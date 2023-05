Guide d’achat des portes-fenêtres et des portes coulissantes

Un guide d’achat expert et impartial pour les portes-fenêtres et les portes coulissantes, pour les vitres simples et multiples et les différentes tailles de portes-fenêtres et de portes coulissantes.

Portes-fenêtres, portes-fenêtres, coulissantes : quelles sont les différences entre celles-ci ?

La principale différence entre les portes coulissantes et les portes-fenêtres est que les curseurs glissent et que les portes-fenêtres se balancent.

Une porte coulissante a généralement un panneau fixe et un panneau assorti qui coulisse latéralement dans les rails supérieurs et inférieurs. Le terme « porte-fenêtre » fait généralement référence à une paire de portes comportant au moins un panneau à charnières et un panneau fixe ou à charnières. Les portes s’ouvrent vers l’intérieur ou vers l’extérieur, selon le type que vous achetez.

Parfois, une porte patio est appelée porte française. Le terme «porte française» fait généralement référence à une paire de portes-fenêtres vitrées qui s’articulent sur des côtés opposés et se rejoignent au milieu; lorsque vous les ouvrez tous les deux, ils créent une grande entrée.

Les coulisses et les portes-fenêtres sont vendues comme un système complet qui comprend les jambages, le seuil et tous les coupe-froid nécessaires. Les portes s’emboîtent pour l’efficacité énergétique et le matériel est conçu comme faisant partie du système.

Toutes les portes-fenêtres ne sont pas destinées à un usage extérieur. Les portes-fenêtres intérieures sont spécialement conçues pour joindre une pièce intérieure à une autre, offrant une séparation lorsqu’elles sont fermées ou un accès généreux entre les pièces lorsqu’elles sont ouvertes. Tout bois intérieur standard peut être monté dans un jambage double largeur pour créer une porte française intérieure.

Vitres simples ou multiples

Les vraies portes françaises classiques ont plusieurs vitres (appelées « lites ») divisées par des meneaux en bois. Un vrai verre divisé signifie que chaque panneau de verre dans la construction de votre porte est intégré séparément. Par exemple, si vous commandez une porte à 10 carreaux, elle sera construite avec 10 carreaux distincts insérés indépendamment.

Vous pouvez toujours acheter ce type de porte pour une prime, mais la plupart des fabricants vendent plus de portes avec de faux vitraux divisés. Ceux-ci ont des grilles en bois encliquetables ou des grilles placées entre les panneaux de double vitrage (voir photo à gauche). Ils imitent le look mais sont moins chers à fabriquer et plus faciles à nettoyer que les vrais verres divisés.

Certaines configurations de grilles créent un réseau de verres espacés uniformément par paires : 6, 8, 10 ou 12 verres. D’autres empilent des vitres de forme horizontale, produisant 4, 5 ou 6 vitres horizontales. D’autres encore divisent le verre en motifs ou dessins intéressants qui imitent certains styles architecturaux, comme Craftsman (voir photo ci-dessous).

Tailles des portes-fenêtres et des portes coulissantes

La plupart des entreprises ont une largeur de porte minimale de 16 pouces et une hauteur de porte minimale de 60 pouces. Toutes les variations doivent être faites sur mesure à un coût plus élevé.

L’épaisseur d’une porte est généralement de 1 3/8 ou 1 3/4 pouces. En plus de la hauteur standard de 6 pieds 8 pouces, les portes mesurent 6 pieds 11 pouces de hauteur et 8 pieds de hauteur. Vous pouvez également acheter des configurations à trois ou quatre portes d’une largeur maximale d’environ 16 pieds. Les nouvelles portes coulissantes haut de gamme peuvent en fait se courber autour d’un angle de 90 degrés.

Certains ensembles de portes sont livrés avec des fenêtres sur les côtés (« fenêtres latérales ») ou des fenêtres sur le dessus. La plupart des fabricants fabriquent des impostes rectangulaires et circulaires assorties.

Verre pour portes-fenêtres et coulisses

Lorsqu’il s’agit de vitres de porte, la sûreté et la sécurité sont également importantes, de sorte qu’elles sont presque toujours trempées pour la sécurité. Le verre trempé est quatre à cinq fois plus résistant que le verre standard et ne se brise pas en éclats tranchants lorsqu’il est brisé, mais s’effrite plutôt en minuscules morceaux aux bords arrondis. Il n’est pas à l’épreuve des tempêtes, mais il est relativement fiable contre les éléments. Si les tempêtes ou les intrus vous préoccupent, vous pouvez également acheter du verre de qualité spéciale suffisamment solide pour résister aux vents d’ouragan et aux objets à grande vitesse sans se fracturer.

La vitre de la porte peut aussi être décorative. Les variétés de verre les plus populaires incluent :

Verre gelé. Disponible dans une grande variété d’options, le verre dépoli permet un certain degré de lumière. Le verre dépoli est généralement utilisé dans les salles de bains, les chambres ou les bureaux à domicile où la lumière est souhaitée ainsi qu’une mesure d’intimité.

Verre rainuré. Depuis l’Antiquité, le verre rainuré est simplement du verre qui a été meulé sur la surface pour créer un motif ou un dessin. Le verre rainuré crée un look d’époque.

Verre biseauté. Les bords de ce verre sont meulés en biais puis polis pour être clairs. Le biseau agit comme un prisme lorsque la lumière du soleil le frappe, créant un arc-en-ciel de couleurs.

Verre tinté. Un verre légèrement teinté peut permettre d’économiser sur les factures d’électricité en été comme en hiver, car il maintient les températures intérieures à un niveau plus constant.

Sécurité pour portes patio

Les portes-fenêtres coulissantes et les portes-fenêtres sont souvent négligées en matière de sécurité, ce qui les rend vulnérables aux effractions. Les mesures de sécurité suivantes sont recommandées pour la sécurité.

Avec les portes coulissantes, le loquet de la poignée n’est pas suffisant pour sécuriser la porte. Une porte-fenêtre coulissante doit être protégée par une serrure à clé fixée sur le rail. Plusieurs types de serrures pour portes coulissantes sont disponibles en ligne. Celui montré ici a une libération de pied pratique.

Une porte-fenêtre à charnières nécessite un autre type de serrure. Pour protéger ce type de porte :

1. Installez une serrure à pêne dormant dotée d’un pêne horizontal d’au moins 1 pouce de long.

2. Installez une gâche renforcée d’au moins 18 pouces de longueur et nécessitant des vis de 3 pouces.

3. Assurez-vous que les charnières sont installées à l’intérieur afin que les cambrioleurs ne puissent pas retirer les goupilles.

4. Envisagez d’installer un renfort métallique autour de la porte où il a été percé pour accepter la serrure et le bouton.

5. Envisagez également d’installer un pêne dormant à double cylindre qui nécessite une clé pour s’ouvrir à l’intérieur et à l’extérieur. Cela empêchera un cambrioleur de simplement briser la vitre et d’ouvrir la porte. Cependant, vous devrez conserver la clé dans un endroit pratique en cas d’incendie ou autre urgence.