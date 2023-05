Guide d’achat des poêles à granulés

Les poêles à pellets peuvent offrir exactement la solution de chauffage que vous recherchez. Ce rapport expert et impartial vous aidera à choisir le meilleur poêle à granulés pour votre maison et votre budget.

Le coût de l’énergie représentant une part toujours plus importante du budget d’un ménage américain moyen, de nombreux propriétaires continuent de rechercher d’autres moyens de chauffer leur maison. De plus en plus, les propriétaires se tournent vers les poêles à granulés comme source de chaleur supplémentaire (ou, dans certains cas, principale).

Les poêles à granulés ressemblent aux poêles à bois ou aux inserts de cheminée, mais la similitude s’arrête là. À l’intérieur, ce sont des appareils à combustion assez sophistiqués, et le résultat de leur efficacité est un chauffage à faible coût.

Contrairement aux poêles à bois, ils ne brûlent pas de bois. Au lieu de cela, ils brûlent de petits granulés généralement fabriqués à partir de copeaux de bois recyclés, de sciure de bois ou de maïs.

Avantages de la combustion des granulés

Les granulés qu’un poêle à granulés brûle sont en fait de la sciure de bois recyclée, des copeaux de bois, des coquilles de maïs, de noix et d’arachide, et des déchets de biomasse similaires qui sont broyés, compressés et extrudés. Les granulés de 3/8 à 1 pouce de long ressemblent à de la nourriture pour lapin et sont généralement vendus dans des sacs de 40 livres. Les pellets transforment les déchets qui seraient autrement déversés dans les décharges en énergie, réduisant ainsi notre dépendance au pétrole.

Nettoyant pour combustion de pellets

En raison de la consistance du combustible et de la mécanique de combustion du poêle, les pellets brûlent très chaud. Cela signifie qu’ils brûlent plus efficacement et plus proprement que le bois, en émettant beaucoup moins de particules dans l’air.

Une compression intense évacue l’humidité des granulés, ramenant leur teneur en humidité à moins de 8 %, ce qui est très sec par rapport au bois de corde, qui contient de 20 à 30 % d’humidité. Plus le combustible est sec, plus il peut produire de chaleur. Et plus le feu brûle, plus il peut consommer de combustible. Comparativement aux poêles à bois certifiés EPA, qui émettent environ 5 grammes de particules par heure, les poêles à granulés émettent moins de 1 gramme par heure.

Les granulés créent également beaucoup moins de cendres que le bois de corde et produisent beaucoup moins de créosote, un danger courant pour les poêles à bois et les foyers qui noircit les portes vitrées et s’accumule dans les cheminées, provoquant potentiellement des incendies de cheminée.

Les pellets produisent plus de chaleur

L’efficacité de la combustion est une mesure de la quantité de combustible convertie en énergie par un appareil. Les poêles à granulés offrent une efficacité globale de 75 à 90 % (assurez-vous de rechercher les notes « d’efficacité globale » lorsque vous comparez les marques). En fait, une telle quantité de chaleur est extraite que la plupart des poêles à granulés peuvent être ventilés horizontalement à travers un mur plutôt qu’à travers une cheminée conventionnelle (voir Comment fonctionne un poêle à granulés).

La plupart des poêles à granulés produisent un petit feu qui, concentré au centre de l’appareil, brûle très fort. Si vous aimez l’apparence d’un feu, essayez de trouver un appareil avec un bon motif de flamme et une grande vitre. Vous pouvez vous procurer des bûches en céramique qui aident à disperser les flammes et donnent au feu un aspect plus traditionnel.

Inconvénients du poêle à granulés

Le fonctionnement interne d’un poêle à granulés

Les poêles à granulés ont une trémie interne pour stocker la valeur d’une journée de granulés ; selon la taille du poêle, ils peuvent stocker de 35 à 130 livres de granules. Évidemment, plus le bac est grand dans les poêles de puissance similaire, moins ils ont besoin d’être remplis. À l’intérieur, les poêles sont alimentés par le bas ou par le haut. Lorsque vous choisissez entre un poêle à pellets alimenté par le bas ou par le haut, tenez compte des avantages et des inconvénients de chacun.

