Guide d’achat des poêles à bois

Un nouveau poêle à bois peut être une alternative économique à un système de chauffage traditionnel ou à une chaudière.

Les poêles à bois sont disponibles en deux types principaux : à circulation et à rayonnement. Les deux sont constitués d’une coque extérieure en fonte ou en acier, mais les poêles à circulation ont une poche intérieure où l’air est chauffé puis se déplace dans la pièce, alors qu’un poêle radiant absorbe simplement la chaleur du feu et la diffuse dans la pièce. . Les deux types sont moins efficaces que les appareils de chauffage et les chaudières, mais ils sont beaucoup plus efficaces que les anciens poêles à bois.

Avantages et inconvénients de brûler du bois

Le bois est bon marché, renouvelable et facilement disponible, même si vous vivez au milieu d’une grande ville – les magasins, les chantiers de construction et les bureaux de la ville peuvent être disposés à vous donner des palettes jetées ou du bois de rebut si vous le demandez. Vous pouvez également demander aux voisins de mettre de côté les branches coupées et autres chutes. Tant que le bois n’est pas traité et exempt d’insectes, il peut être utilisé pour aider à chauffer votre maison. Si vous plantez des arbres pour compenser le bois que vous brûlez, les poêles à bois peuvent avoir une très faible empreinte carbone.

Cependant, le bois n’est pas un combustible propre et renouvelable, bien que tout poêle que vous achetez maintenant doive être certifié par l’Environmental Protection Agency, qui fixe des limites d’émissions. La fumée de bois libère du monoxyde de carbone, des oxydes d’azote et de petites particules dans l’air, et bien que la plupart des nouveaux poêles à bois soient scellés pour empêcher la fumée d’entrer dans votre maison, les fuites sont toujours un problème. Les poêles à bois nécessitent également plus de travail que les autres méthodes de chauffage, car vous devrez couper ou transporter et charger le bois ainsi que garder le cendrier propre.

Efficacité du poêle à bois

Pour améliorer l’efficacité, certains poêles à bois sont équipés d’un convertisseur catalytique ou d’un déflecteur pour tirer le meilleur parti du combustible. Avec un convertisseur catalytique, les gaz de la combustion du bois le traversent, où les températures sont suffisamment élevées pour les enflammer et produire plus de chaleur. Les convertisseurs catalytiques peuvent devoir être changés toutes les quelques années, ce qui peut ajouter quelques centaines de dollars par remplacement au coût de votre poêle. Un déflecteur est plus simple et dure plus longtemps – il repousse simplement les gaz sur le feu pour les rallumer.

Conseils d’installation d’un poêle à bois

Un poêle à bois mal installé peut présenter un risque d’incendie, il est donc préférable de faire appel à un professionnel. En fait, votre code du bâtiment local peut l’exiger. Mais bien avant l’installation, assurez-vous d’avoir choisi un poêle adapté à la taille de votre maison et à la pièce où vous le placerez. Appelez votre compagnie d’assurance et assurez-vous qu’elle couvrira votre maison si vous installez un poêle à bois et demandez si cela modifiera vos primes.

Un poêle à bois doit être placé contre un mur intérieur si possible afin de ne pas perdre de chaleur à travers un mur extérieur vers l’extérieur. Assurez-vous que les barrières de protection nécessaires sont installées pour protéger les sols et les murs, et effectuez toutes les inspections requises. Colmatez les fuites autour des portes et des fenêtres et ajoutez une isolation supplémentaire pour augmenter l’efficacité énergétique de votre maison.

Coûts et économies de coûts

Selon le type de poêle que vous achetez et la disponibilité du combustible, un poêle à bois peut éventuellement s’amortir grâce à des réductions sur votre facture d’énergie. Le poêle lui-même peut coûter jusqu’à 2 500 $ et le bois peut coûter plusieurs centaines de dollars par an. L’installation professionnelle, y compris les matériaux et la main-d’œuvre, peut coûter jusqu’à 7 000 $.