Guide d’achat des foyers encastrables

Un insert de cheminée augmente l’efficacité en maximisant la production de chaleur de la combustion du bois ou d’un autre combustible.

Comme un poêle à bois conçu pour s’adapter à l’intérieur de la chambre de combustion d’un foyer de maçonnerie, un encastrable est conçu pour contenir et restituer la chaleur dans la pièce. Il peut augmenter l’efficacité de votre foyer jusqu’à 70 %. Différents types peuvent brûler du bois, du charbon, du gaz naturel, du propane ou des granules de bois.

Un foyer de maçonnerie traditionnel peut donner l’impression de chauffer votre maison, mais dans la plupart des cas, il ne réchauffe que la zone immédiate. Lorsqu’un feu brûle, le foyer gaspille de l’énergie et crée des courants d’air en aspirant l’air ambiant réchauffé par la cheminée.

Et une cheminée traditionnelle ne profite pas pleinement du combustible qu’elle brûle. Les foyers au bois ne libèrent que 5 à 10 % de la chaleur qu’ils génèrent dans la pièce. Le reste est perdu par le conduit de cheminée.

Insertion Construction

Un insert de cheminée possède son propre foyer, qui est entouré d’une coque en fonte ou en acier. Le feu est vu à travers une fenêtre dans la porte hermétiquement fermée à l’avant. Au fur et à mesure que la chambre de combustion chauffe, la coque métallique retient la chaleur et la redistribue dans la pièce, souvent à l’aide d’un ventilateur. Un parement métallique décoratif scelle l’ouverture du foyer autour du poêle.

Dimensionnement d’un encart

Lors de l’achat d’un foyer encastrable, regardez au-delà de l’apparence. Assurez-vous d’en obtenir un qui est correctement dimensionné pour vos besoins. Il est important d’en choisir un qui s’adapte à la taille de votre foyer et qui produise la bonne quantité de chaleur. Mesurez la profondeur, la largeur et la hauteur de votre foyer afin de savoir qu’un encastrable donné conviendra. Considérez ensuite la puissance calorifique. Si un insert n’a pas assez de chaleur, il ne chauffera pas efficacement. Mais s’il pompe trop de chaleur, il peut vous faire sortir de la pièce.

Il est généralement sage de travailler avec un revendeur compétent lors du dimensionnement d’un foyer encastrable. De nombreuses variables entrent en ligne de compte, notamment la qualité de l’isolation de la maison, si le poêle fournira de la chaleur primaire ou supplémentaire, etc.

Si vous avez un foyer préfabriqué, vérifiez quels types d’inserts sont conçus pour fonctionner avec celui-ci, le cas échéant. Dans de nombreux cas, un encastrable ne peut pas être utilisé avec un foyer préfabriqué.

Installation d’un insert

L’installation est généralement un travail pour un professionnel qualifié, et certains codes du bâtiment l’exigent. Les inserts doivent être connectés à une gaine de cheminée en acier inoxydable qui va du poêle au sommet de la cheminée. Cela évacue la fumée directement vers l’extérieur et laisse le conduit de cheminée exempt d’accumulation de créosote.

Avant l’installation, faites nettoyer la cheminée. (Un installateur professionnel inclura généralement ce service.) La doublure entre par le haut et l’insert y est fixé à l’intérieur de la maison. Sachez que si un encastrable a un ventilateur, il devra être câblé à l’alimentation électrique de la maison. Et un insert à gaz doit être connecté à une conduite de gaz.

Selon les caractéristiques supplémentaires d’un foyer encastrable, telles que les soufflantes, les ventilateurs à commande thermostatique, les finitions spéciales, les matériaux et la quincaillerie, cela peut coûter entre 1 000 $ et 2 500 $, sans compter l’installation ou le coût du carburant et de l’électricité.