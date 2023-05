Guide d’achat des pompes à chaleur

Quelle est la meilleure pompe à chaleur ? Ce guide d’achat impartial vous aidera à trier les options afin que vous puissiez prendre une décision éclairée.

Parce que les pompes à chaleur chauffent et refroidissent les maisons de manière relativement efficace, leur popularité a considérablement augmenté ces dernières années. Malheureusement, bien que la plupart des gens comprennent le fonctionnement des appareils de chauffage et des climatiseurs, ils connaissent moins les thermopompes.

Ce guide d’achat peut vous aider à vous familiariser avec eux dans l’espoir que, si vous optez pour l’installation d’une pompe à chaleur, vous pourrez économiser considérablement sur votre facture d’énergie. Et, si vous en installez un avec une désignation Energy Star, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 300 $.

Semblable à un climatiseur, une pompe à chaleur utilise les principes de réfrigération plutôt que la combustion de carburant pour chauffer et refroidir. En mode refroidissement, il agit presque exactement comme un climatiseur, extrayant la chaleur de l’intérieur et l’expulsant vers l’extérieur. Mais, lorsqu’il est passé en mode chauffage, il inverse ce processus, attirant la chaleur – même de l’air extérieur froid – pour réchauffer les pièces intérieures.

Une pompe à chaleur est-elle adaptée à votre maison ?

Le fait qu’une pompe à chaleur vous permette ou non d’économiser de l’argent sur vos factures d’énergie dépend d’un certain nombre de facteurs, notamment votre climat, le type de combustible répandu dans votre région et la quantité d’isolation et d’autres caractéristiques éconergétiques que vous avez dans votre maison.

Les pompes à chaleur ne sont pas idéales dans les climats froids. Ils sont plus efficaces pour économiser de l’énergie lorsqu’ils sont en mode chauffage. Dans un climat froid, cependant, votre maison a besoin de plus de chaleur à mesure que la température extérieure baisse, mais la pompe à chaleur fonctionne moins efficacement à des températures extérieures plus basses.

En dessous d’une température connue sous le nom de «point d’équilibre», normalement comprise entre 30 et 45 degrés F., une chaleur supplémentaire est nécessaire, ce qui signifie qu’un chauffage électrique coûteux entre en jeu.

Dans un climat froid, la sagesse générale est la suivante : si vous avez du gaz naturel disponible, il est probablement logique pour vous de chauffer et de refroidir avec un système de chauffage et de climatisation conventionnel à air pulsé.

Mais dans le Nord-Est ou dans d’autres régions où le chauffage au mazout ou à résistance électrique est plus la norme, une pompe à chaleur peut réaliser des économies substantielles. Bien qu’une fournaise à résistance électrique soit beaucoup moins coûteuse à installer qu’une thermopompe, la thermopompe peut fournir 1 1/2 à 2 1/2 fois plus de chaleur avec la même quantité d’énergie, selon le climat, la maison et le système particulier.

La bonne façon de décider de la forme de chauffage et de refroidissement la plus appropriée pour votre maison est de faire une analyse économique basée sur le prix d’achat et l’efficacité d’un système, le coût de votre combustible et les besoins de charge de chauffage/refroidissement de votre maison.

Gardez à l’esprit que si vous remplacez une fournaise et un climatiseur à air pulsé existants par une thermopompe, les conduits devront peut-être également être remplacés. Les pompes à chaleur nécessitent généralement des conduits plus grands.

Cotes d’efficacité de la pompe à chaleur

Tous les appareils de chauffage et de climatisation portent une étiquette fédérale « Guide de l’énergie » qui évalue l’efficacité énergétique de l’unité pour les modes de refroidissement et de chauffage. Ces notations sont basées sur une échelle relative ; ils vous permettent de savoir comment un modèle particulier se compare à d’autres modèles à faible et à haut rendement.

