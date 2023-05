Guide d’achat du meilleur ventilateur pour toute la maison

Des conseils d’experts et impartiaux sur la façon d’acheter un ventilateur pour toute la maison, y compris les options, la taille, quand et comment les utiliser, et les fabricants.

Êtes-vous fatigué de payer des factures d’électricité qui montent en flèche et de faire fonctionner votre climatiseur jour et nuit en été ? Avez-vous développé des allergies, probablement causées par de l’air vicié, non ventilé et « enfermé » ? Si c’est le cas, vous pourriez envisager d’installer un ventilateur dans toute la maison. Cela peut fournir une ventilation indispensable et refroidir votre maison en utilisant beaucoup moins d’énergie que celle consommée par un climatiseur.

Avantages et inconvénients des ventilateurs pour toute la maison

Selon le département américain de l’énergie, les ventilateurs de toute la maison sont une méthode simple et peu coûteuse pour refroidir une maison. Ils fournissent une excellente ventilation, abaissent les températures intérieures et améliorent le refroidissement par évaporation. Le coût d’un ventilateur pour toute la maison est de 150 $ à 350 $ par rapport au coût de la climatisation centrale, qui coûte 2 000 $ à 4 000 $ ou plus. De plus, les ventilateurs de toute la maison utilisent le quart de la puissance de la climatisation centrale.

Il y a aussi quelques inconvénients pour les fans de toute la maison :

• Ils ne peuvent refroidir l’intérieur de la maison qu’à la température extérieure, donc s’il fait chaud dehors, il fera tout aussi chaud à l’intérieur, à l’exception de la fraîcheur offerte par le mouvement de l’air.

• Contrairement à un climatiseur, un ventilateur pour toute la maison ne peut pas déshumidifier l’air. Si vous souhaitez déshumidifier, consultez le Guide d’achat des déshumidificateurs.

• Un ventilateur pour toute la maison peut attirer la poussière et le pollen dans la maison. Pour résoudre les problèmes de qualité de l’air, consultez le Guide d’achat des purificateurs et nettoyeurs d’air domestiques.

• Pendant les mois d’hiver, les ventilateurs de toute la maison pourraient présenter une perte d’énergie lorsque l’air chauffé de la pièce s’infiltre dans le grenier. Un obturateur ou un couvercle peut minimiser ce problème. Pour résoudre ce problème, vous pouvez acheter un ventilateur isolé pour toute la maison. Ces types de ventilateurs ont des portes isolées qui se ferment hermétiquement lorsque le ventilateur ne fonctionne pas.

• Un ventilateur pour toute la maison ajoute du bruit à votre environnement de vie. Un ventilateur, particulièrement situé près des chambres, peut nuire à la qualité de votre vie (et de votre sommeil). Voir 8 secrets d’insonorisation pour une maison plus silencieuse.

Comment fonctionne un ventilateur pour toute la maison

Un ventilateur de toute la maison va dans le plafond entre les pièces les plus hautes d’une maison et le grenier. Il aspire l’air extérieur frais à travers les fenêtres et les portes ouvertes et le fait circuler dans toute la maison. Le ventilateur aspire l’air plus chaud de la maison dans le grenier où une pression accrue pousse l’air chaud à l’extérieur par les évents du toit. Un ventilateur de grenier expulse l’air chaud du grenier beaucoup plus efficacement que les évents de grenier passifs fonctionnant seuls.

Les ventilateurs de toute la maison refroidissent toute la maison en utilisant l’air extérieur au lieu de « conditionner » l’air intérieur. La partie vraiment «cool» à leur sujet est qu’ils maintiennent l’air en mouvement dans une maison, et l’air en mouvement est plus frais que l’air immobile.

Fans de toute la maison contre fans du grenier

Quelle est la différence entre un ventilateur pour toute la maison et un ventilateur pour le grenier ?

