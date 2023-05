Guide d’achat des hottes et ventilateurs de cuisine

Les ventilateurs de table de cuisson et les hottes de cuisine ont des intérieurs en forme d’entonnoir conçus pour aspirer les odeurs, la fumée et la chaleur à travers un filtre et un ventilateur et les évacuer à l’extérieur, bien qu’ils doivent être dimensionnés et installés correctement.

(Les cuisinières commerciales nécessitent une unité de ventilation de style commercial, qui est plus silencieuse et élimine également des quantités importantes de graisse.)

Les ventilateurs montés sur armoire et autonomes doivent être dimensionnés en fonction de la zone qu’ils couvrent plus 3 pouces de chaque côté.

Par exemple, si votre cuisinière est un modèle standard de 30 pouces de large, le ventilateur doit couvrir 36 par 24 pouces, ou 6 pieds carrés, et tirer 50 à 70 pieds cubes par minute (CFM) pour une cote de 300 à 420 CFM . Si la hotte est autoportante, sa superficie en pieds carrés doit être multipliée par 100 PCM pour obtenir la cote.

Quelle que soit la puissance de votre ventilateur, son efficacité sera compromise s’il est mal placé ou si les conduits sont mal installés.

Pour éliminer les odeurs, la fumée et la chaleur, la hotte doit se trouver entre 24 et 30 pouces au-dessus de la table de cuisson.

Les conduits ne doivent pas être trop longs, faits d’un matériau qui est tout sauf lisse, ou faire plus de quelques tours. (Si l’installation de conduits est trop compliquée, une hotte sans conduit, qui filtre la fumée, les odeurs et la vapeur, mais pas aussi efficacement, est une autre option.)

Si l’aménagement de votre cuisine comprend une armoire au-dessus de la zone de cuisson, il faudra une hotte standard montée sous l’armoire, avec les conduits cachés à l’intérieur de l’armoire.

Ces unités comportent souvent une lumière en plus du ventilateur. Si votre cuisine n’a pas d’armoire au-dessus de la cuisinière, vous pouvez installer une unité entièrement exposée, comme illustré ci-dessus.

Parce que ces grandes unités deviennent une caractéristique dominante de la cuisine, elles veulent également être attrayantes et sont donc, de manière prévisible, plus chères.

Pour les situations qui ne s’adaptent pas facilement à un ventilateur monté sur armoire ou autonome, une cuisinière avec un système de ventilation intégré peut être la solution.

Certains, comme celui illustré à gauche, s’élèvent depuis l’arrière de la table de cuisson et peuvent être abaissés lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

D’autres sont placés au centre de la table de cuisson, entre les brûleurs gauche et droit.

Les deux types de systèmes de ventilation « à tirage descendant » sont des solutions de rechange adéquates aux hottes de cuisine dans la plupart des situations. Leur seul inconvénient est qu’en raison de leur emplacement, ils ne peuvent pas ventiler aussi efficacement la vapeur des grands pots.