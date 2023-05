Guide d’achat des thermostats domestiques

Un thermostat domestique indique à la fournaise et/ou au système de refroidissement quand s’allumer et s’éteindre lorsque les températures de la maison ou des pièces individuelles fluctuent. C’est un travail très important, car il affecte à la fois le confort et les factures énergétiques.

Ce guide d’achat de thermostats expert et impartial vous aidera à trouver le meilleur type de thermostat domestique pour votre système de chauffage et de climatisation.



Parce que le corps humain est très sensible au gain et à la perte de chaleur, le confort peut être insaisissable. Dans le but de capturer le confort, nous équipons les maisons de systèmes de chauffage et de refroidissement, d’isolation, de fenêtres efficaces, de coupe-froid, de ventilation et d’autres caractéristiques destinées à contrôler les pertes et les gains de chaleur indésirables.

L’un des outils les plus essentiels pour atteindre cet objectif est le thermostat, un appareil qui contrôle environ 10 % de toute l’énergie utilisée aux États-Unis.

En ce qui concerne le confort, les chercheurs rapportent que la clé du confort est de maintenir la température ambiante dans une fourchette de 2 degrés Fahrenheit. À l’intérieur de cette « fenêtre de confort », les gens ne remarquent aucune variation de température.

Pour faire son travail correctement, un thermostat doit éliminer les variations importantes de la température ambiante. Pendant la saison de chauffage, la température ambiante chute à un point bas juste avant que le chauffage ne s’allume et atteint un niveau élevé juste après que le chauffage s’éteint.

Types de thermostats

Les thermostats varient à la fois par leur fonctionnement interne et par le type d’équipement qu’ils sont conçus pour contrôler. Comme indiqué dans Comment fonctionne un thermostat, les deux principales technologies sont l’électromécanique et l’électronique.

Les thermostats électromécaniques et électroniques fonctionnent avec la plupart des types de systèmes de chauffage au gaz, au mazout, électriques et même hydroniques, ainsi qu’avec les climatiseurs.

Les thermostats électroniques offrent considérablement plus de contrôle que les modèles électromécaniques, et leur élément de détection électronique est plus sensible aux changements de température que les capteurs bimétalliques.

Un modèle électronique programmable vous permet de régler la température de la pièce de sorte qu’en hiver, la température de votre maison puisse descendre jusqu’à une température assez basse, disons 60 degrés, après que vous êtes allé au lit, puis monter à un confortable 70 degrés lorsque vous se lever le matin.

Ou, si personne n’est à la maison pendant la journée, vous pouvez le régler pour que la maison se refroidisse lorsque vous partez au travail et revienne à une température confortable au moment où vous arrivez à la maison. Ensuite, le week-end, cela peut changer pour un horaire entièrement différent.

À l’aide d’un thermostat programmable, vous pouvez éliminer une quantité considérable d’énergie gaspillée.

En règle générale, chaque degré de baisse d’un thermostat permet d’économiser 3 % des coûts énergétiques sur une période de 24 heures. En d’autres termes, si vous baissez la température de 70 à 61 degrés pendant une période de huit heures chaque nuit, vous pouvez économiser environ 9 %.

De même, réduire l’utilisation pendant la journée peut doubler vos économies.

Thermostat assorti à l’équipement

Lorsque vous achetez un thermostat, faites attention à l’équipement qu’il est censé contrôler. Certains sont destinés à contrôler uniquement une fournaise, tandis que d’autres contrôleront une fournaise et un climatiseur, une pompe à chaleur ou un équipement qui fonctionne en plusieurs étapes qui se déclenchent à mesure que le besoin de chauffage ou de refroidissement augmente.

Si vous avez un système qui fournit plusieurs étapes de chauffage et de refroidissement, comme un climatiseur à deux vitesses, une fournaise avec deux ensembles de brûleurs ou une pompe à chaleur, vous avez besoin d’un thermostat conçu pour gérer cette complication.

De nombreux thermostats ont un certain type de réglage qui permet à l’appareil de s’adapter au système : par exemple, ils peuvent avoir un petit interrupteur à l’arrière ou des fils qui sont connectés dans des configurations adaptées à l’équipement. Cet ajustement est nécessaire car certains systèmes de chauffage sont beaucoup plus lents à chauffer que d’autres et fonctionnent différemment. Et certains types de chauffage nécessitent des ventilateurs de système alors que d’autres non.

Par exemple, la plupart des thermopompes ont un élément chauffant électrique auxiliaire qui s’active lorsque la température de la pièce chute d’environ 2 degrés en dessous du réglage du thermostat (ou « point de consigne »).

