Guide d’achat des matériaux muraux

La plupart des maisons construites au cours des 50 dernières années ont des intérieurs faits de cloisons sèches – de grandes et minces feuilles de gypse recouvertes de papier clouées directement sur les montants des murs et les solives du plafond. Les cloisons sèches sont peu coûteuses à acheter et à installer et faciles à réparer.

Bien que durable, il est également facilement endommagé par les portes qui s’y heurtent, les meubles qui l’éraflent et le marquent, et l’eau qui l’endommage. Parfois, des clous pour cloisons sèches apparaissent (le plus souvent dans les nouvelles maisons en raison du tassement ou du rétrécissement de la charpente), bien que les vis pour cloisons sèches aient tendance à ne pas sortir. Les zones entre les éléments de charpente en bois ne sont pas soutenues et donc particulièrement vulnérables.

Avant les cloisons sèches, la plupart des maisons avaient des intérieurs en plâtre. Le travail du plâtre est toujours effectué dans les nouvelles constructions, mais il nécessite plus de compétences et coûte plus cher, de sorte qu’aujourd’hui, on ne le trouve généralement que dans les maisons plus chères. Travailler avec du plâtre demande un peu de pratique. Une fois mélangé, il a un temps « ouvert » très bref pendant lequel le matériau est liquide et malléable, nécessitant un installateur qualifié, mais il prend rapidement et devient dur comme de la pierre en un instant. Le plâtre appliqué sur la latte de bois est maintenu en place par les « clés » qui se forment lorsqu’il s’écrase à travers la latte.

Types et tailles de cloisons sèches (Sheetrock)

Les cloisons sèches, autrement connues sous le nom de panneaux de gypse ou sous le nom commercial courant Sheetrock, ont remplacé le plâtre comme surface murale la plus courante dans les maisons américaines. Il est utilisé comme support pour les traitements muraux tels que le papier peint, le tissu, les carreaux et les panneaux de bois. Ou il peut simplement être peint.

Les cloisons sèches ont la vertu d’être faciles et peu coûteuses à installer. Il est vendu en feuilles de 4 par 8, 4 par 9 et 4 par 10 pieds; les épaisseurs les plus courantes sont 3/8 de pouce, 1/2 pouce et 5/8 de pouce, bien que d’autres épaisseurs soient disponibles. La plupart des constructions résidentielles utilisent 1/2 pouce.

Les cloisons sèches standard sont sujettes aux dommages causés par l’humidité. Les cloisons sèches résistantes à l’eau sont identifiables comme telles car elles sont dotées d’un support bleu ou vert épais. C’est un must pour les salles de bains, notamment les douches, en raison de la forte exposition des murs à l’humidité. La surface et le noyau des cloisons sèches résistantes à l’eau sont spécialement traités pour les protéger contre l’humidité. Il est presque toujours utilisé pour soutenir les carreaux de céramique.

Après avoir acheté une cloison sèche, assurez-vous de la ranger à plat et dans un endroit sec jusqu’à ce que vous soyez prêt à l’installer. Si vous l’appuyez contre un mur ou une autre surface verticale, il pourrait se courber ou se déformer et les bords s’effriter.

Les panneaux de cloison sèche sont fixés directement aux poteaux muraux ou aux fourrures appliquées sur les surfaces de maçonnerie à l’aide de clous pour panneaux muraux, de vis pour panneaux muraux ou, dans certains cas, d’adhésif. Les joints entre les panneaux sont masqués par du ruban à joints pour panneaux muraux et du composé à joints. Dans certains cas, une texture de composé de finition spécial est appliquée sur toute la surface.

