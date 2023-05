Guide d’achat des portes d’entrée et d’entrée

Un guide d’achat utile pour les portes d’entrée et d’entrée, avec des informations sur les meilleures façons de trouver la bonne porte, le système d’entrée, la porte vitrée, etc.

« La porte d’entrée est le début de votre voyage à travers une maison », explique l’architecte du sud de la Californie, Craig Stoddard. « C’est la première partie de la maison que quiconque traverse la maison regarde de près. Idéalement, il devrait souligner le caractère de la maison », ajoute-t-il. Pour les maisons neuves et anciennes, la porte d’entrée est un point central.

Malheureusement, parce qu’elles sont exposées aux intempéries et à une forte usure, les portes d’entrée vieillissent souvent prématurément. La plupart des portes plus anciennes sont en bois, un matériau qui a l’aspect chaleureux et naturel que la plupart des gens préfèrent, mais qui est vulnérable aux éléments. Saison après saison, le soleil et la pluie finissent par déformer, fissurer et courber le bois, car les rayons ultraviolets du soleil décomposent la lignine naturelle du bois, et l’humidité rétrécit et gonfle à plusieurs reprises les fibres de bois. En conséquence, lorsqu’on leur laisse suffisamment de temps, les portes en bois rendent l’âme.

Heureusement, les portes d’entrée et extérieures ont considérablement changé au cours des dernières années. Les propriétaires peuvent désormais choisir parmi un vaste éventail d’options. Des centaines de types et de tailles sont disponibles, des modèles en bois conventionnels aux alternatives de haute technologie en composites de fibre de verre ou en acier aux portes qui incorporent une combinaison de ces matériaux.

Un changement important avec les portes d’entrée est que, à moins que vous ne recherchiez un remplacement de porte simple, vous pouvez désormais acheter un «système d’entrée» complet. Avec un système d’entrée, une porte est pré-suspendue dans son cadre, le bord inférieur de la porte s’emboîte avec le seuil et un coupe-froid encercle le périmètre de la porte. Les charnières et la serrure sont conçues comme faisant partie du système, et les vitres latérales flanquent souvent la porte. Avec un système, tous les composants sont conçus et usinés pour fonctionner ensemble de manière fiable et économe en énergie.

Un autre changement dans l’industrie des portes est que les lignes qui distinguaient autrefois un matériau de construction de porte d’un autre se sont estompées. Une porte en bois n’est plus nécessairement entièrement en bois. En fait, certaines portes en bois ont un intérieur en acier et les portes en acier ont un extérieur en bois. Une porte en fibre de verre ou en acier peut avoir un cadre en bois. Et presque toutes les portes peuvent avoir un noyau de mousse isolante. Même ainsi, pour les besoins de la discussion, il est utile de considérer les portes en fonction de leur matériau de face principal. Le choix du bois, de la fibre de verre ou de l’acier comme matériau de surface a le plus grand impact sur l’apparence, le coût, la durabilité et la sécurité d’une porte.

Achats intelligents à la porte d’entrée

Les portes sont disponibles dans les ateliers de menuiserie, les fabricants de portes, les cours à bois et les centres de rénovation domiciliaire. La plupart des portes fabriquées sont fabriquées par une poignée de grandes entreprises ; Premdor et Jeld-Wen, par exemple, possèdent plusieurs fabricants de portes plus petits ou régionaux qui construisent chacun un type particulier de porte. Ces entreprises, à leur tour, expédient aux distributeurs et revendeurs locaux.

Lors du remplacement d’une porte existante, mesurez la largeur, l’épaisseur (normalement 1 3/4 pouces) et la hauteur (normalement 6 pieds 8 pouces) de la porte. Si vous achetez un système d’entrée complet et avez l’intention de remplacer le jambage ainsi que la porte, mesurez l’épaisseur du jambage existant, de l’intérieur de la moulure extérieure à l’intérieur de la moulure intérieure (ceci équivaut à l’épaisseur du mur) . Tenez-vous à l’intérieur et notez de quel côté se trouve le bouton. Si le bouton est à droite, vous avez une porte « droite » ; si c’est à gauche, vous avez une porte « à gauche ».

Lors de l’achat d’une porte en bois, recherchez des bois de haute qualité, des finitions durables et des détails soignés. En règle générale, plus les sculptures et les moulures sont complexes, et plus les montants et les rails sont épais et larges, meilleure est la porte. Les modèles haut de gamme de Nord ont des panneaux de 1 3/8 pouces ; les portes moins chères ont des panneaux de 9/16 pouces et 3/4 pouces.

Si vous envisagez un système d’entrée, assurez-vous que tous les composants proviennent du même fabricant ; de nombreux systèmes sont assemblés par des distributeurs et leurs pièces peuvent ne pas être conçues pour aller ensemble. Assurez-vous que tous les coupe-froid sont bien scellés et que le seuil s’emboîte avec le bord inférieur de la porte.

Les portes en acier et en fibre de verre de haute qualité ont une rupture thermique – une séparation isolée – qui empêche le froid et la chaleur extérieurs de passer à travers la peau et le cadre de la porte (avec une porte en fibre de verre, cette rupture peut simplement être le cadre en bois). C’est un must pour les climats froids; sinon, du givre peut se former sur la surface intérieure de la porte.

Même si cela vous coûte un peu plus cher, une porte de haute qualité vous rapportera à coup sûr avec un fonctionnement en douceur, une efficacité énergétique, des besoins d’entretien réduits et une belle apparence pour les années à venir.

