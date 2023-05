Guide d’achat des lavabos de salle de bain

Conseils d’experts et impartiaux sur la façon d’acheter le meilleur lavabo de salle de bain, y compris les considérations de forme, de style, de couleur et de matériau

Si votre salle d’eau a besoin d’un lifting ou qu’il est temps de maîtriser la salle de bain principale, vous êtes sur le point de découvrir que les concepteurs d’appareils de plomberie ont créé une gamme de lavabos de salle de bain de style qui transforment ce qui était autrefois un appareil banal en un bouchon de spectacle. .

Tout d’abord, clarifions la terminologie. Le terme correct pour un lavabo de salle de bain est « toilettes », un mot enraciné dans le mot latin laver, signifiant « laver ». Dans l’industrie, « toilettes » est souvent abrégé en « lav » ou, dans le jargon des entrepreneurs, « lavvy ». Le terme «lavabo» convient si les toilettes surmontent un piédestal, comme dans «lavabo sur colonne». Là encore, le terme communément connu est « évier », c’est donc ce que nous utiliserons.

Les coûts des lavabos de salle de bain sont partout sur la carte. Des luminaires bas de gamme à prix avantageux peuvent être achetés dans les centres de rénovation domiciliaire pour moins de 100 $. Dans le haut de gamme, le ciel est la limite. La plupart des grands fabricants proposent des luminaires dans une large gamme de prix.

Matériaux et formes de lavabo de salle de bain

Des classiques en porcelaine blanche aux contemporains en verre, les lavabos de salle de bain sont fabriqués à partir de plusieurs matériaux dans des centaines de styles et de finitions. La plupart sont fabriqués à partir d’argile vitreuse, mais vous trouverez également du verre, du métal et presque tout ce qui retient l’eau.

Les lavabos de bain sont fabriqués dans une grande variété de formes et de styles, y compris les ovales, les ronds, les formes angulaires modernes, les courbes fluides, les motifs en forme de coquille et les reproductions victoriennes.

L’un des looks les plus populaires dans les toilettes est le verre. « Une direction passionnante chez Porcher est la gamme de bols et de piédestaux en verre Glacier », a déclaré un porte-parole. « Il s’agit d’un type de verre particulier. Ils ont un fond gravé pour que les taches d’eau n’apparaissent pas.

Kohler propose également des lavs en verre filé à la main, mis en valeur par les bulles d’air et les imperfections caractéristiques de la verrerie soufflée à la bouche. Un porte-parole note : « Ces imperfections donnent au verre un niveau supplémentaire de translucidité. Ils capturent la lumière à l’intérieur, créant plus de réflexion et de réfraction lorsque la lumière passe à travers. Ces éviers sont produits dans le cadre de la série de Kohler appelée Vessels Collection. Selon le porte-parole, « il y a beaucoup d’influences différentes qui alimentent cette ligne, y compris le persan, la conception de vase, le japonais et même un look américain traditionnel rappelant la casserole et le pichet. »

Une collection de cuvettes de lavabo en céramique au-dessus du comptoir, Vessels libère l’imagination. Vous pouvez combiner ces bols au style élégant avec pratiquement n’importe quel type de matériau de comptoir, de la pierre naturelle au verre structurel. Le prix de départ est d’environ 300 $.

Les lavabos de salle de bain peints à la main sont de plus en plus populaires pour ajouter du caractère aux salles de bain. American Chinaware propose une variété de motifs de l’Ancien Monde peints à la main et de motifs thématiques pour divers sports et intérêts. Porcher peindra à la main les armoiries familiales ou d’autres emblèmes sur les luminaires, sur la base de croquis ou de photos fournis par les clients. Cela coûte environ 250 $ à 1 200 $, selon la complexité de la conception et le nombre de couleurs utilisées.

Dans sa collection Absolute, American Standard propose des bols d’évier de comptoir peints à la main avec des thèmes de comptines, des peintures colorées de bocal à poissons et des ornements classiques. Les vasques d’évier décorées à la main de Barclay sont idéales pour embellir la salle de bain d’un enfant avec des motifs colorés d’empreintes de main, des biplans ou des canards en caoutchouc jaunes.

Styles de lavabos

Lors d’un relooking de bain, le défi consiste à sélectionner des luminaires à la fois beaux et appropriés. Vous aimerez peut-être le look d’un lavabo sur colonne, mais si vous avez une salle de bain qui sera utilisée par plusieurs membres de la famille, recherchez un style qui offre suffisamment d’espace de comptoir pour ranger les effets personnels de chacun. Conservez votre déclaration de conception pour votre salle d’eau ou votre salle de bain d’invités à faible utilisation.

Il est souvent utile d’obtenir des conseils professionnels d’un designer, de préférence un concepteur de bain certifié (CBD), ce qui signifie qu’il ou elle a respecté les directives établies par la National Kitchen & Bath Association.

Les lavabos de salle de bain sont classés en fonction de leur méthode de support : les lavabos sur colonne, les lavabos muraux, les lavabos, ainsi que les lavabos console, qui reposent sur une base de table ouverte. Ces derniers sont appréciés pour leur style vintage et leur aspect mobilier.

Lorsqu’il s’agit d’éviers montés sur un comptoir, la cuvette de l’évier peut reposer sur le comptoir ou tomber dans un trou du comptoir. Bien que les éviers qui reposent sur un comptoir soient populaires ces dernières années, le type qui va dans un trou dans le comptoir est beaucoup plus courant. Il y a plusieurs façons de les construire.