Ventilateurs pour toute la maison

Les ventilateurs de toute la maison aspirent l’air chaud de la maison, le forcent dans le grenier, puis l’échangent avec de l’air extérieur plus frais via des évents. Les ventilateurs de grenier ne servent qu’à évacuer un peu d’air chaud du grenier. Les ventilateurs de grenier peuvent cependant vous faire économiser 30 % sur les coûts de refroidissement en éliminant l’air super chaud emprisonné qui s’accumule dans le grenier puis reflue dans les espaces de vie de la maison.

Ventilateurs de grenier

Les ventilateurs de grenier peuvent abaisser les températures à l’étage de 10 °F, prolonger la durée de vie du toit en gardant les bardeaux plus frais et, avec un hygrostat en option supplémentaire, garder les greniers au sec pendant les mois d’hiver.

L’utilisation d’un ventilateur de grenier est facile car il s’allume ou s’éteint automatiquement via un thermostat. Le ventilateur de grenier ne fonctionne que lorsqu’il est bénéfique.

Recherchez ces trois choses dans un ventilateur de grenier :

1) Construction entièrement métallique—n’achetez pas de ventilateur en plastique.

2) Un thermostat de qualité parce que vous ne voulez pas avoir à ramper dans votre grenier pour allumer et éteindre manuellement le ventilateur.

3) Un firestat, qui arrête le ventilateur du grenier à des températures extrêmement élevées, par exemple si votre maison est en feu. Vous pouvez acheter un firestat en ligne.

Les ventilateurs de grenier sont disponibles en modèles de toit et de pignon et peuvent être alimentés à l’électricité ou à l’énergie solaire.

Évaluation du ventilateur de toute la maison

Si vous envisagez un ventilateur pour toute la maison pour compléter votre climatiseur ou pour remplacer votre climatiseur, vous devez d’abord évaluer vos besoins. Les lignes directrices suivantes vous aideront :

Allez dans votre grenier pour voir avec quoi vous devez travailler. Un signe de mauvaise ventilation est un grenier insupportablement chaud en été. Vérifiez l’humidité, évidente de toute moisissure, têtes de clous rouillées, isolation humide ou comprimée, ou pourriture du bois.

Ne sous-estimez pas vos besoins en ventilation. Selon la plupart des codes du bâtiment, vous avez besoin de 1 pied carré de surface de ventilation pour chaque 150 pieds carrés de surface au sol du grenier.

Évents de grenier

Recherchez également les évents. Il y a des évents de pignon, des persiennes de toit, des évents d’admission et des évents de soffite et d’avant-toit. Notez la taille et l’emplacement de chacun. Enfin, estimez la superficie en pieds carrés du grenier. Ne sous-estimez pas vos besoins en ventilation. Selon la plupart des codes du bâtiment, vous avez besoin de 1 pied carré de surface de ventilation pour chaque 150 pieds carrés de surface au sol du grenier. Les codes du bâtiment spécifient des minimums ; vous voudrez peut-être les augmenter pour assurer une bonne ventilation.

Assurez-vous d’avoir un équilibre entre les voies d’admission et d’évacuation pour ventiler correctement votre maison. Dans le grenier, n’oubliez pas que la quantité d’admission limite le débit d’air. Avec un système de ventilation équilibré, les évents d’évacuation dans la partie supérieure de votre grenier en fournissent la moitié, tandis que les évents d’admission fournissent l’autre moitié.

Rabais et crédits

Appelez votre compagnie d’électricité. Beaucoup offrent des rabais pour l’installation d’un ventilateur dans toute la maison. Découvrez également s’il existe des crédits d’impôt étatiques ou fédéraux.

De nombreuses entreprises offrent des garanties de 10 ans. Vérifiez absolument la garantie avant de faire un achat.

Les anciens ventilateurs de toute la maison avaient tendance à être bruyants, à consommer une énergie considérable, à nécessiter un entretien fréquent (ceux à courroie ont besoin de changer les courroies périodiquement) et ne sont pas bien isolés. De nouveaux ventilateurs pour toute la maison mieux conçus résolvent ces problèmes de plusieurs façons.

