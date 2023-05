Guide d’achat des gouttières

Devriez-vous acheter des gouttières en aluminium sans soudure, des gouttières en vinyle ou un autre type ? Ce guide d’achat illustré et impartial de gouttières vous montre comment acheter les bonnes gouttières et le bon système de montage pour votre maison.

La pluie martèle votre toit et des torrents d’eau se déversent sur les avant-toits. Impossible de franchir la porte d’entrée sans passer sous une mini-Niagara. Et le sous-sol ? Mieux vaut allumer la pompe de puisard. Vous avez l’idée ?

Avant que la prochaine tempête n’arrive, c’est une bonne idée de réfléchir à la façon dont votre maison y résistera, ce qui nous amène au sujet des gouttières.

Aperçu des gouttières

Certes, les gouttières ne sont pas exactement glamour, mais elles gèrent une tâche essentielle : acheminer les eaux de ruissellement d’une très grande surface – votre toit – vers un drainage approprié loin de la maison. Ce faisant, ils gardent votre maison haute et sèche, protégeant le revêtement, les fenêtres, les portes et les fondations des dégâts d’eau.

Bien que la plupart des gouttières soient installées sur des toits existants, leur ajout lors de la réfection de la toiture simplifie l’installation et leur permet d’être entièrement intégrés au système de toiture. Si vous envisagez d’installer un nouveau toit, votre timing ne pourrait pas être meilleur.

Bien sûr, les gouttières ne sont pas nécessaires pour toutes les maisons. De larges surplombs peuvent éloigner le ruissellement d’une maison, où un nivellement et un drainage appropriés peuvent l’évacuer en toute sécurité. Si tel est le cas de votre maison, économisez votre argent pour un autre type de jour de pluie.

Des gouttières à faire soi-même et installées par des professionnels sont disponibles. Vous pouvez acheter des systèmes de gouttières à faire soi-même en vinyle, en tôle et en aluminium dans les centres de rénovation domiciliaire. Ou vous pouvez demander à des entreprises de gouttières professionnelles d’installer l’une des nombreuses gouttières présentées comme « sans soudure », « soudées », « continues », « en cuivre », « en tôle », etc. Quel type de gouttières et système de montage choisir pour votre maison ? Les informations suivantes vous aideront à trier les options.

Tailles et profils de gouttière

Les gouttières sont formées en plusieurs profils et tailles. Les profils standard sont une forme simple en « U » et un style « K », qui a une façade en forme d’ogee ressemblant vaguement à la lettre « K ».

Les canaux mesurent 4, 5 ou 6 pouces de diamètre; Les gouttières de style K de 5 pouces sont un type populaire. Les tuyaux de descente correspondants sont des profils rectangulaires de 2 x 3 pouces ou 3 x 4 pouces ou des tuyaux ronds de 3 ou 4 pouces (souvent ondulés).

Les systèmes plus grands valent généralement la différence de prix car ils sont moins susceptibles de se boucher. Surtout si les arbres surplombent votre maison, les descentes pluviales de 3 x 4 pouces sont le choix le plus judicieux.

Comment choisir la taille de la gouttière et du tuyau de descente (tableau)

La surface du toit est la méthode recommandée pour choisir la taille. Voir le tableau ci-dessous pour des conseils spécifiques.

ZONE DE TOIT DIAMÈTRE GOUTTIÈRE DIAMÈTRE DU TUYAU DE DESCENTE 100-800 pieds carrés 4″ 3″ 800-1 000 pieds carrés 5″ 3″ 1 000 à 1 400 pieds carrés 5″ 4″ 1 400+ pieds carrés 6″ 4″

Gouttières installées par des professionnels

Les types de gouttières installées les plus populaires sont sans soudure, elles sont fabriquées sur mesure directement sur place. Les métaux tels que le cuivre et l’acier inoxydable sont généralement choisis pour les installations haut de gamme. Et si le bois n’est plus guère utilisé, les puristes de l’architecture opteront pour lui. Nous examinons ici les trois types de systèmes de gouttières installés.

Systèmes de gouttières sans soudure

Les gouttières sans joint, le type le plus populaire de gouttières installées par des professionnels aujourd’hui, sont extrudées à partir d’un stock de « bobines » métalliques, à l’aide d’une machine spéciale qui est apportée à votre domicile par un fabricant de gouttières. Des gouttières de presque toutes les longueurs peuvent être fabriquées par cette machine.

Comme leur nom l’indique, les gouttières sans soudure n’ont pas de coutures potentiellement étanches sur leur longueur, ce qui est leur principal argument de vente. Les auges extra-longues sont montées le long de l’avant-toit et jointes aux coins, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, à l’aide de composants de raccordement spéciaux et de sorties de gouttière.