Si la température ambiante est autorisée à descendre à 60 degrés la nuit et est ensuite augmentée à 70 degrés le matin, le chauffage auxiliaire s’allumera jusqu’à ce que la température ambiante atteigne environ 68 degrés. Dans la plupart des régions du pays, utiliser autant de chaleur électrique coûte assez cher.

Un thermostat électronique sophistiqué de pompe à chaleur calcule automatiquement le moment où la chaleur doit s’allumer pour amener la température d’une pièce au point de consigne à l’heure que vous avez programmée.

Il indique à la pompe à chaleur de faire monter la température de 60 à 61 degrés, puis de 61 à 62 degrés, et ainsi de suite. De cette façon, le chauffage auxiliaire électrique est « dupé » pour rester éteint.

Les systèmes de chauffage zonés qui envoient de la chaleur ou de la climatisation dans différentes pièces d’une maison en fonction des besoins de ces pièces nécessitent des thermostats électroniques programmables sophistiqués qui gèrent plusieurs zones. Vous pouvez vraiment affiner les zones de votre maison pour plus de confort avec l’un d’entre eux.

Fonctionnalités du plus simple au meilleur

À moins que vous n’ayez un système de chauffage et/ou de refroidissement à plusieurs étages qui nécessite un type de thermostat très particulier, le choix du meilleur thermostat pour votre maison se résume généralement à une préférence personnelle, qui est généralement une dynamique de caractéristiques et de prix.

Les personnes à tendance technophobe préfèrent souvent la simplicité d’un modèle électromécanique classique. Ceux qui sont intéressés par plus de contrôle et d’économies d’énergie potentielles optent pour un type électronique. En raison de ses avantages en matière d’économie d’énergie, nous recommandons les thermostats électroniques programmables.

La plupart des thermostats électroniques coûtent plus cher que les types électromécaniques. Par exemple, un thermostat électromécanique Honeywell CT-87 Round installé par un professionnel peut coûter environ 40 $. Un modèle électronique haut de gamme peut coûter jusqu’à environ 200 $ installé (les modèles à la pointe de la technologie peuvent coûter plus cher). Vous pouvez cependant acheter un thermostat électronique très fonctionnel pour aussi peu que 40 $.

Bien que tous les thermostats électroniques puissent se ressembler, ils ne le sont pas. Si l’un est considérablement moins cher qu’un autre, il y a probablement une raison à la différence de prix. Certains à bas prix peuvent ne pas être en mesure de maintenir une « fenêtre de confort » étroite. D’autres peuvent ne pas anticiper de manière adéquate à quel moment le four doit s’éteindre, gaspillant ainsi la chaleur résiduelle et dépassant la température ambiante souhaitée.

Tout aussi important est le fait que certains types sont plus difficiles à lire et à programmer que d’autres. Ce dernier point est très important. Si vous n’arrivez pas à comprendre facilement comment utiliser un thermostat programmable, vous ne voudrez peut-être pas vous donner la peine de le programmer, annulant ainsi tous les avantages, ainsi que les dépenses et les efforts liés à son installation.

Aujourd’hui, la plupart des fabricants se concentrent sur les fonctionnalités. Par exemple, dans la poursuite du thermostat électronique convivial ultime, Carrier (Infinity) et Bryant (Evolution) ont chacun développé des thermostats basés sur les commentaires de groupes de discussion de consommateurs.

Les produits qui en résultent sont esthétiquement agréables, ont de grands boutons-poussoirs « à action positive » en caoutchouc souple et affichent des informations utiles et des alertes système telles qu’un indicateur de « nettoyage du filtre ». Les unités passent également automatiquement du chauffage au refroidissement. En cas de panne de courant, ils conservent leur programmation jusqu’à 72 heures, sans piles de secours. Les deux ont des prix catalogue très élevés, bien au-dessus de 500 $.

Ce sont les types de caractéristiques à rechercher si vous voulez un thermostat à la fine pointe de la technologie qui vous offrira un contrôle confortable et efficace pour les années à venir.

Le thermostat super intelligent d’origine est le Nest Learning Thermostat. Il a été développé pour la première fois par des techniciens de la Silicon Valley en 2011, mais en est maintenant à sa troisième génération. Cet appareil élégant et simple utilise des capteurs, des algorithmes, le cloud computing et l’apprentissage automatique pour apprendre les comportements et les préférences d’un ménage, puis contrôle la température de la maison en conséquence. Il recueille des données au fur et à mesure que vous les utilisez, se programmant éventuellement pour répondre à vos besoins. Et, comme il se connecte au Wi-Fi, il vous permet de gérer le chauffage et la climatisation de votre maison à partir d’un ordinateur portable, d’un smartphone ou d’une tablette.