Options de ventilateur pour toute la maison à considérer

Chercher:

• Un ventilateur silencieux. Comme les ventilateurs de toute la maison tournent la plupart du temps, il est important qu’ils se taisent. Les fans sont classés par « sones ». Selon l’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), les ventilateurs de toute la maison ne devraient pas être plus forts que 1,0 sones.

Les ventilateurs de toute la maison à entraînement par courroie qui utilisent une poulie intégrée assurent un fonctionnement plus doux et plus silencieux que les ventilateurs à entraînement direct.

De manière générale, plus un ventilateur a de pales, plus il sera silencieux. Assurez-vous également que votre appareil a un cadre soudé afin qu’il ne se desserre pas et ne commence pas à grincer. Faites isoler le ventilateur de la charpente de votre maison avec des bandes de mousse ou des supports en caoutchouc. De cette façon, le bourdonnement du moteur ne résonnera pas à travers la charpente et les cloisons sèches.

• Volets de qualité. Plus la qualité des volets ou des portes est bonne, moins il y aura de bruits sourds lorsque l’appareil s’éteindra. Comme mentionné ci-dessus, les ventilateurs à économie d’énergie ont des volets isolés auto-obturants qui se ferment lorsque le ventilateur ne fonctionne pas, ce qui empêche la chaleur de s’échapper lorsque l’appareil n’est pas utilisé.

• Une commande temporisée. Une commande de minuterie de ventilateur pour toute la maison est recommandée plutôt qu’un thermostat, car un thermostat peut allumer le ventilateur lorsque personne n’est à la maison (c’est-à-dire qu’aucune fenêtre ou porte n’est ouverte). De plus, un feu dans le foyer pourrait déclencher le ventilateur s’il est contrôlé par un thermostat.

• Taille. Idéalement, recherchez un grand ventilateur qui fonctionnera bien à une vitesse inférieure, consommant ainsi moins d’énergie. Une unité lourde peut également être plus silencieuse qu’un modèle léger car elle repose sur un coupe-froid en mousse, maintenu uniquement par son propre poids. En savoir plus sur la taille ci-dessous.

• Méthode d’installation. La plupart des ventilateurs de toute la maison sont relativement faciles à installer. Les modèles à entraînement direct sont les plus faciles à bricoler car, pour la plupart, il n’est pas nécessaire de couper les solives du grenier. Les ventilateurs de toute la maison à entraînement par courroie qui utilisent un système de poulie intégré prennent plus de temps à installer, mais une unité à entraînement par courroie permet un fonctionnement plus fluide et plus silencieux.

Dimensionnement d’un ventilateur pour toute la maison

Lors de la sélection d’un système de ventilation pour toute la maison, un facteur important à prendre en compte est sa taille. Les ventilateurs de toute la maison sont évalués en fonction des pieds cubes par minute (CFM) d’air qu’ils peuvent déplacer. Ainsi, plus votre maison est grande, plus le ventilateur dont elle aura besoin sera grand pour déplacer l’air efficacement.

Si votre maison a des plafonds standard de 8 pieds de haut, multipliez simplement la superficie totale de la maison par 3 pour calculer la bonne taille de ventilateur pour la maison en CFM. Par exemple, si votre maison mesure 2 000 pieds carrés, chiffrez 2 000 x 3 = 6 000 CFM. Si certains de vos plafonds dépassent 8 pieds, achetez-en un légèrement plus grand.

Pour une maison de 2 300 pieds carrés, la taille recommandée d’une unité d’entraînement par courroie est de 36 pouces (ce qui couvrira 6 900 CFM). Les unités à entraînement par courroie et à entraînement direct pour une maison de 1 900 pieds carrés nécessitent une unité de 30 pouces pouvant gérer 5 700 CFM. Pour une maison de 1 500 pieds carrés, l’unité de 24 pouces à entraînement direct, qui couvre 4 500 CFM, est recommandée.

