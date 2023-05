Guide d’achat des puits de lumière — Achetez le meilleur puits de lumière pour votre maison

Ce guide expert d’achat de puits de lumière traite des types de puits de lumière, de la planification de l’emplacement d’un puits de lumière, des options de vitrage, de l’efficacité énergétique, etc.

Un nouveau puits de lumière peut complètement changer le caractère d’une pièce, en ajoutant de la luminosité, une sensation d’espace et de style. Il peut disperser les rayons du soleil dans une cuisine morne, éclairer une salle de bain sombre, capturer une vue depuis une pièce mansardée ou offrir un panorama étoilé au moment du coucher.

Un puits de lumière peut également vous faire économiser de l’argent. En plus de réduire le besoin d’utiliser des lumières électriques, il peut fournir de la chaleur en hiver et du refroidissement en été, minimisant ainsi le besoin de chauffage et de climatisation à base de carburant. Les jours d’hiver, l’énergie rayonnante du soleil peut briller à travers un puits de lumière orienté au sud ou à l’ouest pour réchauffer les surfaces intérieures. Et en été, un puits de lumière ventilé peut favoriser la circulation de l’air en libérant l’air chaud qui monte naturellement.

L’astuce pour faire de ces économies une réalité – et pour garder votre maison confortable – est de choisir les bons matériaux et caractéristiques, et de placer le puits de lumière là où il peut faire le meilleur travail.

Les puits de lumière peuvent être en plastique ou en verre, fixes ou fonctionnels, et fabriqués dans un certain nombre de tailles et de styles. Ils peuvent avoir des vitrages isolants, des capacités de blocage des UV, des persiennes, des stores, etc.

Connaître les bons matériaux, la bonne taille et les caractéristiques appropriées pour répondre à vos besoins est d’une importance cruciale.

Planification d’un puits de lumière

Gardez à l’esprit un fait important : un puits de lumière ne fonctionnera que dans une pièce située directement sous le toit ou sous un grenier inachevé. Si vous souhaitez installer un puits de lumière dans une pièce qui a un grenier au-dessus, vous devrez construire un puits de lumière à travers le grenier.

Lors de la planification d’une installation de puits de lumière, assurez-vous de prendre en considération la course du soleil. Les puits de lumière sur la partie sud ou ouest du toit recueilleront la lumière directe du soleil – les puits de lumière orientés au nord ou à l’est peuvent ne pas recevoir de lumière directe du soleil. Un puits de lumière qui reçoit la lumière directe du soleil peut devenir un piège à chaleur intense en été, à moins qu’il ne comprenne des stores, des stores ou une forme quelconque de contrôle de la lumière du soleil (voir Stores et stores de puits de lumière).

De même, un puits de lumière placé dans une chambre peut offrir une vue nocturne sur les étoiles mais, s’il n’a pas une forme d’ombre bloquant la lumière du jour, il peut également offrir un réveil brutal à l’aube. Bien sûr, tout puits de lumière destiné à offrir une vue doit être maintenu propre, de sorte que la facilité d’entretien devient un facteur dans le choix de l’emplacement et du type de puits de lumière.

Le dimensionnement et le placement d’une fenêtre de toit dans une pièce mansardée afin qu’elle capture une vue nécessitent une planification minutieuse. La pente du toit affectera le placement correct. Un toit à faible pente nécessitera une fenêtre plus haute qu’un toit plus raide pour la même quantité de vue. Les fabricants de fenêtres de toit ont des tableaux qui répertorient les recommandations en fonction de la pente du toit.

Assurez-vous que tout puits de lumière que vous avez l’intention d’installer respectera les codes locaux en matière de charge, de résistance au vent et de facteurs connexes. Des permis de construire sont requis pour l’installation dans la plupart des régions.

Verre ou plastique ?

Les lucarnes sont vitrées avec plusieurs variantes de verre et de plastique en simple, double et même triple vitrage. Plusieurs fabricants fabriquent à la fois du verre et du plastique.

Le poids est un facteur important. Un puits de lumière à dôme en plastique de 4 pieds sur 4 pieds pèse environ 65 livres par rapport à un puits de lumière en verre de la même taille à environ 120 livres.

