Guide d’achat des tondeuses mulching

Les avantages d’une tondeuse mulching, y compris les caractéristiques à rechercher lors de l’achat d’une tondeuse, telles que le type de moteur et la puissance. Si vous envisagez une tondeuse mulching, lisez ce guide.

Tout le monde veut faire quelque chose de bien pour l’environnement, et la nouvelle génération d’équipements de jardin qui vous permet de recycler les débris directement dans votre propre arrière-cour facilite la tâche.

Si votre service d’ordures local n’accepte pas les coupures de gazon ou les feuilles, ces nouveaux outils peuvent vous aider à éviter de payer des frais supplémentaires pour l’élimination. Bien sûr, l’idée derrière le recyclage est que vos tontes de pelouse et vos feuilles ne sont pas du tout des débris, mais une ressource organique précieuse qui devrait être remise dans le sol pour aider à construire une pelouse et un jardin sains.

L’équipement d’entretien des pelouses le plus populaire est la tondeuse à conducteur marchant. Plus de 85 % sont maintenant étiquetés comme « tondeuses mulching » pour répondre aux préoccupations environnementales du public.

Une tondeuse déchiqueteuse, comme un robot culinaire pour votre pelouse, utilise une lame spéciale et un plateau fermé pour trancher plusieurs fois les tontes de gazon et les feuilles séchées avant de les déposer profondément dans le gazon, où elles se décomposent en quelques jours. Le résultat, si les conditions sont bonnes et que la tondeuse est bien conçue, est une apparence propre et aspirée sans touffes ou haies disgracieuses d’herbe. Si vous craignez que cela ne crée du chaume, ne le faites pas – le chaume n’est pas constitué de brins d’herbe morts laissés sur la pelouse, mais plutôt de racines de surface en excès causées par un arrosage excessif et une fertilisation excessive.

L’utilisation d’une tondeuse mulching permet d’économiser de plusieurs façons. Cela permet de gagner du temps, car vous n’avez pas à arrêter la tondeuse à plusieurs reprises pour vider et remettre le sac en place. Cela permet d’économiser de l’argent, car l’azote contenu dans les coupures fertilise la pelouse, réduisant ainsi la quantité d’engrais supplémentaire que vous devez appliquer. Et cela laisse plus de place dans votre décharge locale pour les vrais déchets.

Comment choisir la bonne tondeuse pour votre jardin ? Voici les signes de qualité à rechercher :

Convertibilité. Pouvez-vous facilement convertir la tondeuse mulching en tondeuse à ensachage ou en tondeuse à éjection latérale ? Ce dernier est important car il est parfois difficile pour la tondeuse de faire face à une herbe épaisse, luxuriante et à croissance rapide. Le passage temporaire à un mode d’éjection latérale empêchera les sabots et le calage de la tondeuse. Une tondeuse qui ensache est utile à l’automne, lorsque vous voudrez peut-être ramasser vos feuilles pour les utiliser comme paillis pour votre potager ou vos plates-bandes.

Type de moteur et puissance. Une tondeuse déchiqueteuse doit avoir au moins 5 chevaux, de préférence 6. Les tondeuses à faible coût avec des moteurs de 3,5 chevaux peuvent ne pas avoir suffisamment de puissance pour hacher complètement les coupures. Les moteurs à soupapes en tête de conception automobile des tondeuses haut de gamme sont puissants, efficaces et ont tendance à avoir des silencieux plus grands et plus silencieux.

Pour tondre sur un terrain vallonné, vous voudrez peut-être envisager une tondeuse avec un moteur à deux temps car ils sont constamment injectés d’huile de lubrification et n’ont pas le problème de manque d’huile que les moteurs à quatre temps standard lubrifiés par barbotage font.

Modèles électriques/sans fil. Ces dernières années, de grands fabricants comme Toro et Lawn-Boy ont introduit des tondeuses électriques filaires et sans fil innovantes, certaines avec une capacité de déchiquetage. CareFree de Toro offre une charge intégrée et une réserve de puissance suffisante pour tondre une pelouse de taille moyenne.

Technologie de paillage. Si vous jetez un coup d’œil à certaines tondeuses concurrentes, vous verrez des différences distinctes dans la façon dont elles résolvent le problème de couper l’herbe suffisamment finement pour qu’elle disparaisse. La plupart des fabricants conçoivent le carter et la lame de la tondeuse de manière à ce que les coupures soient remuées et coupées plusieurs fois avant d’être rejetées dans l’herbe.

Certains fabricants ajoutent des déflecteurs ou des ventilateurs à l’intérieur du pont pour améliorer le processus. Toro équipe ses corps de tondeuse Recycler de déflecteurs spécialement conçus pour faciliter la tonte de l’herbe et des feuilles denses et humides.

Construire l’intégrité. Les unités de meilleure qualité ont des finitions de peinture de puissance qui ne s’écaillent pas, des ensembles de réglage de roue plus robustes, des courroies d’entraînement faciles à remplacer, des transmissions à engrenages à plusieurs vitesses et un minimum de pièces en plastique.

Comme pour tout, vous en avez pour votre argent lorsque vous achetez une tondeuse mulching. Pour profiter de certaines des fonctionnalités avancées décrites ci-dessus, telles que les moteurs à soupapes en tête et les ponts à haut rendement, vous paierez environ 400 $ ou plus. Il existe de bonnes valeurs solides pour moins de 300 $, mais assurez-vous que les produits sont pris en charge par un réseau de concessionnaires qui sera en mesure de les réparer en cas de panne. De nombreux concessionnaires refusent de toucher aux machines bon marché.

Courtoisie Toro Wheel Horse Tractors & Tondeuses autoportées