Si vous choisissez un ventilateur à grande vitesse, vous devez vous assurer qu’il y a suffisamment de ventilation dans le grenier pour expulser sa sortie. Une bonne règle de base est de 1 pied carré de surface de ventilation pour chaque 750 CFM de ventilateur. Ou vous pouvez simplement fournir la même quantité de ventilation de grenier que la taille du trou d’obturation dans le plafond.

Quand et comment utiliser un ventilateur pour toute la maison

Pour une efficacité optimale, utilisez votre ventilateur pour toute la maison en fin d’après-midi, en soirée et/ou tôt le matin lorsque les températures extérieures sont plus fraîches que les températures intérieures.

Voici quelques conseils de base pour utiliser un ventilateur pour toute la maison :

• Éteignez la climatisation centrale lors de l’utilisation d’un ventilateur pour toute la maison. Sinon, vous expulserez tout cet air coûteux et refroidi de votre maison !

• Ouvrez les fenêtres et les portes. Le ventilateur a besoin d’air frais entrant. Si vous n’ouvrez pas les fenêtres et les portes, le ventilateur peut amener vos appareils à gaz, votre fournaise ou votre chauffe-eau à refouler les gaz d’échappement et le monoxyde de carbone dans votre maison.

• N’allumez pas de feu dans le foyer. Un incendie ne s’évacuera pas correctement en raison du changement de pression d’air provoqué par un ventilateur dans toute la maison.

Fabricants de ventilateurs pour toute la maison

Voici un aperçu de quelques choix populaires :

Le système QuietCool est un système multi-ventilateurs et multi-emplacements qui déplace 1 500 CFM d’air par ventilateur à travers un système de conduits, un peu comme un système de chauffage et de climatisation à air pulsé. Il est facile à installer et possède des portes de registre à fermeture automatique isolées pour éviter les pertes d’air indésirables.

Les ventilateurs QuietCool sont installés dans une position suspendue aux chevrons du grenier, ce qui place les ventilateurs aussi loin que possible de votre espace de vie pour réduire le bruit.

Ils peuvent avoir plusieurs interrupteurs marche/arrêt si vous voulez qu’un ventilateur fonctionne dans une partie de la maison mais pas dans une autre partie. Le QuietCool n’a pas de portes ou de courroies motorisées à remplacer, et les pales du ventilateur ne sont pas en plastique. Il est livré avec une garantie de 10 ans.

Le Tamarack Technologies HV1600 Le ventilateur de toute la maison ne nécessite aucun entretien et possède des portes isolées R-50 qui, lorsqu’elles ne sont pas utilisées, forment un joint hermétique entre votre grenier et votre espace de vie.

Le « Fantôme » est un ventilateur à deux vitesses pour toute la maison avec un interrupteur marche/arrêt à distance. Il s’agit d’un ventilateur de grand diamètre facile à installer et économe en énergie qui se ferme et se scelle lorsqu’il n’est pas utilisé. Il est livré avec une garantie de trois ans.

Le « super-fan » est un ventilateur éconergétique pour toute la maison qui ne nécessite aucun entretien. Il possède une unité centrale avec un moteur de ventilateur de fabrication allemande connu sous le nom de moteur à turbine incurvé vers l’arrière, conçu pour aspirer silencieusement de grandes quantités d’air à travers les conduits d’air.

Il dispose également d’un interrupteur marche/arrêt et d’une option de télécommande sans fil. Le Superfan est conçu pour toutes les maisons jusqu’à 3 000 pieds carrés, bien qu’il ne soit pas recommandé pour les maisons dans des climats très froids. Le coût est de 1 550 $, avec une installation estimée entre 400 $ et 500 $.

LeAir central est un ventilateur canalisé à deux vitesses pour toute la maison. Son plénum de collecte et sa grille s’adaptent entre des solives de plafond centrées de 16 pouces ou 24 pouces et le moteur du ventilateur est situé à l’extrémité du conduit, ce qui éloigne le bruit du moteur des quartiers d’habitation. Cela fait de ce type de ventilateur un bon choix par rapport aux chambres ou autres espaces de vie où le calme est important.