La plupart des puits de lumière en plastique de qualité sont à double vitrage avec deux vitres en plastique séparées par un espace d’air. En règle générale, les puits de lumière en plastique, généralement en acrylique ou en polycarbonate, sont moulés en profils plats, à bulles, ronds, pyramidaux, en forme de crête, de lucarne et en forme de tonneau, et ils ne sont disponibles que dans des tailles standard. Le vitrage en plastique est choisi là où la légèreté, la durabilité et l’économie sont des considérations importantes.

Le verre est généralement préféré pour les puits de lumière car il a une apparence plus élégante que le plastique, offre une vue dégagée, ne raye pas et peut être commandé dans une grande variété de tailles et de types. Bien sûr, plus vous voulez de fonctionnalités, plus le vitrage sera cher.

Voici un aperçu des choix typiques :

Verre trempé à double isolation. Il s’agit de la norme minimale pour la plupart des produits de qualité : trempé pour la sécurité et deux couches de verre avec un espace d’air entre les deux pour l’efficacité énergétique.

Verre trempé à double isolation avec revêtements low-e (faible émissivité). Avec ce verre, la vitre extérieure est trempée et la vitre intérieure a un revêtement invisible à faible émissivité qui aide à retenir la chaleur pendant l’hiver, réduit le gain de chaleur en été et coupe les rayons ultraviolets (UV), qui blanchissent les tissus et endommagent meubles et sols.

Verre trempé à double isolation avec des revêtements à faible émissivité et un remplissage de gaz argon entre les vitres. Ce verre est le même que celui ci-dessus mais a une valeur isolante encore plus grande. Certaines entreprises, telles que Marvin et Pella, proposent en standard du verre à faible émissivité rempli d’argon; d’autres fabricants le vendent en option.

Verre trempé à faible émissivité rempli d’argon avec une teinte bronze. Cela présente les mêmes qualités que les deux ci-dessus, mais est conçu pour réduire le gain de chaleur solaire.

Verre trempé sur feuilleté, à faible émissivité et rempli d’argon, avec ou sans teinte bronze. Conçu pour éliminer le danger de bris de verre intérieur dans les zones nécessitant du verre feuilleté, ce type bloque presque tous les rayons UV. C’est un vitrage judicieux pour les régions où l’accumulation de chaleur du soleil est un problème, comme sur les toits orientés au sud et à l’ouest dans les climats chauds.

Le tableau suivant compare les valeurs des options de vitrage de Velux. Le meilleur vitrage à choisir dépend des performances requises pour une application particulière.

Comprendre les évaluations

La plupart des fabricants de puits de lumière testent leurs produits pour la perte de chaleur, le gain de chaleur solaire et le blocage des rayons ultraviolets (UV) du soleil. Ces mesures sont exprimées numériquement. Il est utile de connaître ces termes avant d’acheter :

Valeur U, qui dépend non seulement du vitrage mais aussi du cadre et de toutes les pièces connexes, mesure le débit de chaleur (de part et d’autre) à travers une lucarne. Cette mesure n’inclut pas le gain de chaleur solaire. Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance du produit au flux de chaleur.

Valeur R mesure la valeur d’isolation d’un matériau, c’est-à-dire la résistance d’un matériau au flux de chaleur. En référence aux lucarnes, cette valeur est généralement placée sur le vitrage. Plus la valeur R est élevée, mieux elle isole. Les puits de lumière avec les meilleures valeurs R ont un verre isolant à faible émissivité avec du gaz argon entre les vitres – ceux-ci donnent environ deux fois la valeur isolante des vitres à double vitrage standard.

Coefficient d’ombrage mesure le gain de chaleur solaire à travers le verre. Ce coefficient compare un vitrage particulier à une seule vitre de verre à double résistance de 1/8 de pouce d’épaisseur. Un faible coefficient d’ombrage signifie un faible gain de chaleur solaire.

Blocage des UV est une valeur approchée par les fabricants de vitrages, exprimée en pourcentage de rayons ultraviolets bloqués par le vitrage.

Transmission de la lumière visible (VLT) est une mesure utilisée par certains fabricants du pourcentage de lumière visible transmise par un puits de lumière. Là où les propriétaires veulent beaucoup de lumière naturelle, ils optent pour des valeurs VLT élevées. Les vitrages teintés, qui bloquent l’éblouissement en laissant entrer moins de lumière, ont de faibles cotes VLT.

