Guide d’achat des robinets de salle de bain

Au-delà de son rôle de conduit pour acheminer l’eau vers un lavabo, un robinet peut donner le ton à la personnalité et au style d’une salle de bain. Cependant, si vous êtes à la recherche d’un nouveau robinet de lavabo de salle de bain, il est important de regarder au-delà du style. Bien sûr, l’apparence est importante. Mais la durabilité, la facilité d’entretien, la commodité et la sécurité d’utilisation le sont davantage.

Le prix est une assez bonne mesure de la qualité, mais pas nécessairement la meilleure mesure pour savoir si un robinet conviendra à votre salle de bain.

Pour choisir judicieusement, il est utile de comprendre le fonctionnement interne des robinets et les types de fonctionnalités qui valent l’argent supplémentaire. C’est ce que nous allons voir dans cet article.

Si vous avez déjà acheté un nouveau robinet, vous avez probablement découvert que vos options sont apparemment illimitées.

De nombreux styles, finitions, technologies et prix différents sont disponibles.

Les options varient des robinets à col de cygne à grande arche aux becs muraux et aux modèles à large jeu.

Et les robinets sont disponibles dans des matériaux et des finitions qui varient du chrome argenté au laiton brillant. En savoir plus sur toutes ces options ci-dessous.

Qualité du robinet

La plupart des robinets sont utilisés à plusieurs reprises, jour après jour, pendant de nombreuses années, il est donc important de choisir un robinet qui soit plus qu’esthétique. Il est facile de penser à tort qu’une finition en laiton brillant est synonyme de qualité, bien que ce ne soit pas nécessairement le cas.

Il est important d’avoir une idée claire de ce qu’il faut rechercher dans le prix, les finitions, le fonctionnement interne (les différences entre les robinets à disque en céramique, à compression et à cartouche), et plus encore.

Avec une vanne de qualité, la température de l’eau ne changera pas brusquement lorsque vous tournez la poignée du froid au chaud. En fait, pour éviter les brûlures (en particulier chez les enfants ou les personnes âgées), une fonction de limitation de température ou de protection contre les brûlures sur les robinets à commande unique est essentielle. Avec ce type de robinet, vous pouvez régler la température d’eau la plus élevée que le robinet fournira. De nombreux codes de plomberie exigent des vannes anti-échaudure dans les nouvelles constructions de maisons.

Pour aider à économiser l’eau, les robinets ne doivent pas fournir plus de 2,5 gallons par minute ; certains modèles ont des limiteurs de débit réglables supplémentaires.

Les garanties sur les robinets varient selon le fabricant. Les meilleures garanties offrent une protection à vie contre les gouttes et les fuites.

Types de robinets de salle de bain

Les robinets de salle de bain contemporains sont fabriqués en trois styles de base :

1) Un robinet répandu a le bec, la vanne d’eau froide et la vanne d’eau chaude tous montés séparément sur le comptoir. Les ensembles étendus sont considérés par certains comme plus élégants et offrent un placement plus flexible. Là encore, vous paierez une prime pour un robinet répandu – jusqu’à deux fois le prix du même robinet avec un style centré.

2) Un robinet central à deux manettes a un bec et les deux vannes combinées sur une seule base.

3) Un robinet central à poignée unique a chaud et froid contrôlés par un seul levier ou bouton qui peut faire partie du bec. Un robinet à commande unique est pratique dans une salle de bain car il s’ajuste et se maintient plus facilement à une température donnée.

Qu’un robinet convienne ou non à votre salle de bain dépendra de votre budget, de vos préférences et de l’évier ou du comptoir où le robinet est monté.

Les lavabos sur colonne et les vanités de salle de bain peuvent être conçus pour les trois styles.

Avant d’acheter un robinet donné, assurez-vous de connaître la configuration des trous de l’évier ou du comptoir ou vous pouvez percer le comptoir pour accueillir ce que vous voulez.

Finitions des robinets de salle de bain

La plupart des robinets de salle de bain sont en laiton. Leurs pièces sont soit coulées dans des moules, soit embouties à la machine. Des deux méthodes, les robinets coulés sont meilleurs.

Lors de la fabrication, les robinets reçoivent l’une des nombreuses finitions, y compris le chrome, le chrome brossé, le laiton poli, l’étain, l’acier inoxydable, le placage d’or ou l’émail enduit de poudre.

Revêtement en poudre est une finition cuite qui devrait durer aussi longtemps que le robinet. Il peut être produit dans n’importe quel nombre de couleurs, y compris le blanc, le noir, le rouge, le gris et l’amande.

Un robinet au fini laiton est d’abord nickelé puis plaqué de laiton qui peut être poli pour un éclat. Une finition en laiton brillant est plus facile à entretenir si elle reçoit une couche transparente appliquée en usine. Vous pouvez également acheter des robinets en laiton qui conservent leur éclat en laiton et sont presque insensibles aux rayures – la finition en laiton Brilliance de Delta est un exemple de cette nouvelle technologie.

Bien qu’un robinet chromé est également nickelé avant l’application du chromage, il peut être laissé sans revêtement car le chrome ne ternit pas comme le fait le laiton.

En règle générale, les fabricants ont tendance à offrir de meilleures finitions dans leurs modèles plus chers. D’autre part, certains, comme Kohler, peuvent appliquer les mêmes processus et exigences de performance à l’ensemble de la ligne.

