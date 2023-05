Guide d’achat des pompes de puisard

Conseils d’experts sur l’achat d’une pompe de puisard et le contrôle de l’humidité dans la maison, le sous-sol et les vides sanitaires. Comprend le choix des pompes submersibles par rapport aux pompes sur pied et des conseils sur l’utilisation des pompes de puisard de secours à batterie.

Dans un monde idéal, nos maisons sont conçues pour nous garder en hauteur et au sec, loin des effets néfastes des eaux souterraines. Mais la vie n’est pas toujours idéale. Les inondations causées par des conditions climatiques extrêmes deviennent plus la norme que l’exception. Et même dans les régions où les inondations ne se produisent pas, les maisons sont souvent situées de manière à ne pas protéger leurs vides sanitaires et leurs sous-sols contre les inondations.

Lorsque le sol devient saturé, l’eau coule à travers la surface vers n’importe quel point bas. Au fur et à mesure que la pression de l’eau souterraine augmente, elle est forcée vers les chemins de moindre résistance. Si l’eau trouve des fissures et des fissures dans les murs de fondation ou les planchers du sous-sol de votre maison, elle s’infiltre facilement pour remplir votre sous-sol.

Un bon système de pompe de puisard est une nécessité là où des inondations peuvent se produire. Une pompe de puisard, qui est alimentée par l’électricité, pompe automatiquement toute l’eau qui commence à s’accumuler dans le sous-sol ou d’autres zones basses. De nombreux types sont fabriqués, y compris des modèles destinés à être entièrement submergés ou dotés de systèmes d’alimentation de secours en cas de panne de courant.

Cet article vous aidera à faire des choix éclairés sur les pompes de puisard. De plus, vous trouverez des informations qui vous guideront pour garder votre maison sèche et confortable toute l’année.

Acheter la meilleure pompe de puisard

Vous pouvez acheter une nouvelle pompe de puisard en ligne ou par l’intermédiaire de détaillants de bricolage, de grossistes en plomberie ou d’entrepreneurs en imperméabilisation. Les prix varient d’environ 60 $ à 500 $ ou plus, selon la qualité et les caractéristiques.

Pompe de puisard sur pied ou submersible ?

Décidez d’abord entre une pompe sur pied ou une pompe submersible. Un submersible est hors de vue et à portée de voix, un avantage important si le sous-sol est utilisé comme espace de vie principal. C’est aussi beaucoup plus sûr s’il y a des enfants dans la maison. Mais les pompes sur socle sont moins chères et plus faciles à réparer que les pompes submersibles.

Étant donné que les pompes de puisard submersibles restent la plupart du temps dans l’eau, elles ont une durée de vie de 5 à 15 ans. Les piédestaux, en revanche, peuvent continuer à fonctionner pendant 25 à 30 ans. (Étant donné que la durée de vie d’une pompe est étroitement liée aux conditions et à la fréquence de son utilisation, la plupart des fabricants offrent des garanties limitées d’un an.)

Caractéristiques de la pompe de puisard

Les interrupteurs des pompes de puisard sont de plusieurs types, y compris les flotteurs, les diaphragmes et les interrupteurs à mercure. Peu importe le type que vous choisissez, mais assurez-vous d’en choisir un automatique. Selon les préceptes de la loi de Murphy, si vous installez une pompe à commande manuelle, vous ne serez certainement pas chez vous pour l’allumer la prochaine fois que votre sous-sol commencera à être inondé. Un interrupteur automatique peut également protéger la pompe. La plupart des pompes grillent si elles fonctionnent « à sec » trop longtemps. Un interrupteur automatique empêche que cela se produise.

La force d’une unité est directement liée à son prix. Presque sans exception, les modèles les moins chers sont aussi les plus faibles. Une pompe de puisard est mesurée par la puissance, qui varie de 1/6 à 1/2 HP.

Mais le plus important est le nombre de gallons par minute (GPM) ou de gallons par heure (GPH) qu’une pompe déplacera. Cette capacité est un facteur à la fois de l’efficacité de la pompe et de la « tête » ou de la « hauteur », la distance verticale entre le fond du puisard et le point de décharge le plus élevé. Une pompe peut annoncer « 2400 GPH », mais cela peut être mesuré à une tête de 1 pied. À une tête de 5 pieds, ce chiffre peut chuter à 2100 GPH et à 10 pieds 1800 GPH. Notez également si la pompe est suffisamment puissante pour laisser passer de petits solides, tels que des feuilles et des brindilles.

Les matériaux qui composent une pompe affectent également le prix. Recherchez des pièces et des boîtiers qui ne se corrodent pas – les boîtiers en bronze coulé, en alliage, en acier inoxydable et en fonte revêtue d’époxy sont favorables, mais évitez la tôle. Le polypropylène et les plastiques apparentés sont utilisés dans toutes les qualités de pompes. Faites également attention à la longueur du cordon d’alimentation. Les cordons d’alimentation sont disponibles en longueurs de 5, 10, 15, 20 et 25 pieds. Les rallonges ne doivent pas être utilisées avec les pompes de puisard.

Pompes de puisard de secours à batterie

Pour vous assurer que votre pompe de puisard ne s’arrête pas de fonctionner en cas d’orage, lorsque vous en avez le plus besoin, achetez-en une avec une batterie de secours.

Vous pouvez acheter une pompe de puisard qui fonctionnera même en cas de panne de courant due à un orage, une inondation majeure ou une baisse de tension, par exemple.

La plupart d’entre elles sont destinées à être des pompes auxiliaires. Utilisés en tandem avec la pompe primaire, ils se déclenchent en cas de panne de la pompe principale.

Un type fonctionne sur une batterie rechargeable de 12 volts. Si vous obtenez ce type, il est avantageux d’en acheter un qui a un chargeur de batterie automatique qui maintiendra la batterie en vie même lorsqu’elle n’a pas été utilisée pendant des mois. Ce chargeur doit être conçu de manière à ce que la surcharge de la batterie ne soit jamais un problème.

Un autre type de système de secours de pompe de puisard est relié au système d’eau de la maison et fonctionne par pression d’eau. En cas de coupure de courant, l’appoint hydraulique prend le relais.

Que vous ayez besoin ou non d’une sauvegarde dépend vraiment de votre situation – la probabilité d’une panne de courant ou de pompe et les dommages qu’une telle panne pourrait causer. Étant donné que le système de secours n’ajoute pas grand-chose au prix d’une pompe de puisard, il vaut généralement la peine de payer la prime.

Dans certains cas, une alarme de niveau d’eau peu coûteuse suffira. Avec l’un d’eux, l’alarme détecte la montée de l’eau et sonne. D’un autre côté, si vous allez vous allonger dans votre lit les nuits pluvieuses en vous inquiétant si tout ce que vous avez stocké dans le sous-sol est sous l’eau, une sauvegarde peut vous donner plus qu’une protection contre les inondations, cela peut vous donner la tranquillité d’esprit.