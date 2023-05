Guide d’achat des outils multifonctions oscillants

L’outil multifonction oscillant (OMT) plonge à travers le contreplaqué, coupe rapidement des trous dans les cloisons sèches, cisaille les tuyaux métalliques, coupe les moulures, meule le coulis, ponce les surfaces et bien plus encore. Voici comment acheter le meilleur multi-outil oscillant.

Le multi-outil oscillant (OMT) est un outil que chaque M. ou Mme Fixit adorera. Il scie, gratte, ponce, polit et plus encore. La magie de cet outil est qu’il alimente les lames, les grattoirs, les ponceuses et les outils de coupe pour gérer une grande variété de tâches de rénovation domiciliaire. Et, mieux encore, il va là où d’autres outils ne peuvent pas aller.

Si vous souhaitez enlever le vieil adhésif croustillant d’une dalle de béton, il vous suffit de clipser une lame de grattoir. Pour meuler le coulis entre les carreaux de céramique ou pour effectuer d’autres travaux de maçonnerie, une lame au carbure ou au diamant est la solution. Vous pouvez couper des bandes de métal, des clous, des boulons et des tuyaux avec une lame bimétal. Ou vous pouvez utiliser des lames de coupe du bois pour faire des coupes de scie spécialisées là où les autres lames de scie ne peuvent pas aller.

Qu’est-ce qu’un multi-outil oscillant ?

L’OMT est un nouveau venu dans le monde des outils électriques. Jusqu’à il y a environ 10 ans, un outil très similaire enlevait les plâtres dans les cabinets médicaux. Les fabricants d’outils ont reconnu certaines des capacités uniques de cet outil et ont commencé à produire des modèles grand public pour les tâches de rénovation domiciliaire. Depuis lors, le multi-outil oscillant est devenu l’outil de choix pour de nombreux travaux de rénovation domiciliaire.

Comme son nom l’indique, le mouvement de coupe de l’outil multifonction oscillant est différent de celui d’une scie électrique conventionnelle. Contrairement à une scie circulaire électrique, une scie sauteuse ou une scie alternative, sa lame ne scie pas d’avant en arrière ou ne coupe pas tout en tournant en cercle. Au lieu de cela, il a une lame métallique plate qui oscille d’un côté à l’autre environ 20 000 fois par minute.

Par conséquent, l’outil oscillant ne rebondit pas ou ne s’agrippe pas pendant la coupe comme le ferait une autre scie. Et, en raison de sa petite taille et de l’emplacement et de la forme décalée d’une lame typique, il peut effectuer des coupes courbes ou droites précises dans des endroits très étroits, comme dans les coins ou à plat contre le sol.

Lames et accessoires

De nombreux types et formes de lames d’outils oscillants et d’accessoires sont fabriqués pour ces outils, comme vous pouvez le voir dans la sélection Bosch ci-dessous. Ceux-ci comprennent diverses lames de coupe de bois et de métal, des patins de ponçage de forme triangulaire qui contiennent du papier de verre à dos adhésif de différents grains, des lames au carbure et au diamant pour couper la maçonnerie, et plus encore.

Lorsque vous achetez un outil oscillant, la plupart des fabricants incluent quelques lames et accessoires de base, ainsi qu’un sac à outils en tissu ou un étui rigide pour contenir l’outil et son équipement.

Étant donné que les lames, les meuleuses et les couteaux s’usent, la possibilité d’acheter des pièces de rechange facilement et à moindre coût est une considération importante. Plusieurs grands fabricants utilisent soit un système de montage standardisé, soit des adaptateurs qui permettent de monter d’autres marques de lames et d’accessoires. De plus, les lames et accessoires après-vente sont fabriqués par une variété de fabricants d’outils.

Notez que, bien que certaines lames de scie aient une forme semi-circulaire, elles ne tournent pas. Cette forme leur permet simplement de faire des coupes oscillantes à partir d’une variété de directions.

Filaire ou sans fil ?