Qu’est-ce qu’une cote SEER ? Les fabricants utilisent couramment deux indices pour mesurer : la cote d’efficacité énergétique saisonnière (SEER) pour le refroidissement et le facteur de performance saisonnier de chauffage (HSPF) pour le chauffage. Les deux sont obtenus grâce à des tests sophistiqués et reflètent les performances sur une saison entière.

Le SEER évalue l’efficacité de la pompe à chaleur lorsqu’elle est en mode climatisation (refroidissement). Le ratio est calculé en fonction de la quantité de refroidissement générée (mesurée en BTU) divisée par la quantité d’électricité utilisée pendant la saison de refroidissement. Une cote SEER élevée indique une unité plus économe en énergie.

Exigences minimales SEER. Aux États-Unis, les systèmes de climatisation doivent être fabriqués avec un SEER minimum de 13. Le HSPF est un nombre plus important lorsqu’il s’agit de chauffer une maison. Ceci est fondamentalement le même que le SEER mais évalue la consommation d’énergie supplémentaire comme le dégivrage de l’unité pendant l’hiver et les besoins en chaleur de secours.

Les thermopompes homologuées Energy Star ont un SEER et un HSPF plus élevés que les modèles standard; par conséquent, ils sont environ 8 % plus efficaces que les nouveaux modèles standard et 20 % plus efficaces que les modèles plus anciens.

Options de pompe à chaleur efficaces

Qu’est-ce qui rend une pompe à chaleur plus efficace qu’une autre ? La réponse est qu’ils ont une variété d’options qui utilisent une technologie de pointe pour chauffer et fournir de l’air conditionné. Par exemple, les pompes à chaleur les plus efficaces ont des commandes à capacité variable. Plutôt que de faire fonctionner le système à pleine capacité tout le temps, ces commandes coordonnent le compresseur et le ventilateur pour s’adapter aux besoins de charge de chauffage et de refroidissement de votre maison à tout moment. Parce qu’elles fonctionnent rarement à pleine vitesse, ces thermopompes sont plus silencieuses, sans compter qu’elles vous permettent d’économiser de l’argent à long terme.

Chauffage et refroidissement zonés

Le chauffage et la climatisation zonés sont l’un des nouveaux concepts les plus en vogue en matière d’utilisation efficace de l’énergie. Avec un système zoné, vous pouvez contrôler indépendamment le flux d’air envoyé dans différentes pièces ou zones de votre maison, en dirigeant le chauffage ou la climatisation où vous le souhaitez à différents moments de la journée.

Pour rendre cela possible, un système a besoin d’un thermostat programmable multizone spécial et de quelques registres motorisés.

Pour de meilleurs résultats, la sortie de l’appareil de traitement de l’air doit être variable. En fait, il est préférable qu’il puisse être contrôlé sur une plage infinie de vitesses, ajustant automatiquement la quantité de chauffage ou de refroidissement délivrée dans toute la maison en fonction des besoins.

Si vous êtes à la recherche d’une pompe à chaleur, il existe plusieurs innovations à rechercher qui ont grandement amélioré l’efficacité de la pompe à chaleur :

Compresseurs à deux vitesses

Les compresseurs à deux vitesses permettent aux pompes à chaleur de refroidir ou de chauffer uniquement à la capacité nécessaire à un moment donné, tandis que les pompes à chaleur avec un compresseur standard ne peuvent fonctionner qu’à la capacité maximale. Cette fonctionnalité permet non seulement d’économiser sur les coûts énergétiques, mais elle réduit également l’usure du compresseur. Si vous avez une grande maison avec un système de contrôle de zone, une thermopompe à deux vitesses reliée à des registres automatiques vous permettra de garder différentes pièces à différentes températures.

Moteurs à vitesse variable

Les moteurs à vitesse variable ou à double vitesse sur les soufflantes, les ventilateurs extérieurs ou les deux aident à maintenir une vitesse d’air constante et confortable, ce qui entraîne également des économies sur votre facture d’électricité. Un avantage supplémentaire est une réduction du bruit car le ventilateur n’a pas à fonctionner à plein régime en tout temps.

