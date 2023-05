Guide expert et impartial pour acheter le meilleur type d’isolation pour votre maison. Comprend une aide sur la quantité d’isolation nécessaire et le bon type.

Dépensez-vous trop sur vos factures d’énergie? Si l’isolation de votre maison n’est pas à la hauteur, c’est peut-être le cas.

Selon le département américain de l’Énergie, 44 % de l’énergie utilisée dans une maison américaine moyenne sert au chauffage et à la climatisation. Si votre grenier, vos murs ou vos planchers sont sous-isolés, une grande partie de votre air conditionné coûteux peut se diriger vers les grands espaces. Ce guide d’achat d’isolation pour la maison vous aidera à faire les choix appropriés pour votre maison.

Quelle est la quantité d’isolation suffisante ?

Les maisons construites au cours des dernières années peuvent ou non avoir des niveaux d’isolation optimaux, selon l’attention portée à la conservation de l’énergie lors de leur construction. Mais presque toutes les maisons plus anciennes sont susceptibles de faire défaut. La meilleure façon de savoir si votre maison est suffisamment isolée est d’appeler votre entreprise de services publics locale et de demander des informations sur l’obtention d’un « audit énergétique ».

Les valeurs R minimales recommandées pour les maisons varient selon le climat et peuvent être affectées par la façon dont une maison est construite et le type de chauffage utilisé. Voici quelques règles de base :

Pour les climats doux, utilisez du R-11 dans les murs et les planchers et du R-19 dans les plafonds sous les greniers ventilés. Pour les climats modérés, ayez du R-19 dans les murs et les planchers et du R-30 dans les plafonds sous les greniers ventilés. Pour les climats froids, ayez R-19 dans les murs et sous les planchers et R-38 à R-49 dans les plafonds sous les greniers ventilés. (Visitez le site Web du ministère de l’Énergie à l’adresse www.energy.gov pour des recommandations plus spécifiques par région.)

Types d’isolation domestique

Il est plus facile de considérer les différents matériaux d’isolation par catégorie (bien qu’il y ait un certain chevauchement) : nattes et couvertures, en vrac, soufflés, mousse plastique, panneaux rigides et réfléchissants. Ces catégories sont basées principalement sur la forme du matériau et la méthode d’installation.

Les matelas et couvertures variété est la plus familière aux propriétaires et le type le plus couramment installé par les bricoleurs. Le matériau isolant principal est la fibre minérale, soit de la fibre de verre ou des fibres de laine de roche.

Les nappes sont vendues sous forme de bandes prédécoupées et les couvertures sous forme de rouleaux continus. Les deux sont vendus dans des largeurs qui correspondent aux espacements conventionnels des montants de mur et des chevrons de plafond, de sorte qu’ils peuvent simplement être pressés ou agrafés en place. Ils sont vendus avec et sans revêtement kraft ou feuille réfléchissante/pare-vapeur. (Un pare-vapeur est orienté vers le côté chaud en hiver; les types sans pare-vapeur sont utilisés lors de l’ajout à l’isolation existante.)

Les matelas et les couvertures présentent l’avantage d’être facilement disponibles, faciles à installer pour les bricoleurs et relativement abordables. Leur installation dans des espacements de montants ou de solives non standard prend un peu plus de temps puisque le matériau doit d’abord être coupé avec un couteau utilitaire.

Isolation en vrac– destinés à être versés, bourrés ou soufflés sur place – sont fabriqués à partir de fibres de verre et de laine de roche, de fibres de cellulose ou de vermiculite et de perlite expansées. Ils sont fabriqués à partir des mêmes minéraux filés que les nappes et les couvertures, mais sont laissés en vrac ou transformés en granulés. Ils sont utilisés dans les greniers et les murs.

L’isolant cellulosique est fabriqué à partir de papier recyclé et de fibres de bois traitées avec un ignifuge. Il est utilisé à la fois dans les greniers et les murs.

La vermiculite est fabriquée à partir de minerai de mica et la perlite provient de la roche volcanique ; les deux sont chauffés et dilatés en un matériau pelucheux et incombustible utilisé pour isoler les plafonds et certains murs (principalement des blocs de béton).

