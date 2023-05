Guide d’achat des refroidisseurs d’air évaporatifs (Swamp Coolers)

Les refroidisseurs par évaporation, également connus sous le nom de « refroidisseurs de marais », produisent un refroidissement plus efficace que les ventilateurs traditionnels sans le coût de la climatisation. Ce guide impartial vous montre comment ils fonctionnent et comment acheter le bon.

« Devrions-nous brancher un ventilateur ou allumer le courant alternatif ? Au fur et à mesure que le temps se réchauffe, ce dilemme se répète souvent dans les ménages à travers l’Amérique. La fin du printemps ou le début de l’été sont souvent les périodes de l’année où la chaleur de l’été ne peut plus être soulagée avec des ventilateurs – et pourtant, passer à la climatisation semble inutilement coûteux et coûteux.

Les refroidisseurs évaporatifs, comme leur nom l’indique, utilisent l’évaporation – la conversion de l’eau en vapeur d’eau – pour abaisser les températures ambiantes et obtenir un refroidissement efficace. Leurs principaux avantages sont leur faible consommation d’énergie, un refroidissement plus efficace par rapport aux ventilateurs traditionnels et un coût raisonnable. Leurs inconvénients sont leur dépendance à l’humidité ambiante et le fait qu’ils ne refroidissent pas aussi efficacement que les climatiseurs.

Dans cet aperçu, nous allons :

Décrire le fonctionnement des refroidisseurs par évaporation

Expliquer en quoi les refroidisseurs par évaporation diffèrent des ventilateurs et des climatiseurs

Montrer comment utiliser au mieux les refroidisseurs par évaporation

Vous aider à choisir le bon type de refroidisseur pour votre espace

Comment fonctionnent les refroidisseurs par évaporation

Les refroidisseurs d’air par évaporation, comme leur nom l’indique, utilisent le processus chimique d’évaporation pour refroidir l’air chaud. Pour comprendre cela, imaginez une sensation de sueur par une chaude journée d’été. La sensation est étouffante jusqu’à ce que vous vous teniez devant un ventilateur, lorsque sa brise évapore la transpiration, laissant votre corps frais et sec. Cela fonctionne parce que l’énergie thermique est perdue lors de la conversion chimique du liquide (transpiration) en vapeur d’eau.

Le refroidissement par évaporation fonctionne de manière similaire. La plupart des refroidisseurs d’air par évaporation ont trois composants principaux : un ventilateur, un système de pompe pour faire circuler l’eau et un fluide de refroidissement qui absorbe et retient l’eau. Les supports de refroidissement en nid d’abeille sont couramment utilisés dans les refroidisseurs par évaporation portables aux États-Unis. L’eau circule à travers le refroidisseur et sature le support en nid d’abeille. Le ventilateur aspire l’air chaud entrant à travers les médias, où l’évaporation convertit l’eau en vapeur d’eau et souffle de l’air plus froid de l’autre côté.

Les refroidisseurs évaporatifs ne sont pas des ventilateurs… ou des climatiseurs

Les ventilateurs traditionnels font circuler l’air sans affecter une chute de température. La sensation rafraîchissante d’un ventilateur puissant est due à la sensation sur votre peau plutôt qu’à un changement réel de la température ambiante. Les climatiseurs, en revanche, abaissent les températures intérieures, mais ils nécessitent une énergie importante pour faire ce travail. De plus, ils utilisent un gaz réfrigérant pour condenser chimiquement l’air chaud et ils maintiennent le refroidissement en expulsant cet air chaud à l’extérieur. Ces facteurs en font un choix moins écologique.

Le refroidissement par évaporation utilise une fraction de la puissance de la climatisation et, contrairement aux ventilateurs, les refroidisseurs par évaporation refroidissent également la zone environnante. Pourtant, ce ne sont pas des climatiseurs. Dans des conditions de test, avec des variables idéales, les refroidisseurs par évaporation ont abaissé les températures jusqu’à 15 ° F. Comparez cela avec les climatiseurs qui ont une plus grande plage de refroidissement. Dans l’ensemble, les refroidisseurs d’air par évaporation peuvent être décrits comme une mise à niveau du ventilateur traditionnel, consommant des quantités similaires d’électricité mais rejetant de l’air beaucoup plus frais grâce à la puissance de l’évaporation.

