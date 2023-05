Guide d’achat des ventilateurs de plafond

Ce guide d’achat expert et impartial vous aidera à trouver le meilleur ventilateur de plafond pour votre maison. Il traite des types, de la taille d’un ventilateur de plafond et des options à prendre en compte.

Le ventilateur de plafond, enfant de la révolution industrielle, reste l’une des solutions les plus sensées pour le confort domestique malgré une révolution virtuelle dans le monde des appareils de confort domestique. Après plus d’un siècle, les ventilateurs de plafond continuent d’être un complément simple mais charmant au refroidissement et au chauffage de la maison.

Pourquoi cette popularité durable ? Certes, le charme est un facteur. Pour certaines personnes, le tourbillon régulier et silencieux des pagaies évoque le romantisme des jours passés et des après-midi d’été sensuels. Plus important est le côté pratique du ventilateur. Il rend une pièce plus confortable et réduit les factures d’énergie. En forçant l’air chaud vers le bas en hiver et en agitant les brises en été, il diminue les demandes sur les systèmes de chauffage et de climatisation. Et pourtant, il fonctionne avec seulement quelques centimes par jour.

Pendant l’été, l’utilisation d’un ventilateur de plafond en conjonction avec un climatiseur vous permettra de régler le thermostat plus haut sans différence notable de confort. La brise d’un ventilateur donnera l’impression qu’une pièce à 79 degrés ressemble plus à 72 degrés. En augmentant le thermostat, vous pouvez économiser jusqu’à 30 % sur vos factures de climatisation, selon la construction de votre maison et votre lieu de résidence.

En hiver, un ventilateur peut faire recirculer l’air chaud qui s’élève naturellement dans une pièce et est emprisonné au plafond. Il vous suffit de l’allumer dans le sens inverse (la plupart ont des moteurs réversibles). En amenant de l’air chaud dans l’espace de vie, la fournaise peut fonctionner moins.

Les meilleurs ventilateurs de plafond d’aujourd’hui ont considérablement évolué par rapport à leurs ancêtres. Ils bénéficient de meilleurs moteurs, de matériaux plus durables, de finitions plus belles et de commandes intuitives. Vous pouvez choisir parmi une multitude de styles, de configurations, de tailles et de prix. Nous vous proposons ici des informations pour vous aider à choisir le ventilateur de plafond le mieux adapté à vos besoins.

Commandes de ventilateur de plafond

La plupart des ventilateurs sont montés sur un boîtier de plafond où se trouvait auparavant un luminaire. En règle générale, l’interrupteur d’éclairage est remplacé par une commande qui permet différentes vitesses de ventilateur et, si le ventilateur comprend des lumières, des réglages d’éclairage. Il est important que cette commande ait une conception de condensateur et soit fabriquée par le même fabricant que le ventilateur pour éliminer le bourdonnement et le bourdonnement.

Les ventilateurs situés dans un boîtier électrique qui n’est pas contrôlé par un interrupteur mural peuvent être actionnés par une chaînette ou, avec certaines marques, une télécommande. La télécommande Intelli-Touch de Casablanca est très sophistiquée. Cette commande comporte des paramètres d’éclairage et de ventilateur programmables. Il ajuste même automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction des changements de température ambiante et éteint et allume la lumière du ventilateur dans une séquence irrégulière lorsque vous n’êtes pas chez vous.

Tailles et matériaux des pales de ventilateur

Les ventilateurs ont de trois à cinq pales ; le nombre traditionnel est quatre. Le nombre de lames n’affecte pas beaucoup les performances. Certains disent que plus de pales déplacent en fait moins d’air car il y a moins d’espace pour qu’elles puissent saisir l’air. Mais le nombre de lames a tendance à affecter le coût. D’une manière générale, plus il y a de lames, plus le coût est élevé.

Les lames sont disponibles en plusieurs longueurs, mesurées par le balayage complet de la lame qu’elles produisent : 30, 42, 44, 46, 50, 52 et 60 pouces. La plupart des fabricants ne proposent que deux ou trois longueurs différentes. Les pales longues déplacent plus d’air que les courtes.

Les lames sont fabriquées à partir d’un certain nombre de matériaux et reçoivent une grande variété de finitions. Les lames en bois naturel et peintes sont fabriquées à partir de bois massif, de placage lamellé-croisé (comme le contreplaqué) et de panneaux plaqués à densité constante moins chers.

Les finitions incluent le naturel, le blanc d’électroménager, le cerisier, le chêne, le noyer, le camphre burled, le chêne blanchi, le blanc, le faux granit, le palissandre, le noir, le lustre élevé, les couleurs, etc.

