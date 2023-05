Guide d’achat des interrupteurs d’éclairage

Un guide d’achat expert pour les interrupteurs d’éclairage, couvrant les différents types d’interrupteurs d’éclairage, de télécommandes et de systèmes de contrôle d’éclairage central.

Ces dernières années, il n’y a eu rien de moins qu’une renaissance des interrupteurs d’éclairage.

Les nouveaux interrupteurs offrent une variété d’options, telles que des gradateurs à gamme complète, un fondu retardé de marche à arrêt, des gradateurs qui mémorisent une gamme de différents préréglages, des interrupteurs d’occupation qui allument automatiquement les lumières lorsqu’une personne entre dans une pièce, et systèmes de contrôle d’éclairage central qui peuvent faire fonctionner les lumières n’importe où dans la maison. Vous pouvez également contrôler les lumières avec des télécommandes infrarouges sans fil portatives.

De telles options peuvent fournir non seulement un contrôle personnalisé mais également des économies d’énergie.

Certains interrupteurs sont actionnés avec des clés, des minuteries, des bascules plates ou, dans le cas d’un interrupteur extérieur, un levier étanche. Ils peuvent être signalés par des yeux photoélectriques qui détectent la lumière. Certains interrupteurs sont jumelés à des prises (interrupteurs « combinés »), et d’autres ont une veilleuse qui s’allume lorsque l’interrupteur est activé.

Les gradateurs, qui contrôlent la quantité d’électricité qui circule et la quantité de lumière disponible, peuvent être actionnés à l’aide d’une bascule, d’un cadran, d’un curseur, d’un interrupteur, d’un pavé tactile ou d’un bouton (des gradateurs spéciaux sont nécessaires pour les lampes fluorescentes compactes ou halogènes et les charges supérieures à 1000 watts).

Les systèmes de contrôle d’éclairage central vous permettent de faire fonctionner toutes les lumières de la maison à partir d’une pièce, comme la chambre principale ou le salon, et peuvent être programmés pour l’éclairage dans différentes zones de la maison à différents moments

Les interrupteurs doivent correspondre à l’ampérage et à la tension nominale du circuit. Et si votre maison a un câblage en aluminium, assurez-vous que les interrupteurs sont désignés « CU-AL » pour la compatibilité.

Types d’interrupteurs d’éclairage

Interrupteurs d’éclairage standards. Les interrupteurs d’éclairage conventionnels – les types montés dans presque toutes les maisons nord-américaines – comprennent l’interrupteur unipolaire, l’interrupteur à trois voies et l’interrupteur à quatre voies. Pour une explication de ceux-ci, LIRE LA SUITE.

Le dispositif de contrôle amélioré le plus connu, le gradateur vous permet d’abaisser ou d’augmenter les niveaux d’éclairage afin qu’ils soient adaptés au besoin. Par exemple, un gradateur de salle de bain…LIRE LA SUITE Commutateurs de présence et de détection de mouvement. Comme par magie, lorsque vous approchez de votre maison, les lumières s’allument. Puis, une fois à l’intérieur, les appliques du salon s’illuminent progressivement…LIRE LA SUITE

Commutateurs d’éclairage de minuterie. Les minuteries peuvent être de grandes économies d’énergie si vous oubliez souvent d’éteindre les lumières lorsque vous quittez une pièce. Les interrupteurs d’éclairage à minuterie sont conçus…LIRE LA SUITE

Télécommandes pour l’éclairage

Les télécommandes peuvent allumer les lumières de la pièce et même de nombreux appareils. Vous pouvez acheter des télécommandes infrarouges portatives qui fonctionnent comme une télécommande de télévision pour atténuer et faire fonctionner les lumières, les ventilateurs de plafond et même les stores de fenêtre depuis votre fauteuil ou votre chevet. Ou vous pouvez utiliser l’un des nombreux systèmes « sans fil » différents qui utilisent une combinaison de technologie d’émetteur/récepteur et le câblage de votre maison pour vous donner un contrôle accru. La plupart d’entre eux sont basés sur le système X-10 Powerhouse utilisé depuis plusieurs années.

Les produits enfichables typiques offrent une gamme de différents modules enfichables qui reçoivent les signaux d’une télécommande ou d’un interrupteur. Avec ceux-ci, vous pouvez contrôler l’éclairage du salon, les téléviseurs, les chaînes stéréo, les ventilateurs de plafond, etc. à partir du contrôle. Vous pouvez accessoiriser le système avec des commandes portatives, des télécommandes porte-clés, des consoles de sécurité, un thermostat de recul et même un répondeur téléphonique qui vous permet de contrôler le système par téléphone.

Leviton dispose également d’un système mural basé sur le protocole X-10 qui offre un éclairage de sécurité tout-en-un sur simple pression d’un bouton, une commutation centralisée et un contrôle du thermostat. La bonne chose à propos de ces systèmes est que vous n’avez pas à faire de câblage spécial – ils fonctionnent avec ce que vous avez.

Lamsom Home Products fabrique un interrupteur de plafonnier sans fil qui allume n’importe quelle lumière incandescente ou ventilateur de plafond jusqu’à 50 pieds de distance ; un interrupteur mural sans fil qui allume une lampe, un téléviseur ou un appareil similaire ; et un interrupteur sans fil à trois voies pour les couloirs et les escaliers où le câblage n’est pas configuré pour le contrôle des deux extrémités.

Systèmes de contrôle d’éclairage central

Le nec plus ultra des commandes multi-stations est un système d’éclairage central. Basés sur des systèmes d’éclairage commerciaux, il s’agit de commandes sophistiquées à microprocesseur. Fabriqués par plusieurs grands fabricants, ils vous permettent de surveiller et de contrôler de nombreux interrupteurs et gradateurs différents dans toute la maison à partir d’un panneau de commande central. En un coup d’œil, vous pouvez savoir quelles lumières sont allumées et, d’une simple pression sur un bouton, vous pouvez allumer ou éteindre toutes les lumières.

Certains peuvent être configurés pour que vous puissiez contrôler n’importe quelle lumière à partir de n’importe quel interrupteur. La plupart sont destinés aux nouvelles maisons construites sur mesure – le câblage de la maison doit généralement être installé spécialement pour le système.

Certains modèles ont la même taille qu’un couvercle d’interrupteur d’éclairage normal mais fonctionnent avec plusieurs circuits différents. Les commandes à plusieurs stations peuvent être préréglées de sorte que, d’une simple pression, elles créent une atmosphère semblable à celle d’une bougie dans la salle à manger ; éclairage relaxant et tranquille dans le salon ; et un éclairage d’activité lumineux dans la cuisine.

Des commandes similaires peuvent être programmées pour gérer plusieurs circuits dans une pièce. Le Grafik Eye de Lutron, par exemple, commute ou atténue jusqu’à six zones d’éclairage différentes. Avec lui, vous pouvez prérégler les niveaux d’éclairage pour chaque zone en fonction d’activités telles que « Fête », « Lecture », « Confortable » et « Famille », puis appuyez simplement sur un bouton pour activer ces paramètres. Vous pouvez configurer des temps de fondu, créer des chemins de lumière et faire fonctionner le système avec une télécommande.

Certaines commandes centrales, telles que celles d’AMX, Honeywell, Plexus et Unity, sont le cerveau d’un système domotique complet. Ils gèrent le chauffage et l’air, les systèmes de sécurité, les systèmes audio et vidéo, et plus encore.