Comment utiliser un refroidisseur par évaporation

Ce que vous mettez est ce que vous sortez! Cette déclaration de motivation a de réelles implications en ce qui concerne les refroidisseurs par évaporation. Ces trois variables sont essentielles pour tirer le meilleur parti d’un refroidisseur par évaporation :

Humidité de l’air ambiant

L’humidité – ou plutôt le manque d’humidité – est l’élément le plus critique du refroidissement par évaporation. Plus l’air entrant est sec, plus la quantité de vapeur d’eau qui s’évapore dans l’air sortant est importante et plus la puissance de refroidissement est importante. Les refroidisseurs par évaporation fonctionnent mieux dans les régions arides ou semi-arides où l’humidité relative est inférieure à 60 %. Les climats humides inhibent l’évaporation car l’air entrant est déjà saturé d’humidité.

Température de l’eau de l’unité

Plus l’eau en circulation est froide, plus l’air sortant est vif. De nombreux refroidisseurs par évaporation comprendront un compartiment à glace, que vous pouvez charger avec de la glace et considérablement

baisser la température de base de l’eau.

Ventilation

Pour les habitués de la climatisation, cette variable a tendance à surprendre : le refroidissement par évaporation nécessite une ventilation croisée. Les refroidisseurs évaporatifs ajoutent régulièrement de l’hydratation à l’air chaud et sec. Cependant, si cet air humide recircule dans l’appareil, son efficacité diminuera. Garder une fenêtre ou une porte ouverte pour permettre une brise croisée d’air frais et sec est nécessaire pour un refroidissement par évaporation efficace.

Acheter le bon refroidisseur pour votre espace

Les refroidisseurs évaporatifs sont disponibles dans une gamme de tailles et de styles pour l’intérieur et autour de la maison.

Refroidisseurs évaporatifs intérieurs portables

Conçus pour la maison, ces modèles se distinguent par leur design compact et leur portabilité aisée. Branchez-en un dans votre chambre ou roulez-le dans votre salon. La principale différence entre les modèles, mis à part les fonctionnalités conviviales, est leur CFM (pieds cubes par minute). Un CFM élevé est préférable pour les grands espaces. Le tableau ci-dessous correspond à CFM avec la taille de la pièce. Des fabricants tels que Honeywell et SPT proposent une large sélection de refroidisseurs par évaporation portables riches en fonctionnalités, avec des modèles dans une gamme de CFM pour satisfaire une gamme complète de tailles de pièces.

Découvrez les refroidisseurs évaporatifs Honeywell sur Amazon

Parcourir les refroidisseurs par évaporation SPT sur Amazon

Pieds carrés PCM recommandé Jusqu’à 250 pieds carrés 200 à 750 PCM 250 à 500 pieds carrés 750 à 2000 PCM 500 à 1 000 pieds carrés 2000 à 4000 PCM 1 000 à 2 000 pieds carrés 4 000 à 7 500 PCM Plus de 2 000 pieds carrés Plus de 7 500 PCM

Refroidisseurs évaporatifs extérieurs portables

Ces modèles robustes sont conçus pour résister aux éléments. Résistants aux intempéries, avec certains modèles se connectant à une alimentation en eau extérieure pour un refroidissement continu, ils ajoutent une brise fraîche à votre terrasse, patio ou piscine. Portacool propose une gamme de refroidisseurs de marais portables robustes et robustes pour l’extérieur, conçus pour les grands espaces ouverts, parfaits pour les événements en plein air et les jardins. Parcourir Portacool sur Amazon

Si vous recherchez un système de refroidissement extérieur pour les petites surfaces de votre terrasse ou de votre jardin, Honeywell propose une gamme de refroidisseurs extérieurs portables élégants. La nouvelle glacière d’extérieur de Honeywell a un design moderne et élégant tout en arborant un puissant ventilateur pour un jet d’air rapide et long. Conçu pour la vie en plein air, il est équipé de deux porte-gobelets et d’un petit compartiment de rangement. Voir la ligne extérieure de Honeywell sur Amazon.

Refroidisseurs évaporatifs montés sur toute la maison ou sur une fenêtre

Cette dernière catégorie est la plus puissante des refroidisseurs évaporatifs résidentiels. Ils sont installés en permanence dans la fenêtre ou montés sur le toit, sont raccordés à l’alimentation en eau de la maison et deviennent essentiellement une alternative complète à la climatisation centrale. Essick Air et Champion sont des marques fiables pour les refroidisseurs évaporatifs montés sur toute la maison/fenêtre.

Magasinez les refroidisseurs évaporatifs Essick Air

Quel que soit votre achat, dans le bon climat, le refroidissement par évaporation est une option économique et écologique pour rafraîchir votre maison, vous offrant un confort sans sacrifier votre portefeuille.

