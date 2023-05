Guide d’achat des humidificateurs domestiques

Lorsque le niveau d’humidité intérieure de votre maison, c’est-à-dire la quantité de vapeur d’eau dans l’air, chute trop bas, l’air intérieur peut devenir inconfortable, dommageable et carrément malsain.

L’air sec évacue l’humidité de tout, des yeux, des lèvres et de la peau aux tapis et aux meubles. Le système respiratoire, qui dépend de l’humidité pour combattre les virus et les bactéries, se dessèche, ce qui vous rend plus sensible au rhume, à la toux et à l’asthme. Et l’électricité statique gênante augmente.

Lorsque la saison de chauffage hivernale sèche s’installe et fait chuter l’humidité relative à des niveaux très bas, l’augmentation de l’humidité nécessite généralement un humidificateur.

Les niveaux d’humidité idéaux dans les pièces devraient varier de 30 à 50 % en hiver et de 40 à 50 % en été. Dans les climats à air sec, le maintien de l’humidité à ces niveaux nécessite une assistance mécanique. C’est là qu’interviennent les humidificateurs.

Un humidificateur est simplement un appareil qui met de la vapeur d’eau dans l’air d’une maison. Selon sa capacité de débit d’eau, il peut desservir une seule pièce ou toute la maison selon les besoins.

Les humidificateurs de la taille d’une pièce sont appelés consoles ou unités « de table ». Les consoles peuvent humidifier de grandes surfaces ; les modèles de table sont destinés aux pièces individuelles.

Pour humidifier toute une maison, les humidificateurs à console fonctionneront si la maison est très ouverte à l’intérieur. Sinon, vous avez besoin d’un humidificateur central qui se raccorde au système de chauffage à air pulsé de la maison et fournit de l’air humidifié à travers les conduits du système de chauffage et de refroidissement de la maison.

Acheter un humidificateur central

Les humidificateurs centraux à évaporation sont reliés à l’équipement de chauffage et l’eau y est directement acheminée, de sorte qu’ils sont hors de vue et hors de l’esprit la plupart du temps.

Parce qu’ils fournissent de l’air humidifié directement dans les pièces de la maison, ils sont particulièrement efficaces. Les seuls inconvénients sont que vous avez besoin d’un système à air pulsé pour faire fonctionner un humidificateur central et l’humidification n’a lieu que lorsque le système à air pulsé fonctionne (ce n’est pas un problème dans la plupart des maisons car c’est généralement le processus de chauffage qui sèche l’air).

Les prix des équipements varient de 140 $ à 200 $; le coût d’installation dépend de la complexité du travail, mais il est probable qu’il coûte environ 100 $.

Si vous recherchez un humidificateur central, assurez-vous qu’il peut être installé relativement facilement. Dans la plupart des cas, la maintenance se limite au changement d’un tampon d’évaporateur environ une fois par an ; ce composant doit être facile à inspecter et à accéder.

Les unités centrales sont vendues dans les centres de rénovation domiciliaire ou par les marchands d’équipements de chauffage. Si vous êtes un bricoleur accompli, un revendeur peut vous aider à choisir la taille appropriée, s’assurer que vous disposez de tous les composants nécessaires et vous donner des conseils d’installation. Si vous n’avez jamais effectué ce type de travail auparavant, faites installer l’appareil par un professionnel.

Acheter un humidificateur d’ambiance

Les humidificateurs de table et les humidificateurs de console sont relativement peu coûteux, faciles à déplacer d’une pièce à l’autre et faciles à brancher. Ils peuvent utiliser plusieurs technologies différentes pour humidifier l’air, comme indiqué dans les pages connexes qui suivent. Quelle que soit la méthode utilisée pour humidifier l’air, les modèles de table coûtent entre 20 et 70 dollars environ et les consoles coûtent entre 75 et 150 dollars.

Les unités de table produisent de 2 à 4 gallons par 24 heures. Les petites consoles produisent 8 gallons par période de 24 heures. Ce dernier peut gérer jusqu’à 2 000 pieds carrés. Une grande console peut produire 14 gallons, assez pour humidifier une maison de 3 250 pieds carrés. Les deux types doivent être remplis manuellement, généralement quotidiennement.

L’Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM) teste les humidificateurs d’ambiance en utilisant des méthodes uniformes pour vérifier les cotes de débit d’eau et pour permettre aux consommateurs de comparer les modèles avec précision. (Pour le répertoire AHAM des humidificateurs certifiés, visitez www.aham.org.)

Lors de l’achat d’un humidificateur de table, vérifiez s’il est équipé ou non d’un hygrostat qui éteindra et rallumera l’appareil selon les besoins. Évaluez également le nombre de vitesses ou de réglages dont il dispose – certains ont deux ou trois vitesses ou un réglage de nuit plus silencieux, par exemple.

Il est important d’examiner les types de commandes sur un humidificateur de console, qui devrait avoir un voyant de bas niveau d’eau, un hygrostat automatique et des commandes de débit d’air. Les réglages de débit d’air à plusieurs vitesses et variables et un arrêt automatique sont également utiles. Certains modèles ont même une lumière qui s’allume lorsque le filtre est sale.

Pour tout humidificateur qui doit être rempli manuellement, renseignez-vous sur la fréquence à laquelle il doit être rempli lorsqu’il fonctionne à pleine vitesse.

Pour garantir la performance durable et sûre d’un humidificateur, assurez-vous de suivre les instructions d’utilisation et d’entretien du fabricant.

VOIR SUIVANT : Comment fonctionnent les humidificateurs (4 types)