Des multi-outils oscillants avec et sans fil sont vendus. Les modèles sans fil à piles tirent parti des nouvelles piles au lithium pour une puissance et une durée de vie prolongées et, bien sûr, vous pouvez les utiliser n’importe où. Mais après plusieurs années d’utilisation, les batteries des outils sans fil cessent de se recharger et doivent être remplacées. Les piles de remplacement peuvent être coûteuses (d’environ 20 $ à 75 $ ou plus).

Les multi-outils oscillants filaires sont généralement plus puissants et, tant qu’ils sont branchés, ils ne manquent jamais de jus. Un outil oscillant est généralement utilisé lorsqu’il n’est pas difficile de le brancher sur une rallonge. En fait, certains modèles ont leurs propres cordons très longs (jusqu’à 20 pieds). Pour cette raison, un modèle filaire est le plus logique, sauf si vous prévoyez d’utiliser l’outil là où une prise électrique n’est pas accessible.

Avis sur les multi-outils | Nos tests comparatifs

Nous avons testé quatre des marques filaires les mieux notées : Dremel, Bosch, Rockwell et Porter-Cable. Voici quelques-unes de nos conclusions.

Tous ces outils ont vaillamment exécuté le type de travail décrit ci-dessus, et leur construction est très similaire. Chacun est essentiellement un moteur électrique relié à une base oscillante qui contient diverses fraises et ponceuses. Tous sont vendus sous forme de kit comprenant soit un étui en plastique rigide, soit un sac à outils et plusieurs lames et ponceuses.

Les principales différences sont le prix; la puissance du moteur ; comment les lames et les ponceuses se montent sur l’outil ; le bruit de l’outil ; durée de la garantie ; des caractéristiques telles qu’un cordon extra-long ou une lumière LED ; et la gamme d’accessoires inclus dans le kit.

Ensuite, les outils que nous avons testés sont répertoriés en fonction de leur coût, du plus cher au moins cher.

Bosch GOP40-30B

À partir de 180 $ à 200 $, le Bosch GOP40-30B est le plus cher des outils oscillants que nous avons testés, mais ressemble également à celui que les professionnels choisiraient. Son corps est compact et confortable à saisir, et il ne pèse que 3 livres. Il a un cordon extra long de 13 pieds, ce qui élimine le besoin d’une rallonge supplémentaire dans de nombreuses circonstances. Un émerillon relie le cordon à l’outil. Une lampe de travail à LED montée à l’avant facilite et sécurise la coupe ou le ponçage dans les zones sombres.

Il dispose d’un interrupteur à glissière dédié et d’un cadran de commande à vitesse variable séparé qui peut ralentir le puissant moteur de 4 A de l’outil jusqu’à 8 000 oscillations par minute (OPM) pour un travail de détail. À cette vitesse, c’était le plus facile à contrôler. des outils que nous avons testés. Il accélérera jusqu’à 20 000 OPM pour une coupe et un ponçage rapides. Le moteur est conçu pour maintenir la vitesse que vous avez réglée, qu’il soit sous charge ou non. Le bruit à pleine vitesse est relativement aigu.

Les lames et les accessoires utilisent le système de montage Starlock® pour des changements très rapides et faciles et un montage solide à contact complet. Il vous suffit de pousser l’outil vers le bas sur la lame ou l’accessoire ; un levier intégré le libère. C’est un excellent système de montage, mais il n’accepte que les lames et les accessoires qui sont conçus pour cela. Les lames ou accessoires plus anciens, ou ceux fabriqués pour de nombreuses autres marques, ne conviennent pas à cet outil. Heureusement, Bosch propose une large sélection de lames et d’accessoires adaptés à leur système.

L’outil est livré dans un sac à outils à fermeture éclair en tissu d’étude et comprend une boîte de classement en plastique qui contient des lames et des accessoires. Bosch offre une garantie limitée de 3 ans.

