Guide d’achat des portes intérieures

Ce guide expert vous montrera comment acheter des portes intérieures, éclairant vos choix en vous aidant à comprendre les différents types de portes disponibles.

Parce que les portes sont des pièces très visibles et qui travaillent dur dans l’intérieur d’une maison, elles méritent une attention particulière lorsque vient le temps d’en acheter de nouvelles. Les bonnes portes résisteront durablement à une utilisation quotidienne, minimiseront le transfert du son entre les pièces et ajouteront du caractère ou du style à la conception intérieure globale de la maison. Les informations suivantes vous montreront comment acheter des portes intérieures adaptées à votre maison.

Les portes intérieures sont disponibles dans de nombreux styles et configurations différents et sont fabriquées à partir d’une variété de matériaux. Le type de portes que vous choisissez pour votre maison peut affecter considérablement l’intimité, le contrôle du bruit et l’impression visuelle générale de votre intérieur.

Pour plus d’informations sur les portes extérieures, veuillez consulter Portes d’entrée et portes d’entrée.

Construction de porte

Les portes intérieures sont de deux types de base : affleurante et à panneau.

Portes affleurantes ont des surfaces planes et lisses qui sont généralement peintes ou teintes avec des teintures à bois. Ils sont fondamentalement indescriptibles et, par conséquent, se fondent dans l’intérieur d’une maison (à moins que cet intérieur ne soit assez traditionnel ou classique).

Les portes affleurantes à noyau creux, installées dans des millions de maisons au cours des 50 dernières années, sont des versions légères et peu coûteuses de la porte affleurante. Ceux-ci ont un cadre intérieur en bois résineux entourant des noyaux en nid d’abeille en carton et sont recouverts de placages en bois minces. Ils s’abîment relativement facilement et permettent un transfert sonore considérable.

Ceux recouverts de placage d’acajou lauan ont des surfaces particulièrement douces qui ne reçoivent pas très bien les finitions. Les placages de bouleau ou d’autres bois durs sont plus résistants et prennent mieux la teinture ou la peinture.

Portes à panneaux (illustrés ci-dessous) sont fabriqués à partir d’un cadre de rails horizontaux et de montants verticaux qui encadrent des panneaux de bois plats ou surélevés ou, dans certains cas, des vitres. Cette méthode de construction est courante pour les portes en bois massif car elle minimise les effets de la tendance du bois à rétrécir, à se déformer et à gonfler avec les variations d’humidité.

Les meilleurs types sont construits avec des sections emboîtables et ajustées avec précision, et ils sont nettement plus chers que les portes affleurantes. Une bonne alternative moins chère avec à peu près le même aspect qu’une porte en bois est une porte en panneaux de fibres à densité moyenne (MDF). Ce type est solide et ne gonfle pas et ne se lie pas. De plus, il faut une finition bien.

Vous pouvez également acheter des portes en bois à persiennes et à fausses persiennes. Ces belles options sont une excellente alternative aux portes intérieures creuses plus conventionnelles.

Bien que les nouvelles portes en bois soient vendues non finies et doivent être teintes ou peintes, les portes en MDF sont apprêtées et prêtes à être peintes.

Vous pouvez également acheter des portes en composite de fibres moulées. Ceux-ci sont extrêmement durables et dimensionnellement stables. Et certains sont conçus pour répondre à des besoins spécifiques. Par exemple, la porte composite illustrée ci-dessous est conçue pour maximiser le contrôle du son.

Tailles de porte

Les portes intérieures standard mesurent 1 3/8 pouces d’épaisseur et 6 pieds 8 pouces de hauteur. Vous pouvez commander des portes plus hautes, mais si vous le faites, soyez prêt à payer un supplément.

Les largeurs de porte intérieures standard vont de 24 pouces de large (utilisées pour les placards et les petites salles de bains) à 36 pouces. Une porte de 36 pouces de large est nécessaire pour l’accessibilité aux personnes handicapées. Si vous prévoyez de nouvelles portes, sachez que de nombreux meubles sont trop grands pour passer à travers des portes de moins de 30 pouces de large.