Pompes à chaleur à très haut rendement

Les pompes à chaleur à très haut rendement sont équipées d’un « désurchauffeur », qui utilise la chaleur résiduelle du mode de refroidissement de la pompe pour chauffer l’eau à un rythme deux à trois fois plus rapide qu’un chauffe-eau ordinaire.

Les compresseurs Scroll, contrairement aux compresseurs à piston utilisés dans les pompes à chaleur standard, réussissent mieux à forcer le réfrigérant dans des zones de plus en plus petites. Cela se traduit non seulement par une durée de vie plus longue et plus silencieuse, mais fournit également un air plus chaud de 10 à 15 degrés F. en mode chauffage.

Graveurs de sauvegarde

En plus des résistances électriques en appoint par temps froid, les pompes à chaleur peuvent également être complétées par des brûleurs fonctionnant avec plusieurs types de combustibles différents. Les brûleurs de secours résolvent le problème de fournir de la chaleur par temps très froid et à une réduction des coûts d’électricité.

Peu de fabricants de pompes à chaleur intègrent les deux types d’alimentation en chaleur dans une seule unité, mais deux systèmes plus petits peuvent partager les mêmes conduits. Ce type de système peut économiser sur les coûts énergétiques, selon le prix du combustible de combustion dans votre région par rapport à l’électricité.

Bruit de pompe à chaleur

Lors du choix d’une thermopompe, recherchez une unité dont le niveau sonore extérieur est inférieur à 7,6 bels (76 décibels). Parlez également au concessionnaire de la disponibilité de plates-formes antibruit et d’écrans sonores.

Dimensionnement d’une pompe à chaleur

La plupart des fabricants de pompes à chaleur fabriquent des produits de plusieurs tailles en fonction de la quantité d’air qu’ils déplacent. Les unités sont désignées par des «tonnes» – une mesure qui se référait à l’origine à la quantité de glace nécessaire pour refroidir une quantité équivalente d’air. Les tailles de maison typiques vont de 1 1/2 à 5 tonnes de capacité.

Bien que le dimensionnement d’un système doive être géré par un professionnel, vous pouvez avoir une idée approximative de la taille en calculant environ 400 pieds carrés d’espace de vie par tonne dans les maisons plus anciennes, donc, une maison de 1 600 pieds carrés nécessiterait normalement environ 4- système de tonne. Les maisons plus récentes avec des fenêtres à double vitrage et plus d’isolation peuvent se débrouiller avec des systèmes plus petits.

Les prix des matériaux vont d’un peu moins de 2 000 $ pour les petits modèles à faible rendement à 7 500 $ pour les appareils haut de gamme à haut rendement.

Réfrigérants de pompe à chaleur

Le réfrigérant qu’une pompe à chaleur utilise pour le transfert de chaleur est une considération importante lors de l’achat d’un nouveau modèle. Presque toutes les grandes marques de pompes à chaleur actuellement sur le marché sont passées du R22, également connu sous le nom de fréon, à des réfrigérants plus respectueux de l’environnement.

Réfrigérant R22 est un hydrochlorofluorocarbure qui est connu pour appauvrir la couche d’ozone et peut soumettre la terre aux rayons ultraviolets nocifs du soleil. Il sera complètement éliminé de l’usage domestique d’ici 2020. Jusqu’à cette date, le R22 devrait devenir de plus en plus cher à obtenir à mesure que les fabricants cessent la production et que les stocks recyclés existants diminuent.

Réfrigérants écologiques. D’autres réfrigérants non nocifs ont été développés et sont disponibles, mais il est important de savoir que les pompes à chaleur qui utilisent le R22 ne peuvent pas être chargées avec les réfrigérants plus récents et plus sûrs car les systèmes ne sont pas compatibles.