Les gouttières sans soudure sont généralement formées d’aluminium au fini cuit, mais elles peuvent être en cuivre ou en acier peint en usine. Le matériau qui convient le mieux à votre maison dépend de votre situation.

Les avantages des gouttières en aluminium sont qu’elles sont relativement peu coûteuses et ne rouilleront jamais. Les gouttières en acier sont plus robustes, mais ce n’est pas nécessairement un problème, sauf si vous vivez là où des vents violents, des arbres ou d’autres facteurs peuvent les user. La plupart des propriétaires optent pour l’aluminium sans soudure.

Selon un installateur de gouttières à Fargo, dans le Dakota du Nord, « Dans cette région, nous avons probablement des gouttières sans soudure à 90 %. J’aime l’aluminium parce que même si les tuyaux de descente sont bouchés et que l’eau reste dans la gouttière, vous n’avez pas à vous soucier de la rouille. L’acier rouillera après un certain temps.

De plus, dit-il, « je les ai posés côte à côte sur le sol et j’ai laissé tomber un tournevis dessus et l’acier s’enfonce aussi facilement (que l’aluminium). De temps en temps, nous utilisons de l’acier pour faire correspondre une couleur que seul l’acier existe. L’acier est un peu moins cher.

La fourchette de prix des gouttières en acier va d’environ 2,50 $ à 4 $ le pied, installé. Les gouttières en aluminium coûtent de 5 $ à 9 $ par pied linéaire, installées. Le stock de bobines est vendu en plusieurs épaisseurs, notamment 0,032, 0,027 et 0,025 pouce. Assurez-vous de spécifier le matériau le plus épais de 0,032 pouce. Si vous optez pour l’aluminium, demandez si le matériau est primaire ou secondaire. L’aluminium primaire est plus susceptible d’être d’une qualité plus constante.

L’aluminium et l’acier sont fabriqués dans une large palette de couleurs. Alcoa produit une gouttière en faux cuivre qui, à environ 9 $ le pied linéaire installé, offre l’apparence du cuivre à environ la moitié du prix de la vraie chose.

Gardez également à l’esprit que toute personne qui peut se permettre environ 20 000 $ pour une machine à gouttières sans soudure peut démarrer une entreprise de gouttières, alors assurez-vous de vérifier les références et d’obtenir plus d’une offre. Si une offre est considérablement inférieure à une autre, vérifiez le calibre du matériau et d’autres détails.

Assurez-vous que l’entrepreneur suspendra les gouttières le long d’une ligne de craie, cassée pour permettre la bonne pente de 1/4 de pouce pour chaque 10 pieds vers un tuyau de descente. De cette façon, vos nouvelles gouttières couleront correctement, auront fière allure et ajouteront de la valeur à votre maison.

Gouttières en cuivre et en acier inoxydable

La plupart des gens conviennent que le cuivre est la gouttière ultime. Beau, avec une patine naturelle qui vieillit jusqu’à une couleur vert-de-gris, il ne nécessite aucune finition. Il durera aussi longtemps que la maison car il ne rouille pas.

Les gouttières en cuivre sont installées soit sous forme de systèmes profilés demi-ronds, soit dans les mêmes profilés que les gouttières en aluminium sans soudure. Les systèmes profilés, fabriqués par des ateliers de métallurgie et soudés aux joints, sont très coûteux. Les prix fluctuent avec la valeur du cuivre, mais attendez-vous à payer 15 $ à 20 $ par pied linéaire. Gouttières en cuivre sans soudure, généralement fabriquées à partir de 16 oz. cuivre, sont légèrement inférieurs – de 13 $ à 18 $ par pied linéaire, installé. A ces valeurs, les gouttières en cuivre sont devenues une cible pour les voleurs dans certaines villes.

Pour les puristes de la restauration, le cuivre plombé est également disponible dans certaines régions. Ces gouttières dureront plus de 75 ans. Un système sectionnel de 5 pouces coûte plus de 20 $ par pied linéaire, installé.

Enfin, bien que peu utilisé, l’inox est un autre matériau haut de gamme sur mesure. Comme le cuivre, il ne rouille pas et durera aussi longtemps que la maison. C’est un peu trop fastueux pour la plupart des propriétaires, en particulier à un coût d’installation d’environ 20 $ par pied linéaire.

Gouttières en bois

Les gouttières en bois sont rarement installées car elles sont coûteuses, très lourdes et nécessitent un entretien considérable. Mais, pour les puristes de l’architecture, le bois reste une option importante.

Sélectionnez des marchands de bois d’œuvre qui usinent spécialement les gouttières en bois et les vendent en longueurs de 10 et 20 pieds. Les gouttières en bois sont généralement utilisées avec des descentes pluviales en métal.