Rockwell Sonicrafter F80

Au prix de 120 $ à 160 $, le Rockwell Sonicrafter F80 a un moteur puissant de 4,2 ampères et pèse 4 livres. Comme le Bosch, il dispose d’une LED orientée vers l’avant. Contrairement à tous les autres outils que nous avons testés, il dispose de deux modes d’oscillation : un interrupteur modifie l’angle d’oscillation de 3,4 degrés à 5 degrés (plus l’angle est grand, plus la coupe ou le ponçage est agressif). C’est une caractéristique très positive pour ajuster l’outil au travail que vous allez faire.

Dans l’ensemble, cet outil semble solide. Sa commande à vitesse variable fonctionne entre 10 000 et 19 000 OPM. À pleine vitesse, cet outil est un peu plus bruyant que les trois autres outils que nous avons testés.

Le Rockwell dispose d’un système de montage universel conçu pour maintenir l’accessoire très sécurisé. Vous tournez plusieurs fois un levier pour bien fixer les lames ou les accessoires. Cet Hyperlock™ applique une tonne de force pour que les accessoires ne bougent pas pendant la coupe. Il peut utiliser la plupart des types de lames et d’accessoires standardisés.

Le Sonicrafter est livré dans un boîtier en plastique rigide avec une généreuse variété de 7 lames plus des tampons de ponçage et des papiers. Le cordon de l’outil mesure 10 pieds de long, une bonne longueur. Rockwell offre une garantie limitée de 3 ans.

Dremel Multi-Max MM40-05

Le Dremel Multi-Max, qui coûte de 130 $ à 155 $, est assorti d’une garantie limitée de 2 ans. Son moteur de 3,8 ampères est doté d’un interrupteur marche-arrêt dédié. Une commande de vitesse variable séparée fait fonctionner l’outil à des vitesses de 10 000 OPM à 21 000 OPM, permettant un bon contrôle lors de travaux de détail ou de coupe grossière, de meulage et de ponçage plus rapides. C’est le plus silencieux des outils que nous avons testés.

Les lames et les accessoires sont montés sur un moyeu universel à changement rapide avec un levier de déverrouillage quart de tour. Il accepte les lames et les accessoires fabriqués par de nombreux fabricants (mais pas les accessoires Starlock®). L’outil a un cordon de 6 pieds et est livré dans un boîtier en plastique rigide avec six lames, un tampon de ponçage et des papiers de verre. Dremel offre une garantie limitée de 2 ans.

Câble Porter PC606K

Au prix d’environ 100 $, le Porter Cable PC606K est un outil oscillant compact de 3 ampères qui est livré dans un sac à outils avec 3 lames, un patin de ponçage et une variété de papiers de verre. Il a un cordon de 8 pieds.

Les lames et accessoires standardisés sont faciles à changer en saisissant et en serrant un levier monté en bas (une bonne force est nécessaire). Il accepte les lames et les accessoires fabriqués par certains autres fabricants.

Le deuxième plus silencieux des outils que nous avons testés, il a un cadran à vitesse variable qui s’ajuste de 10 000 à 22 000 OPM pour tout, du travail de détail fin à la coupe et au ponçage rapides. En fonctionnement sous charge, le corps de l’outil peut devenir chaud après une période prolongée.

Porter Cable offre une garantie limitée de 3 ans.

Nos recommandations

L’outil oscillant Bosch offre un excellent contrôle pour les travaux de détail, des changements de lame et d’accessoires plus rapides et plus faciles, et un cordon d’alimentation inégalé de 13 pieds, mais les lames et les accessoires sont relativement chers. Si la performance est votre priorité, choisissez Bosch ou Rockwell. Tous les modèles sauf Bosch peuvent facilement accepter les lames et accessoires d’autres fabricants, ce qui est un vrai plus. Le Dremel est également très performant et merveilleusement silencieux. Votre choix peut se résumer à la fréquence à laquelle vous prévoyez d’utiliser cet outil. Le prix des outils Porter Cable et Rockwell, deux excellents produits, est difficile à battre.

Les fabricants ont fourni des échantillons pour les tests, mais Actu immobilier.fr n’a pas reçu de compensation pour cet examen.