Les portes intérieures sont vendues pré-accrochées dans des cadres ou en tant que portes uniquement, appelées ébauches ou dalles. Ces derniers types sont destinés à être suspendus dans des cadres de porte existants ou à être montés dans une situation où le menuisier d’intérieur est prêt à relever le défi de construire l’ensemble du jambage. Ils sont vendus sans charnières, boutons ou serrures, mais ils peuvent être commandés avec un trou pré-percé pour la serrure.

Les portes pré-montées sont le choix préféré dans la plupart des situations en raison du travail qu’elles permettent d’économiser. La porte est montée sur un jambage, avec des charnières mortaisées dans les bords. Lors de la commande de ce type, vous spécifiez l’épaisseur de surface à surface du mur ainsi que la taille et l’emplacement des trous pour la serrure.

Types de portes intérieures

Il existe plusieurs types de portes intérieures, qui se distinguent par leur mode de fonctionnement. Quel que soit le type de porte, les cadres sont construits fondamentalement de la même manière, à l’exception des portes escamotables (voir ci-dessous). Le cadre se compose de jambages, d’un boîtier, de butées, d’un seuil et d’un seuil. Les jambages forment les côtés et la tête du cadre, et le boîtier est le support des jambages. Les butées sont des baguettes de bois contre lesquelles la porte s’appuie lorsqu’elle est fermée.

Portes battantes

Les portes battantes sont la norme dans chaque maison. Les portes battantes conventionnelles peuvent être à droite ou à gauche. Une porte qui s’ouvre vers vous et dont la poignée est à droite est pour droitier. Une porte articulée sur le côté opposé est gaucher.

La plupart des portes battantes ont le même cadre de base composé de deux montants qui s’étendent verticalement et de deux rails ou plus qui s’étendent horizontalement.

Les portes battantes sont fixées par deux ou trois charnières à leurs cadres. Les charnières sont sur le montant de la charnière ; le loquet et la serrure sont sur le montant de la serrure.

Portes pliantes

Les portes pliantes sont souvent utilisées pour dissimuler un large espace où le balancement d’une porte conventionnelle serait gênant ou restreint. Montées par paires articulées, les portes pliantes combinent les actions des curseurs et des portes battantes, en utilisant à la fois des pivots d’extrémité et des rails suspendus.

Ces portes pliantes européennes haut de gamme se replient sur les côtés de l’ouverture, puis glissent dans un renfoncement afin de ne pas s’étendre dans la pièce. Il s’agit d’une configuration personnalisée. Vous (ou un ébéniste) achetez la quincaillerie puis ajoutez les portes.

Portes de contournement

Les portes de contournement, souvent utilisées dans les placards ou les zones de stockage, sont des curseurs intérieurs légers suspendus à des rouleaux qui courent le long d’un rail aérien. Ils sont généralement montés par paires ou par trois ; ils se contournent pour permettre l’accès. Les portes de dérivation à miroir sont très populaires pour les placards.

Portes de grange murales

Les « portes de grange » intérieures qui glissent à plat contre le mur sont populaires là où l’espace est limité. De nombreux styles sont disponibles, du rustique au contemporain.

Pour les propriétaires qui veulent des «portes de grange» intérieures peu encombrantes et coulissantes en douceur, la quincaillerie Johnson fabrique de nouveaux kits de quincaillerie de bricolage. Ces rails muraux sont conçus pour contenir n’importe quelle porte pesant jusqu’à 200 livres. Les longueurs de piste sont de 48 à 96 pouces de long. Leur fonction de fermeture en douceur protège contre les pincements de doigts. Ils coûtent un peu plus de 150 $ et sont protégés par une garantie à vie contre les défauts de fabrication.

Vous pouvez également acheter de la quincaillerie de porte de grange européenne haut de gamme, telle que celle illustrée ci-dessous, chez Håfele, et monter votre propre porte avec.

Portes escamotables

Les portes escamotables sont un autre type de curseur qui est idéal pour les endroits où il n’y a pas de place pour qu’une porte se balance. Une porte escamotable se glisse dans un espace, ou « poche », qui est installé dans le mur.

