Guide d’achat des robinets de cuisine

En savoir plus sur les robinets de cuisine avant d’acheter avec ce guide expert, couvrant les différents types de robinets de cuisine ainsi que les matériaux et les finitions.

Votre évier de cuisine réclame un nouveau robinet. Au cours d’une incursion le samedi après-midi dans une salle d’exposition de cuisines, vous repérez la beauté parfaite en laiton poli. Faut-il l’acheter ? Peut être. Mais avant de dépenser votre argent durement gagné, assurez-vous de savoir ce que vous achetez.

Étant donné que les robinets subissent une usure considérable, vous voudrez en choisir un qui non seulement a fière allure, mais qui est également pratique, sûr et durable.

Le prix est généralement une assez bonne mesure de la qualité. Mais ce n’est pas nécessairement la meilleure mesure, et cela ne détermine pas non plus si un certain robinet répondra le mieux à vos besoins. Pour faire un choix judicieux, vous devez comprendre clairement comment les robinets sont fabriqués et comment ils fonctionnent.

Avec une bonne vanne, la température de l’eau ne devrait pas changer brusquement lorsque vous passerez du froid au chaud. De plus, pour éviter les brûlures, une fonction de protection contre les brûlures ou de limitation de température est proposée par plusieurs fabricants pour les robinets à commande unique. Avec ceux-ci, vous pouvez retirer la poignée et régler la température maximale de l’eau que le robinet fournira – une fonction judicieuse si vous avez de jeunes enfants (la plupart des codes de plomberie exigent maintenant ces types de vannes dans les nouvelles constructions).

Pour la conservation de l’eau, tous les nouveaux robinets sont désormais tenus de ne pas fournir plus de 2,5 gallons par minute ; certains fournissent des restricteurs de débit réglables supplémentaires.

Les garanties varient. Les meilleurs offrent une protection à vie contre les fuites et les gouttes, garantissant que votre robinet fournira des années de service sans problème.

Styles de robinets de cuisine

Les robinets sont fabriqués en trois styles de base. Les robinets à poignée unique sont de loin les plus courants pour les cuisines, car vous devez généralement faire fonctionner un robinet de cuisine d’une main tout en tenant quelque chose de l’autre main. Également appelé «ensemble central», ce type de robinet vous permet de contrôler l’eau chaude et l’eau froide à l’aide d’un levier ou d’un bouton qui fait souvent partie du bec.

Bien que les robinets centraux à deux poignées soient beaucoup plus courants dans les salles de bains, certains robinets de cuisine sont également fabriqués dans ce style, où le bec et les deux vannes sont combinés sur une seule unité de base.

Un troisième type est appelé un robinet répandu – avec celui-ci, la vanne d’eau chaude, la vanne d’eau froide et le bec sont tous montés séparément. Ils sont rares dans les cuisines. Presque tous les robinets actuels ont des vannes mélangeuses, où le chaud et le froid sont mélangés et livrés par un seul bec.

Avant d’acheter un robinet, il est essentiel de connaître la configuration des trous de l’évier ou du comptoir, à moins que vous ne perciez un nouveau comptoir adapté à un robinet particulier. En ce qui concerne le comptoir : si vous voulez un bec verseur d’eau chaude instantanée, un distributeur de savon, un pulvérisateur ou autre, assurez-vous d’avoir un évier qui a des trous pour les accueillir. Les éviers de cuisine ont généralement des trous percés pour des centres de 8 pouces ou un seul trou pour les robinets à poignée unique (les écussons sont conçus pour convertir les éviers à plusieurs trous pour recevoir des robinets à un trou).

Matériaux et finitions des robinets

Bien que les robinets semblent être fabriqués à partir de différents matériaux, la plupart sont en laiton et reçoivent l’une des nombreuses finitions, de l’émail enduit de poudre au placage à l’or. Les pièces peuvent être fabriquées – estampées ou pressées à la machine – ou coulées dans des moules, la meilleure des deux méthodes.

Parce que le laiton est composé de cuivre, de zinc et de plomb, les robinets en laiton peuvent lixivier de petites quantités de plomb dans l’eau potable, créant un risque pour la santé. Pour minimiser ce risque, la Safe Drinking Water Act exige que les fabricants de robinets n’utilisent pas plus de 8 % de plomb dans les robinets en laiton. Les fabricants travaillent sur des techniques pour réduire davantage la quantité de plomb dans leurs laitons.

Les finitions typiques des robinets incluent le chrome poli et brossé ; laiton brillant, satiné et antique; placage d’or; et des couleurs décoratives enduites de poudre telles que le blanc, le noir, le rouge et le gris.

De nombreuses entreprises combinent les couleurs, donnant au corps du robinet une couleur et l’accentuant avec une autre. Les couleurs enduites de poudre sont appliquées électrostatiquement et cuites, offrant une finition durable qui devrait durer aussi longtemps que la durée de vie du robinet.

Les robinets en laiton sont en fait nickelés avant qu’une couche de placage en laiton ne soit appliquée. Si vous choisissez une finition en laiton très brillant, une couche transparente appliquée en usine vous évitera un nettoyage et un polissage bimensuels. Les robinets chromés sont également nickelés avant l’application du chrome, mais comme le chrome ne ternit pas comme le laiton, il reste sans revêtement.

Vous pouvez également acheter des robinets en laiton qui conservent leur éclat de laiton et sont pratiquement inrayables. La finition en laiton Brilliance de Delta est un excellent exemple de cette technologie récente.

Certaines entreprises offrent de meilleures finitions dans leurs modèles plus chers. Par exemple, Kohler applique les mêmes processus de finition spéciale et les mêmes exigences de performance à tous ses robinets, de son premier Kohler Sensate Touchless au Coralais à prix compétitif.

