Guide d’achat d’un chauffe-piscine

Quel que soit votre climat, un chauffe-piscine permet de prolonger votre saison de baignade et de profiter d’une eau plus chaude dans la piscine. Habituellement, le réchauffeur est installé après la mise en place de la pompe et du système de filtration – la pompe pousse l’eau à travers le filtre, puis sur le réchauffeur avant de renvoyer l’eau dans la piscine.

Voici les principaux types de chauffe-piscines :

Chauffe-piscines à gaz

Dans la plupart des régions, le moyen le plus populaire de chauffer une piscine est d’utiliser un chauffe-piscine à gaz. Les flammes d’un radiateur à gaz chauffent l’eau rapidement et, selon le modèle, peuvent être assez efficaces. La plupart des chauffe-eau au gaz fonctionnent au gaz naturel fourni par la compagnie de services publics, mais vous pouvez vous procurer un chauffe-piscine au propane si le gaz naturel n’est pas disponible sur le site de l’équipement. Des appareils de chauffage au mazout sont également disponibles et souvent utilisés dans des régions plus éloignées où le gaz naturel n’est pas disponible.

Les radiateurs à gaz maintiennent une température de l’eau uniforme même si la température de l’air fluctue, mais, par temps froid, bien sûr, ils peuvent utiliser beaucoup de gaz pour y parvenir. Ils durent généralement environ cinq ans. Les garanties varient selon les modèles – beaucoup couvrent le produit pendant seulement 1 an et sont annulées si le chauffe-eau n’est pas installé correctement ou si l’eau de la piscine est mal entretenue, alors assurez-vous de lire la garantie avant d’acheter.

En réponse aux coûts énergétiques et aux préoccupations environnementales, les nouveaux chauffe-piscines sont beaucoup plus efficaces que les anciens, et certains modèles sont surnommés « Low NOx », ce qui signifie qu’ils ont moins d’émissions. Des chauffe-piscines à gaz à faible NOx peuvent être requis dans certains États, comme la Californie et le Texas. Comparé à un ancien appareil de chauffage inefficace, un appareil de chauffage évalué à 90 % d’efficacité vous fera économiser beaucoup sur le long terme. Les modèles plus récents ont des allumages sans pilote, ce qui signifie qu’une étincelle allume les flammes lorsque la commande demande de la chaleur. Dans les modèles plus anciens, la veilleuse fonctionne constamment, ce qui gaspille du gaz.

Les fabricants fabriquent des produits dont la taille varie, mesurée en BTU (voir Qu’est-ce qu’un BTU ?). Plus les BTU sont élevés, plus l’appareil chauffe l’eau rapidement et plus la capacité qu’il peut gérer est grande. Voir ci-dessous pour plus d’informations sur le dimensionnement d’un appareil de chauffage. Les tailles varient généralement d’environ 150 000 à 500 000 BTU.

Chauffe-piscine à serpentin au gaz. Le type de chauffage au gaz le plus courant est un chauffage à serpentin, également appelé chauffage flash. Ici, la pompe de la piscine aspire l’eau à travers un serpentin de chauffage situé au-dessus des flammes au gaz de la chambre de combustion de l’appareil. Les flammes chauffent l’eau lors de son passage dans le serpentin.

Chauffage par convection. Pour une petite piscine ou un spa, la meilleure option peut être un radiateur à convection, qui a une seule grande flamme qui chauffe l’eau lente dans un grand tube.

Chauffe-réservoir. Certains spas sont chauffés par un chauffe-réservoir qui fonctionne comme un chauffe-eau domestique standard, gardant un réservoir rempli d’eau chaude et prête à être fournie au spa.

Thermopompes et chauffe-piscines électriques

Un chauffe-piscine électrique fonctionne sur le même principe qu’un ballon d’eau chaude électrique. Le courant électrique chauffe une bobine, qui à son tour chauffe l’eau. Cependant, par rapport à la capacité d’autres sources d’énergie, comme le propane ou le gaz naturel, à chauffer l’eau, il s’agit d’un processus relativement lent.

Une bonne utilisation de l’électricité pour chauffer une piscine se fait par une pompe à chaleur. Comme les climatiseurs, qui transfèrent la chaleur intérieure chaude vers l’extérieur, les pompes à chaleur transfèrent l’air extérieur chaud vers l’eau. L’air chauffe le réfrigérant, le compresseur chauffe davantage l’air, l’air est finalement comprimé en un gaz très chaud et un échangeur de chaleur transfère la chaleur à l’eau de la piscine.

Les chauffe-piscines à pompe à chaleur coûtent plus cher à l’achat que les chauffe-piscines au gaz, mais consomment beaucoup moins d’énergie et durent plus longtemps. Parce que les pompes à chaleur reposent sur le transfert d’air chaud vers l’eau, elles sont largement inefficaces par temps ou climats froids. Ils fonctionnent mieux lorsque la température de l’air reste supérieure à 45 ou 50 degrés Fahrenheit, car ils empruntent la chaleur de l’air ambiant pour faire le travail.

Chauffe-piscines solaires

Les chauffe-piscines solaires gagnent en popularité et en efficacité. La plupart des types coûtent cher au départ – généralement entre 3 000 et 4 000 dollars pour l’achat et l’installation – mais ont des coûts d’exploitation très faibles. Selon l’EPA, ils durent plus longtemps que les radiateurs à gaz ou à pompe à chaleur – généralement de 10 à 20 ans avec un entretien approprié – et peuvent être amortis en sept ans ou moins, en fonction des coûts de carburant locaux.

