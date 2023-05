Guide d’achat d’un lave-linge

Besoin d’acheter une nouvelle laveuse ? Ce guide d’achat de lave-linge offre des conseils d’experts pour choisir un lave-linge qui conviendra à votre budget, à votre style de vie et à vos préoccupations énergétiques.

Malgré toutes les cloches et tous les sifflets, toutes les laveuses à linge sont essentiellement de grandes cuves qui se remplissent d’eau, agitent pour frotter les vêtements, puis tournent pour essorer l’eau. Bien sûr, en plus de ces fonctions de base, ils peuvent avoir un certain nombre de fonctionnalités sophistiquées. La plupart des types intègrent également une minuterie électronique et des commandes.

Parce qu’une machine à laver est une grande consommatrice d’énergie et d’eau, la clé pour choisir la bonne est d’acheter le modèle le plus économe en énergie qui correspond à votre style de vie et à votre espace.

En termes de style de vie, pensez à la fréquence à laquelle vous utilisez la laveuse et à ce que vous lavez. Si vous lavez souvent, vous obtiendrez les meilleures performances d’une cuve en acier inoxydable. Si vous lavez moins fréquemment, vous vous en tirerez probablement bien avec un acier recouvert de porcelaine moins cher ou même une cuve en plastique de haute qualité.

Si votre lavage comprend une variété de tissus et de niveaux de saleté, choisissez une machine qui offre des cycles spécialisés tels que le trempage délicat et extra, ainsi qu’un pour un deuxième rinçage. Plusieurs réglages de niveau d’eau garantissent le lavage le plus efficace pour des charges de différentes tailles. Certaines machines peuvent même augmenter la température de l’eau pour désinfecter une brassée.

Si vous disposez d’un espace limité, il existe des unités laveuse-sécheuse empilables en pleine grandeur ou en appartement. Gardez à l’esprit que la taille de votre laveuse doit correspondre à la capacité de votre sécheuse.

D’autres éléments à considérer sont les régulateurs de température automatiques (un must dans les climats froids, ils garantissent que l’eau de lavage arrive à une température constante pour le réglage) ainsi qu’une isolation supplémentaire et des cadres renforcés, qui réduisent tous deux le bruit.

Lors de l’achat d’une nouvelle laveuse, faites très attention à la garantie. Soyez clair sur la durée et l’étendue de la couverture. Sachez également que certaines machines à laver sont beaucoup plus faciles à utiliser que d’autres. Certains nouveaux types ont une armoire facile à détacher et à soulever pour un accès facile aux pièces.

Il existe deux types de laveuses : à chargement par le haut, qui est le plus courant, et à chargement frontal, qui offre la plus grande efficacité énergétique.

Une machine à chargement par le haut, également appelée axe en V car l’agitateur tourne sur un axe vertical, vous permet d’accéder à la cuve sans vous pencher. Alors qu’un chargement par le haut coûte moins cher au départ, il est moins économe en énergie à long terme. Il utilise un détergent ordinaire et offre le plus grand choix de modèles et d’options.

Une machine à chargement frontal, appelée axe H parce que son agitateur tourne sur un axe horizontal, gagne en popularité en raison de son efficacité énergétique.

Ce type utilise entre un tiers et la moitié de la quantité d’eau d’un chargeur supérieur, il dépense donc également beaucoup moins d’énergie pour le chauffage. Et, comme il tourne plus vite qu’un chargement par le haut, les vêtements sortent en nécessitant moins de temps dans la sécheuse. Bien qu’ils permettent d’économiser sur les coûts énergétiques, les chargeurs frontaux sont plus chers à l’achat et certains nécessitent un détergent spécial.