La fourchette de prix des gouttières en bois va d’environ 12 $ à 20 $, selon l’espèce, le profil et la disponibilité générale. Les duramens de séquoia et de cèdre rouge ont une résistance naturelle à la pourriture; Le sapin de Douglas est également utilisé.

Les gouttières en bois doivent être traitées avec de l’huile de lin une fois par an pour améliorer leur résistance à l’eau. Le bois peut être peint, mais comme la peinture se fissure et s’écaille avec l’humidité, les gouttières peintes doivent être repeintes périodiquement.

Systèmes de montage de gouttière

Les gouttières sont fixées le long des avant-toits d’une maison par l’un des nombreux moyens, y compris les sangles, les supports et les cintres.

Un installateur de gouttières chevronné déclare : « Nous utilisons principalement la méthode du support caché car, au fil des ans, à mesure que le bois vieillit un peu, les pointes (d’un support à pointes et viroles) ont tendance à s’arracher. Nous vissons un cintre au fascia ou à la queue du chevron. Lorsque nous n’avons pas cette alternative parce qu’il n’y a pas de chevrons ou de fascia auxquels s’attacher, nous devons utiliser une sangle. Si nous ne pouvons pas passer la sangle sous les bardeaux, nous encourageons le propriétaire à attendre et à installer des gouttières en conjonction avec un nouveau toit.

Un cintre à barre transversale est particulièrement robuste. Il se clipse à l’avant, passe par-dessus la gouttière et se clipse sur le support à l’arrière.

Gouttières à faire soi-même

Si vous envisagez d’installer vos propres gouttières, les gouttières en vinyle de bricolage peuvent être votre meilleur pari. Les gouttières en vinyle de bricolage sont fabriquées par une variété de fabricants. Et ils sont généralement disponibles dans les centres de rénovation domiciliaire et les parcs à bois et peuvent généralement être installés par des propriétaires ayant des compétences et des outils modérés. Si vous envisagez de faire installer des gouttières par un professionnel, assurez-vous de vérifier les gouttières en aluminium extrudé, décrites dans le Guide d’achat des gouttières.

Avantages des gouttières en vinyle de bricolage

Le vinyle ne rouille pas, ne pourrit pas et ne nécessite pas de finition, mais il peut devenir cassant au fil des ans et se fissurer lorsque le temps est particulièrement froid. Les couleurs sont également limitées – le blanc et le marron sont les plus courants – et les tons sombres ont tendance à se dégrader à cause de l’exposition aux rayons ultraviolets du soleil.

Les gouttières sectionnelles en vinyle sont relativement peu coûteuses à 3 $ à 5 $ par longueur de 10 pieds, mais vous devez tenir compte du coût des raccords, ce qui fait augmenter un peu le prix global par pied linéaire.

Genova et Rain Master, fabriqués par Bemis, fabriquent des gouttières et des composants en vinyle avec des joints en caoutchouc ou en silicone qui se compriment pour former des joints étanches et étanches. Ces systèmes permettent aux gouttières de se dilater et de se contracter avec les changements de chaleur. Vous branchez pratiquement tout le système ensemble.

Gouttières en aluminium et en acier de bricolage

Les gouttières de bricolage sont également en aluminium. Les gouttières sectionnelles en aluminium sont offertes en plus de 25 couleurs différentes; si vous cherchez à faire correspondre une couleur particulière de revêtement ou de garniture, vous aurez peut-être le meilleur succès avec ceux-ci.

Les gouttières sectionnelles en tôle galvanisée sont une autre option. Un fabricant de tôles en Californie déclare : « Avant les cinq dernières années, la plupart des gens choisissaient des gouttières galvanisées, qui devaient être peintes. En tant qu’entrepreneur en tôlerie, je préfère toujours faire des produits (en tôle). L’aluminium ne résiste pas substantiellement à un produit métallique. Même ainsi, nous produisons surtout de l’aluminium parce que c’est ce que les gens veulent.

Les gouttières en acier galvanisé peuvent être installées par des professionnels ou achetées dans des centres de rénovation domiciliaire en tant que systèmes de bricolage comme les gouttières en vinyle de bricolage, mais les composants doivent être soudés ensemble, un défi pour le novice. Malgré la finition galvanisée, si de l’eau stagne dans les auges, les gouttières finiront par rouiller. Et ils doivent être peints périodiquement.

Le fabricant de tôles suggère : « Procurez-vous des gouttières en acier bondérisé – elles sont pré-gravées, il vous suffit donc d’obtenir un bon apprêt oxydé rouge et une peinture de haute qualité. Et assurez-vous d’enlever les résidus chimiques avant de peindre. Essuyez-les avec un vinaigre ou un lavage galvanisé d’une quincaillerie. Les gouttières en acier galvanisé installées coûtent de 5,50 $ à 10 $ par pied linéaire.