Les matériaux en vrac sont vendus dans des sacs ou des balles et conviennent bien pour l’isolation entre les solives de plafond dans un grenier accessible. Pour combler les cavités murales, des équipements pneumatiques sont souvent nécessaires. Lorsque vous utilisez un isolant en vrac dans un grenier, il est généralement nécessaire d’installer d’abord un pare-vapeur (comme une feuille de plastique).

L’isolant en vrac soufflé est installé par des installateurs professionnels ou, dans certains cas, par des propriétaires qui louent l’équipement pneumatique spécial nécessaire. L’efficacité est le résultat direct de la technique d’application, il est donc généralement préférable de faire appel à un professionnel.

Le matériau est chargé dans une machine qui le peluche et le souffle à travers un tuyau dans les zones entre les solives de plafond ou les cavités entre les poteaux muraux. L’isolant lui-même peut être constitué de cellulose, de fibres minérales en vrac, de granulés de fibres ou de fibres enduites d’un adhésif (ce dernier type étant le plus efficace pour sceller une cavité et le moins susceptible de se déposer une fois à l’intérieur d’un mur).

Isolation en mousse ou pulvérisée sur place (généralement du polyuréthane) est installé par des professionnels qui disposent d’équipements spéciaux pour surveiller le mélange et l’application. Il offre des valeurs R très élevées, ne rétrécit pas et ne se tasse pas une fois en place, bloque les courants d’air causés par l’infiltration d’air car il s’adapte à tous les coins et recoins et offre une barrière contre l’humidité.

Les types pulvérisés sur place sont conçus pour les nouvelles constructions et peuvent être utilisés dans les murs, les plafonds avec poutres apparentes et autour du périmètre de la fondation. Ils sont relativement chers. (Remarque : évitez l’isolation en mousse d’urée-formaldéhyde en raison des émissions de vapeur potentiellement dangereuses.)

Isolation en mousse rigide est fabriqué à partir de différents matériaux : panneaux de fibres imprégnés d’asphalte, polystyrène, polyuréthane et polyisocyanurate. Ces panneaux rigides sont généralement utilisés dans les nouvelles constructions (ou les revêtements ou les réfections de toiture), où ils peuvent être installés comme revêtement de mur ou de toit, ou comme isolant sous les murs intérieurs ou autour des fondations. Parce qu’ils sont classés comme combustibles, ils ne peuvent pas être laissés exposés. Les panneaux peuvent avoir des revêtements en aluminium sur un ou les deux côtés pour réfléchir la chaleur.

Isolation réfléchissante, fabriqué à partir de papier d’aluminium, est le plus efficace dans les climats chauds pour bloquer la chaleur rayonnante. L’efficacité dépend de si la feuille est simplement une feuille plate, utilisée pour bloquer le transfert de chaleur à travers les toits, ou une barrière qui a plusieurs couches séparées par des espaces d’air, appropriée pour réduire le gain de chaleur à travers les toits, les plafonds, les murs et les sols.

L’un des moyens les plus simples et les moins coûteux de réduire vos coûts énergétiques et de rafraîchir votre maison en été est d’installer une isolation par barrière radiante en aluminium dans votre grenier.

Les barrières radiantes sont constituées d’une mince feuille d’aluminium ou d’un autre matériau réfléchissant posé sur l’isolant du grenier ou fixé aux chevrons du toit. Le matériau reflète la chaleur absorbée par un toit lors des journées chaudes et ensoleillées, gardant l’air du grenier plus frais et réduisant ainsi la quantité de chaleur transférée aux espaces de vie en dessous.

Selon votre climat et la quantité et le type d’isolation de votre maison, l’isolation par barrière radiante peut réduire considérablement votre besoin de climatisation, ce qui réduira vos factures d’électricité ainsi que vos besoins d’entretien de climatisation. Les barrières radiantes sont particulièrement efficaces si vous prenez d’autres mesures pour augmenter l’efficacité énergétique de votre maison, comme sceller les fuites dans les murs, protéger les portes et les fenêtres contre les intempéries et ajouter de l’isolant.

Dans les maisons neuves, l’installation d’une barrière radiante est facile car elle peut être appliquée sur le platelage du toit avant l’installation du platelage, ou le platelage peut être acheté avec un matériau réfléchissant déjà appliqué dessus.