Portes d’entrée vitrées

Si vous envisagez une porte d’entrée vitrée, vous aurez le choix entre de nombreuses options de verre, notamment du verre clair, du verre gravé, du verre biseauté, du verre au plomb et de nombreux autres vitrages décoratifs.

Les fenêtres des portes sont généralement appelées « lites » ou « lights ». Les fenêtres peuvent être à simple vitrage standard ou, pour une plus grande efficacité énergétique, elles peuvent être à double vitrage, voire à triple vitrage. Les vitrages à haut rendement peuvent également utiliser des revêtements à faible émissivité ou d’autres revêtements écoénergétiques.

Pour un maximum de luminosité, pensez à une porte avec une grande surface vitrée. Pour plus d’intimité et de sécurité, optez pour une ou deux petites sections de verre ou de vitrage décoratif qui obscurcissent la vue sur votre maison. S’il existe un risque de dommages causés par les ultraviolets (UV) aux sols, aux tapis et aux meubles, envisagez de choisir un vitrage qui résiste aux rayons UV.

Nos recommandations : recherchez un double vitrage à faible émissivité et sachez que, si la fenêtre est plombée, une vraie baguette en plomb (ou en laiton) (les bandes de plomb entre les vitres adjacentes) est plus chère que la fausse baguette. Gardez à l’esprit la sécurité et la sûreté. Certains verres, comme le Pease-Shield de Pease Industries, sont très résistants à la casse.

Portes d’entrée en bois

En ce qui concerne les portes, le bois remporte le prix de l’apparence. C’est beau, naturel et tactile. Avec des portes sur mesure ou en bois manufacturé, vous pouvez choisir parmi plusieurs essences destinées à être finies naturellement, y compris le chêne, le cerisier, le noyer, l’acajou, l’érable, le sapin et le pin, ou des portes de qualité peinture parmi plusieurs résineux.

En raison de leur vulnérabilité à l’humidité et au soleil, les portes en bois doivent être entretenues avec un fini durable.

La plupart des portes produites en série sont fabriquées avec un noyau en bois d’ingénierie recouvert d’un placage, une construction qui minimise le gauchissement et le mouvement et rend une porte plus abordable à construire. Mais sachez que les placages sont facilement endommagés, en particulier s’ils sont plus minces que 1/16 de pouce.

Si vous souhaitez concevoir votre propre porte d’entrée, vous pouvez la faire construire par un atelier de personnalisation local ou vous pouvez la commander auprès d’un grand fabricant de portes sur mesure comme IWP ou Lamson-Taylor Custom Doors. IWP vous permet de personnaliser votre porte en choisissant parmi une myriade d’options, y compris de nombreuses couleurs de bois dur préfini.

Avec Lamson-Taylor, vous pouvez radicalement repousser les limites du design. « Si vous ne le trouvez nulle part ailleurs, nous le fabriquons », déclare Grant Taylor. Son entreprise utilise une méthode de construction de haute technologie qui élimine virtuellement la courbure et le fendillement et intègre une isolation dans la structure de la porte. Les montants et les traverses sont constitués de deux épaisseurs de matériau qui sont laminées ensemble. Les panneaux sont également fabriqués à partir d’une construction fendue et ils sont conçus pour prendre en sandwich un noyau isolant. Le résultat est une porte en bois avec une valeur d’isolation d’environ R-5 par rapport à une porte en bois conventionnelle à environ R-2. Parmi les autres fabricants de portes qui construisent des panneaux, des montants et des rails à partir de deux épaisseurs de matériau ou plus, citons Simpson et Pella Rolscreen.

Les portes en bois massif sont les plus chères. Pour une porte en pin à six panneaux de 3 pieds sur 6 pieds 8 pouces, vous pouvez vous attendre à payer 600 $ ou plus; les feuillus sont plus chers. Lorsque vous achetez un système d’entrée complet, le coût peut facilement se situer entre 2 000 $ et 4 000 $.

La plupart des entreprises de portes ne vous vendront pas une porte finie. La porte sera généralement poncée à la machine puis finie avec du papier de verre grain 120 avant l’expédition.

La finition d’une porte en bois dès son arrivée la protégera des changements de température et d’humidité, qui peuvent causer des déformations, de la pourriture et d’autres problèmes. Si vous devez retarder la finition, assurez-vous que la porte est conservée dans un environnement bien ventilé, propre et sec, à l’abri de la lumière du soleil, et ne la laissez pas reposer sur un sol en béton.

Lorsque vous achetez des portes en bois, demandez au revendeur si vous pouvez rapporter chez vous (ou vous faire expédier) de petits morceaux de plusieurs types de bois différents (généralement appelés pièces d’angle) du fabricant.

Les échantillons vous montreront les différents motifs de grain et vous permettront également d’expérimenter différentes teintures ou peintures pour voir à quoi ressemblera le bois une fois terminé. La plupart des bois acceptent bien la teinture; le peuplier est le choix idéal pour la peinture.

Certaines entreprises proposent des kits d’échantillons pour environ 10 $. Ces kits contiennent des échantillons de bois populaires dans de fines pièces rectangulaires que vous pouvez poncer et finir.

Ressource en vedette : Trouver des installateurs locaux de portes d’entrée présélectionnées

Comment acheter une porte d’entrée

Pour plus d’informations sur l’achat des principaux types de portes d’entrée, veuillez consulter :

Acheter une porte composite en fibre de verre

Acheter une porte d’entrée en acier

Ressource en vedette : Trouver des installateurs locaux de portes d’entrée présélectionnées