Certaines lames ont une finition réversible, par exemple, elles peuvent offrir un aspect chêne blanchi d’un côté et une finition peinte en blanc de l’autre. Il suffit de retourner les pales pour transformer complètement l’apparence du ventilateur.

D’autres lames sont en acrylique transparent ou fumé. Les ventilateurs d’extérieur originaux de Hunter sont dotés de pales de toile à voile lavable tendues sur un cadre ; le tissu est disponible en plusieurs couleurs. Casablanca et Fasco ont des offres similaires.

Dimensionnement et emplacement d’un ventilateur

Une règle générale consiste à utiliser un ventilateur de 52 pouces pour une pièce allant jusqu’à 400 pieds carrés, un ventilateur de 44 pouces pour un maximum de 225 pieds carrés et un ventilateur de 42 pouces pour un maximum de 144 pieds carrés. Pour les pièces de plus de 18 pieds de long, pensez à utiliser deux ventilateurs de taille moyenne.

Si possible, placez le ventilateur au milieu de la pièce, près de l’endroit où les gens se rassemblent. Assurez-vous que les extrémités des lames sont à au moins 24 pouces des murs ou des plafonds en pente. Les ventilateurs montés près d’un plafond peuvent produire un « effet de cavitation », ce qui signifie qu’ils déplacent moins d’air. Certains ventilateurs à profil bas montés en surface, par exemple Hunter, sont conçus pour faire circuler plus d’air que les modèles standard.

Pour les plafonds de plus de 8 pieds, suspendez le ventilateur à une tige de suspension afin qu’il soit en bas là où il peut être plus efficace. La distance à laquelle le ventilateur doit être suspendu au plafond dépendra de la hauteur du plafond. Un ventilateur ne doit jamais être suspendu à moins de 7 pieds du sol.

Un support solide est requis pour tous les ventilateurs de plafond. Leur poids lourd et leur mouvement centrifuge tendent les cintres. Pour cette raison, ils doivent être montés sur des boîtiers de luminaires de plafond conventionnels qui sont solidement fixés aux éléments de charpente ou ils doivent être fixés à des crochets, des barres transversales en métal ou des supports spéciaux destinés aux ventilateurs.

Voici les longueurs suggérées de tringle pour plafonds allant de 9 à 13 pieds ou plus :

Hauteur du plafond (pieds) Longueur de la tige de descente (pouces) 9 12 dix 18 11 24 12 36 13 48

Jugement de la qualité d’un ventilateur de plafond

Les ventilateurs de plafond peuvent coûter entre 39,95 $ et plusieurs centaines de dollars, selon leur qualité. Un ventilateur de haute qualité a plusieurs caractéristiques que vous ne trouverez probablement pas pour moins de 100 $. Il déplace l’air efficacement et silencieusement. Les pièces sont bien conçues, fabriquées à partir de matériaux de haute qualité et de finitions attrayantes et durables. Le moteur a plusieurs vitesses. De plus, il est couvert par une garantie à long terme, d’au moins 10 ans.

Bien que les ventilateurs soient évalués en fonction de la quantité d’air qu’ils déplacent, mesurée en pieds cubes par minute (CFM), ces cotes ne sont pas très pertinentes car elles ne sont pas basées sur des normes universellement acceptées et parce qu’un ventilateur est rarement utilisé à pleine vitesse.

Le mouvement de l’air est un facteur du pas, de la longueur et du nombre de pales; distance du plafond; et tours par minute (rpms). Un moteur faible peut faire tourner rapidement des pales courtes si les pales sont à un pas minimum d’environ 10 degrés, bien que ce type de ventilateur soit probablement plus bruyant qu’un ventilateur qui fait tourbillonner des pales plus longues à un pas de 14 degrés plus lentement.

Certains ventilateurs bon marché vendus dans les grandes surfaces ont des moteurs fabriqués en Chine. Celles-ci se sont avérées peu fiables, comme en témoignent les taux de retour élevés. Les ventilateurs bas de gamme manquent de qualité dans la construction et la conception – ils sont susceptibles de vaciller et de bourdonner même à basse vitesse.

Un moteur doit avoir des roulements étanches qui ne nécessitent aucune lubrification (ceux-ci doivent fonctionner silencieusement jusqu’à 12 ans). La meilleure mesure de la qualité d’un moteur est la réputation et la garantie d’une entreprise. Assurez-vous également qu’il est répertorié par Underwriters Laboratories ou une agence de test équivalente.