douche thermostatique peut contrôler uniquement la douche ou le bec de la baignoire ou, s’il s’agit d’une valve de dérivation, à la fois la baignoire et la douche. Ceux-ci maintiennent la température de l’eau à un niveau sécuritaire, malgré les fluctuations des conduites d’alimentation en eau.

Le problème qui cause les fluctuations de température est fondamental. Lorsqu’une chasse d’eau est tirée, de l’eau froide s’écoule dans le réservoir pour le remplir, ce qui fait chuter la pression de l’eau dans les conduites d’eau froide.

Si cela se produit lorsque vous prenez une douche, moins d’eau froide atteint la valve de la douche, ce qui change le mélange chaud/froid confortable en chaud uniquement. Si quelqu’un ouvre un robinet d’eau chaude ailleurs dans la maison, l’inverse peut se produire : l’eau chaude tombe et vous obtenez un coup de froid.

Ce problème est exacerbé dans la plomberie obstruée par des dépôts minéraux, dans des conduites d’alimentation relativement petites (1/2 pouce ou moins) et dans des douches avec des pommes de douche à faible débit.

Vannes de douche à pression équilibrée

Une vanne anti-brûlure à pression équilibrée est conçue pour compenser les changements de pression de l’eau.

Bien qu’il ressemble à n’importe quel autre robinet de douche ou de baignoire de l’extérieur, il possède un mécanisme spécial à diaphragme ou à piston à l’intérieur qui se déplace avec un changement de pression de l’eau pour équilibrer immédiatement la pression des entrées d’eau chaude et froide.

Ces vannes maintiennent la température de l’eau constante, à plus ou moins 2 à 3 degrés F., en réduisant le débit d’eau à travers l’alimentation chaude ou froide. La plupart réduisent le débit d’eau à un filet en cas de panne de l’alimentation en eau froide.

Le débit peut être un problème avec les vannes à pression équilibrée, en particulier dans les maisons où la douche comprend une douchette personnelle et/ou un système de douche à plusieurs têtes. La plupart des vannes à pression équilibrée sont soit complètement ouvertes, soit complètement fermées.

Robinets de douche thermostatiques

Lorsque le contrôle du débit et du volume est important, un meilleur choix est une vanne de douche thermostatique.

La plupart d’entre eux ont des entrées de 3/4 de pouce qui peuvent souffler une inondation d’eau à travers plusieurs pommes de douche et maintiendront la température de l’eau à moins de 1 ou 2 degrés F. de la température réglée.

« Choisissez une vanne thermostatique à pression équilibrée si vous souhaitez un contrôle maximal du débit et du volume », explique Rick Brandley de George’s Pipe & Supply à Pasadena, en Californie. « Une vanne thermostatique vous permettra de maintenir une température définie lorsque vous éteignez et rallumez la vanne si vous aimez vous savonner puis rincer. »

Bien sûr, vous paierez la différence. Alors qu’une vanne à pression équilibrée coûtera généralement entre 80 $ et 250 $, une vanne thermostatique avec un contrôle de volume (une caractéristique distincte avec la plupart), peut coûter 400 $ ou plus selon les caractéristiques et la garniture.

Exigences relatives aux robinets de douche

Ja popularité des vannes avec protection contre les brûlures est motivée par les codes qui exigent ces produits dans les nouvelles constructions. De plus, toutes les principales organisations de certification et de code de plomberie ont adopté des exigences anti-brûlure qui exigent que les appareils de plomberie aient un moyen intégré de contrôler la température maximale de l’eau fournie par les becs de baignoire et les pommes de douche.

Pouvez-vous remplacer une vanne existante par un modèle sans brûlure ? Vous pouvez, mais la difficulté dépend de la valve existante. Un plombier peut généralement remplacer une vanne conventionnelle à poignée unique par une vanne à pression équilibrée après avoir retiré la garniture de la poignée (s’il n’y a pas d’accès par derrière le mur). Le remplacement d’une configuration à double poignée est un peu plus compliqué et peut nécessiter de retirer des carreaux ou de couper dans le mur. Plusieurs fabricants de vannes vendent des « plaques de remodelage » pour couvrir la zone de découpe.

La « vanne universelle MultiChoice » de Delta peut recevoir divers types de garnitures et de fonctionnements internes. Lors de l’installation, un plombier peut choisir entre deux types de cartouches thermostatiques ou à pression équilibrée qui s’insèrent à l’intérieur de la vanne. Ensuite, après l’installation, plusieurs garnitures peuvent être sélectionnées, selon le style et la finition que le propriétaire préfère.