Un poêle à granulés alimenté par le haut a moins de chance que le feu retourne dans la trémie en raison de son système de distribution de granulés. Mais la chambre de combustion est plus susceptible d’être obstruée par des cendres et des mâchefers (les dépôts causés par le réchauffage des cendres). Par conséquent, de nombreux fabricants de modèles alimentés par le haut recommandent de brûler des granulés de haute qualité à faible teneur en cendres.

Modèles alimentés par le bas ne nécessitent pas de carburant de qualité supérieure car les cendres et les mâchefers sont poussés dans le cendrier. Mais, avec une utilisation régulière, vous devrez enlever les cendres environ une fois par semaine. Un tiroir d’accès aux cendres facile à utiliser et de grande capacité facilite le nettoyage.

Branchements pour poêle à granulés

Bien sûr, les moteurs de la plupart des poêles à granulés nécessitent de l’électricité (certains modèles sont équipés de batteries de secours), de sorte que le poêle doit être placé près d’une prise de 110 volts. Si vous habitez là où il n’y a pas d’électricité ou si les coupures de courant sont fréquentes, achetez un poêle à granulés avec une batterie de secours, un poêle à granulés non électrique ou ayez une génératrice à essence à portée de main (voir Acheter une génératrice portative d’urgence). . Ce problème et les problèmes d’installation connexes sont abordés dans l’article Comment installer un poêle à granulés.

Poêles à granulés autoportants vs encastrables

Les fabricants produisent à la fois des poêles autoportants et des inserts de cheminée dans une variété de styles. Certains fabricants fabriquent également des appareils de chauffage et des chaudières à granulés qui remplaceront ou compléteront les systèmes de chauffage à air pulsé conventionnels.

Plage de puissance calorifique (capacité de chauffage)

Les poêles à granulés sont mesurés en plage de puissance calorifique, également appelée capacité de chauffage. La plupart ont une cote de 8 000 à 90 000 BTU (British Thermal Units) par heure. Pour choisir le poêle à granulés de la bonne taille, il est utile de travailler avec un revendeur compétent qui peut prendre en compte les nombreuses variables qui détermineront le meilleur choix pour vous.

Le prix d’un poêle à granulés

Parce que les poêles à granulés sont assez sophistiqués, ils ne sont pas bon marché… mais lorsqu’ils sont utilisés pendant une longue période, ils peuvent récupérer leur coût en économies d’énergie. Pour une discussion complète à ce sujet, veuillez consulter Pellet Stoves: Costs & Savings.

Comment dimensionner un poêle à granulés

Bien que la taille physique d’un poêle puisse être un facteur à prendre en compte si vous disposez d’un espace limité pour le placer, le principal problème est la production de chaleur. Si la puissance calorifique d’un poêle à granulés est trop faible, il ne réchauffera pas suffisamment l’espace. Si son rendement est trop élevé, il peut rendre un espace inconfortablement chaud. Si cela rend la zone trop chaude, les propriétaires brûlent généralement un feu plus petit et couvant, qui est très inefficace et provoque une pollution excessive.

Lorsque vous comparez la production de BTU entre différents poêles, assurez-vous d’être clair sur l’efficacité globale de chaque unité, c’est-à-dire la quantité de chaleur qu’elle fournit à la pièce (sans compter la chaleur qui sort de la cheminée). Mais de nombreuses autres variables entrent en jeu. Il s’agit notamment de l’emplacement du poêle, de l’ouverture des pièces de votre maison les unes par rapport aux autres, de la disponibilité d’un ventilateur ou d’une autre forme de distribution d’air chauffé, de la qualité de l’isolation de votre maison, du fait que le poêle fournira de la chaleur primaire ou supplémentaire, etc. . Lorsque vous rencontrez un concessionnaire, soyez prêt à discuter de ces questions.

Selon le département américain de l’énergie, une règle empirique utile est la suivante : un poêle d’une puissance nominale de 60 000 BTU peut chauffer une maison à aire ouverte de 2 000 pieds carrés. Un poêle évalué à 42 000 BTU peut chauffer un espace ouvert de 1 300 pieds carrés.

Ressource en vedette : Obtenez un professionnel présélectionné de l’installation d’un poêle à granulés local