Guide d’achat des portes escamotables

Guide expert pour l’achat d’une porte escamotable, y compris où il est logique d’installer une porte escamotable, les avantages des portes escamotables, la construction et les bases de l’installation.

Alors que le coût d’achat, de construction et de rénovation des maisons continue de monter en flèche, les architectes, les constructeurs et les propriétaires cherchent des stratégies pour tirer le meilleur parti de moins d’espace. Dans le monde de la construction de maisons, l’espace c’est de l’argent.

Construire une nouvelle maison ou ajouter à une maison existante coûte généralement 150 $ ou plus par pied carré. Ajoutez les coûts de chauffage, de climatisation et d’entretien de cet espace et il est facile de voir que chaque centimètre compte. C’est là que les portes qui disparaissent entrent en scène.

Qu’est-ce qu’une porte escamotable ?

Plutôt que de se balancer comme une porte à charnières, une porte escamotable se glisse dans une cavité creuse, ou « poche », dans le mur. Sorte de porte coulissante, il s’agit d’une porte conventionnelle montée sur galets qui glissent le long d’un rail aérien.

Lors de l’utilisation d’une porte escamotable, l’espace normalement requis pour l’oscillation de la porte, qui peut totaliser 10 pieds carrés ou plus, devient un espace au sol utilisable et dégagé.

Résolution de problèmes avec les portes escamotables

Ce type de porte ne fait pas qu’économiser de l’espace, il peut également résoudre des problèmes, en particulier dans les espaces restreints. Par exemple, une porte escamotable peut être utilisée dans une petite salle d’eau qui n’a tout simplement pas assez d’espace pour qu’une porte puisse s’ouvrir ou s’ouvrir. Là, l’utilisation d’une porte escamotable pourrait éliminer le besoin de construire une salle de bain inutilement grande ou de voler de l’espace dans un placard adjacent ou une zone similaire. C’est une grosse récompense !

Un autre endroit typique pour une porte escamotable est l’endroit où une porte ordinaire a de la place pour se balancer, mais où elle gênerait lorsqu’elle serait ouverte. Cette situation est courante dans les salles de bains, les placards et les buanderies. Presque partout où une porte ouverte deviendrait un obstacle, une porte escamotable peut avoir du sens.

Pour une grande porte à double largeur entre deux pièces – une salle à manger et un salon, par exemple – une paire de portes escamotables peut servir de manière élégante et pratique. Lorsqu’ils sont fermés, ils séparent les deux espaces. Lorsqu’ils sont ouverts, ils combinent deux pièces en une seule. Il s’agit d’une configuration classique utilisée depuis quelques siècles.

Contrairement aux portes battantes, les portes escamotables n’encombrent pas et n’obstruent pas la zone autour de la porte lorsqu’elles sont laissées ouvertes.

Construction de porte escamotable

La quincaillerie de porte escamotable d’aujourd’hui est beaucoup plus avancée que la quincaillerie précédemment installée sur les portes plus anciennes.

Les types plus âgés roulent sur des rouleaux en acier qui sont bruyants, récalcitrants ou sautent les pistes. Les systèmes d’aujourd’hui ont des rouleaux en nylon ou à roulement à billes lisses et silencieux montés sur essieu et des chenilles métalliques conçues pour un fonctionnement en douceur et sans problème.

Et vous pouvez obtenir des types avec du matériel de fermeture en douceur, comme indiqué ci-dessous.

Presque tous les types de portes – affleurantes, à panneaux, à persiennes, vitrées – peuvent être montés sur la quincaillerie de porte escamotable tant que la quincaillerie est conçue pour supporter sa taille et son poids.

La plupart des quincailleries peuvent contenir des portes à noyau creux de 1 3/8 po d’épaisseur pesant jusqu’à environ 75 livres. Vous pouvez acheter un cadre de porte escamotable avec une quincaillerie robuste qui supportera des portes en bois massif de 1 3/4 pouce d’épaisseur pesant jusqu’à 175 livres. En fait, vous pouvez même acheter du matériel qui contiendra des portes en verre très lourdes.

Un même fabricant peut proposer plusieurs options ; par exemple, Cox Hardware fabrique différentes combinaisons de rouleaux/rails pour une variété de tailles et de poids de portes.

Les systèmes de portes escamotables sont offerts en kits ou en unités pré-assemblées. Les types pré-assemblés, vendus dans les parcs à bois et les centres de rénovation domiciliaire, comprennent un cadre et un montant de porte escamotable, un rail de suspension et une cage préfabriquée qui, une fois terminée, devient la poche.

La cage est encadrée de bois léger, ce qui donne un mur plus faible qu’un mur conventionnel à ossature de 2 par 4. L’installateur installe simplement l’unité dans une ouverture brute pré-encadrée, la fixe en place, applique la surface du mur, termine l’ouverture avec une garniture de boîtier, puis accroche le rail.

Le type de kit ne nécessite qu’un peu plus d’efforts d’installation. Les goujons fendus renforcés d’acier renforcent la plupart des types.

De plus, comme les kits sont démontés dans des emballages plats, ils sont plus faciles à transporter et à manipuler que les types pré-assemblés.

L’un des plus grands fabricants, Johnson Hardware, fabrique des pièces de cadre universelles coupées à longueur. Cela comprend le linteau, les montants fendus entièrement renforcés d’acier et les montants à montants, et la quincaillerie de rail amovible. Le kit s’insère dans une ouverture brute pré-encadrée, permettant une installation très rapide.

Des instructions complètes font de l’installation d’un kit un travail gérable pour les bricoleurs. Les tailles standard prévoient des portes jusqu’à 3 pieds de large et 6 pieds 8 pouces de hauteur. Vous pouvez commander spécialement d’autres systèmes pour des portes plus grandes.

Les portes escamotables peuvent être bruyantes à ouvrir et à fermer, mais Johnson Hardware propose un « matériel à fermeture en douceur » qui fonctionne comme un ferme-porte d’armoire pour ouvrir et fermer les portes doucement et silencieusement et empêche les doigts pincés. Conçu pour les portes escamotables neuves et existantes, il peut être installé facilement en moins d’une heure comme le montre la vidéo suivante.

Techniques d’installation

Étant donné que la quincaillerie d’une porte escamotable va à l’intérieur d’un mur, lors de l’installation d’une porte escamotable, vous devez faire tout votre possible pour éviter les problèmes qui pourraient survenir plus tard.

Achetez du matériel de qualité qui correspond aux exigences de poids et de taille de la porte. Choisissez des rouleaux qui ne sauteront pas la piste. En fait, vous voudrez peut-être opter pour le type qui peut être libéré de la porte en appuyant sur un petit levier. Recherchez également un rail que vous pourrez retirer sans avoir à arracher les murs en cas de problème.

Engagez un installateur qualifié ou, si vous faites le travail vous-même, suivez toutes les meilleures pratiques et ne compromettez pas un mur porteur. Assurez-vous que le linteau est de niveau et que les montants latéraux sont d’aplomb. Laissez un dégagement de 3/16 de pouce entre les jambages et la porte afin que, si la porte se déforme légèrement avec le temps, elle ne se coince pas dans les jambages.

Et enfin, veillez à peindre la porte et les montants pour éviter l’accumulation de peinture qui pourrait faire coller la porte.

La vidéo suivante offre un aperçu très utile des étapes réelles requises pour l’installation d’une porte escamotable dans une nouvelle construction.