Éviers à rebord

Un évier à rebord intégré a une lèvre moulée qui surplombe le comptoir, offrant un soutien. Ce type d’évier est particulièrement populaire car l’installation est relativement facile. Fondamentalement, il s’agit simplement de percer un trou dans le comptoir et de laisser tomber l’évier en place. Le seul inconvénient est que la lèvre surélevée autour du périmètre de l’évier rend le nettoyage du comptoir un peu plus difficile.

Éviers intégrés

Un évier intégré affleurant est soutenu par des bandes métalliques autour du périmètre ou fait partie intégrante du matériau du comptoir. Un bol intégré qui fait partie d’un comptoir à surface solide nécessite peu d’entretien puisque le comptoir s’écoule de manière transparente dans le bol. Ceux-ci maximisent l’espace de travail et minimisent les éclaboussures d’eau sur le comptoir.

« Pour les salles de bains très fréquentées qui ont besoin d’une grande fonctionnalité, je suis un grand fan de Corian. Nous fabriquons beaucoup de bols intégraux », explique le designer Steven M. Levine d’Euro-Plus Designs. « Je crois que la plupart des familles sont stressées au maximum, donc la simplicité est la clé », déclare Levine. « Un dessus intégral maximise la surface de travail disponible et minimise le problème des éclaboussures d’eau renversées sur le comptoir car vous n’avez pas de rebord surélevé sur l’évier pour empêcher l’eau de retourner dans le drain. Et les matériaux, s’il s’agit de Corian, sont pratiquement antitaches. Vous obtenez la meilleure combinaison possible de fonctionnalités pour le style de vie le plus simple.

Un matériau acrylique à surface solide semblable à de la pierre ne se décolore pas et ne s’use pas, peut être nettoyé avec une éponge humide, résiste aux taches et aux rayures, et les brûlures peuvent simplement être polies. Vous pouvez également obtenir une variété de looks avec ces produits. Wilsonart Gibraltar, par exemple, fabrique trois vasques de salle de bain ovales dans trois nuances de blanc : amande, platine et ivoire. Ceux-ci peuvent être combinés avec 24 couleurs et motifs disponibles dans les comptoirs.

Éviers sous plan

Un lavabo de salle de bain peut être un lavabo encastré qui se fixe sous le comptoir; avec ce type, le bord du trou de découpe du comptoir doit être fini. Les éviers encastrés, bien qu’un peu plus difficiles à installer que les autres types, sont également populaires car ils permettent un nettoyage facile du comptoir et de l’évier. Ils peuvent être installés dans pratiquement n’importe quel type de comptoir : carrelage, bois, marbre, pierre, stratifié ou surface solide.

La designer Sandra Steiner-Houck spécifie souvent des comptoirs en granit et en marbre. « J’aime le granit pour sa durabilité, le marbre moins parce qu’il n’est pas aussi résistant aux taches. La tuile est souvent utilisée sur les comptoirs pour créer un look très intéressant pour moins d’argent qu’un produit en pierre, et elle a tendance à être durable. J’essaie d’éviter un coulis blanc. Nous travaillons souvent avec des couleurs plus chaudes et mélangeons le coulis avec le carreau.

Bols d’évier au-dessus du comptoir

Ces dernières années, une approche très populaire et très décorative de la conception des lavabos de salle de bain consiste à placer la cuvette de l’évier sur le comptoir. Avec ce style, le bol lui-même peut être assez sculptural ou coloré, créant essentiellement l’apparence d’un bol décoratif en céramique ou en métal posé sur le comptoir. L’installation est relativement facile : il vous suffit de découper un trou pour la plomberie dans le comptoir. Un avantage, particulièrement pour les personnes de grande taille, est que ce type d’évier est un peu plus haut que les autres types.

Lavabos sur pied

Les lavabos sur colonne sont un favori éternel en raison de leur style classique. Ils fonctionnent particulièrement bien dans les petites salles de bains où une armoire prendrait trop de place ou serait visuellement encombrante. En revanche, ils n’offrent pas de surface de comptoir ni de rangement, bien qu’ils puissent être entourés de l’une des élégantes armoires de salle de bain modulaires.

Lavabos consoles de salle de bain

Comme alternative aux lavabos à poser, les fabricants produisent d’élégants modèles de lavabos consoles.

Les aquarelles proposent des importations européennes d’avant-garde qui, comme le dit la présidente Joyce Blum, « ressemblent plus à des meubles qu’à un évier ». Parmi les offres d’aquarelles, on trouve des cadres en fer forgé aux courbes complexes, finis dans une variété de tons. Ceux-ci prennent en charge les bols en porcelaine et même en terre cuite aux finitions émaillées. Combien sont-ils chers? Selon Blum, « Environ 1 200 $ et plus ».

Le lavabo Mardi Gras d’Eljer Plumbingware, qui apporte la saveur des détails historiques en métal et en fer forgé de la Nouvelle-Orléans dans la salle de bain, est une console qui présente une conception complexe de volutes sur sa base en métal et un généreux bassin en porcelaine vitrifiée.

Le Versailles de Barclay Products Limited est un évier mural élégant de style français avec deux pieds d’angle avant.

La collection Hastings Tile & Il Bagno offre une variété d’éviers de console artistiques qui utilisent du chrome, du verre, du cuivre poli, etc. « La plupart des gens considéreraient nos produits comme contemporains », déclare un porte-parole de l’entreprise, « mais il s’agit plutôt d’un look éclectique. Les gens mélangent une variété de médiums différents avec ces pièces intéressantes. À l’extrémité supérieure du marché, ces puits vont de 1 000 $ à 6 000 $.