Si vous construisez une nouvelle piscine, tenez compte de sa position par rapport au soleil. S’il est bien exposé au sud, avec peu d’ombre, vous n’aurez peut-être pas du tout besoin d’un radiateur les jours ensoleillés. Le type de couverture de piscine que vous utilisez (voir Nettoyeurs et couvertures de piscine) peut également affecter considérablement la quantité de chaleur emmagasinée par le soleil.

Un chauffe-piscine solaire est moins cher et plus facile à installer qu’un chauffe-eau solaire pour la maison et, une fois installé, il ne coûte pratiquement rien à entretenir.

Dans une configuration typique, le système solaire est une boucle qui est contournée si l’eau de la piscine est suffisamment chaude ; si l’eau a besoin d’être chauffée, une vanne envoie de l’eau dans le système.

Le capteur solaire est simplement une série de panneaux noirs plats avec des tuyaux métalliques qui les traversent ou des tapis en caoutchouc avec plusieurs canaux à l’intérieur qui transportent l’eau. Le soleil chauffe les panneaux, qui chauffent l’eau à l’intérieur.

Un système solaire automatisé peut avoir deux capteurs de température. On sent la température de l’eau dans le capteur solaire ; l’autre capte la température de l’eau de la piscine. Lorsque le capteur de la piscine indique que l’eau doit être chauffée, il ouvre une vanne pour que l’eau traverse le capteur solaire avant de retourner dans la piscine.

Un système solaire peut généralement être ajouté à la tuyauterie existante d’une piscine. Selon la hauteur ou la distance des panneaux solaires par rapport à l’équipement, le système peut nécessiter une nouvelle pompe de piscine car votre pompe existante peut ne pas être assez puissante pour pousser l’eau à travers le système.

Bien sûr, la chaleur solaire ne fonctionnera pas la nuit ou par temps nuageux, et elle ne fonctionnera que lorsque la pompe fonctionnera. Pour ces raisons, de nombreuses personnes choisissent également d’avoir un chauffage au gaz standard, qui démarre lorsque l’eau est froide et que le capteur solaire ne peut pas fournir suffisamment de chaleur.

Si cette option vous intéresse, c’est une bonne idée de faire évaluer votre site par un entrepreneur qualifié en systèmes solaires thermiques. Bien que les composants d’un système solaire soient assez simples, en installer un n’est pas un travail pour les amateurs. Les composants doivent être dimensionnés et installés correctement. À moins que vous ne soyez un bricoleur accompli, engagez un professionnel qui a fait ses preuves en matière d’installations réussies.

Calcul de la taille du chauffe-piscine

Bien que vous puissiez effectuer des calculs approximatifs, comme décrit ci-dessous, il est préférable de demander à un expert en piscine de déterminer la bonne taille de chauffe-eau pour votre piscine, car de nombreux facteurs entrent dans le calcul. Ceux-ci incluent la surface de la piscine et la différence entre la température moyenne de l’air et la température de l’eau souhaitée. De plus, le vent, les niveaux d’humidité et les températures nocturnes peuvent avoir un impact considérable. Par exemple, si vous vivez dans une région avec des vents forts, une faible humidité et des nuits fraîches, vous aurez besoin d’un radiateur plus grand.

Calcul de la taille du réchauffeur de gaz

Pour calculer approximativement la taille de l’appareil de chauffage dont vous avez besoin, vous pouvez insérer quelques chiffres dans la formule suivante.

Le premier chiffre dont vous avez besoin est la surface de la piscine en pieds carrés. Multipliez donc la longueur par la largeur. Si votre piscine est un rein ou de forme irrégulière, effectuez des calculs approximatifs et arrondissez les chiffres.

Soustrayez ensuite la température moyenne de l’air pour le mois le plus froid où vous utiliserez la piscine de la température de l’eau souhaitée afin d’obtenir «l’augmentation de la température».

Maintenant, branchez ces chiffres dans la formule suivante pour trouver les BTU par heure que vous avez besoin que le chauffe-piscine génère.

La formule est : Surface de la piscine x élévation de température x 12 = BTU nécessaires par heure.

Ajustez ensuite au vent. Imaginez que vous aurez besoin d’une augmentation d’environ 1 degré (ou un peu plus) de la température de l’eau par heure pour un vent de 3,5 miles par heure au bord de la piscine.

Calcul de la taille du chauffe-eau solaire

Comment feriez-vous ce calcul pour un chauffe-eau solaire? C’est un peu plus compliqué car en plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le potentiel solaire de votre site et l’efficacité du capteur solaire entrent également en jeu.

Ultimement, consultez un entrepreneur en chauffage solaire pour piscine.

Mais, à titre indicatif, la surface de votre capteur solaire doit représenter environ 70 % de la surface de votre piscine si vous êtes dans un climat ensoleillé et 100 % si vous êtes dans une région moins ensoleillée si le capteur solaire est orienté sud ou ouest en plein soleil. Le capteur solaire doit augmenter de taille si vous voulez que votre eau soit plus chaude, le capteur n’a pas une exposition complète au soleil du sud ou de l’ouest, ou si vous souhaitez prolonger votre saison de baignade.

