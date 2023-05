Guide d’achat des fours à micro-ondes

Un guide expert et impartial pour l’achat d’un nouveau four à micro-ondes, y compris les types et les styles, le dimensionnement d’un micro-ondes, les fonctionnalités, etc.

Ils sont parfaits pour réchauffer des pizzas, décongeler des aliments surgelés, faire éclater du pop-corn et bien plus encore. En plus de gagner du temps, un four à micro-ondes permet également d’économiser de l’énergie. Il peut éliminer une énorme quantité d’énergie gaspillée dans la cuisine, de l’énergie nécessaire pour préchauffer un four conventionnel aux déchets impliqués dans le chauffage d’une bouilloire d’eau alors que tout ce dont vous avez besoin est une tasse.

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau four à micro-ondes, vous avez probablement découvert que la gamme de modèles et d’options peut prêter à confusion. Devriez-vous acheter un modèle de comptoir ou en hauteur? Quelle est la meilleure taille et capacité de puissance pour vos besoins ? En quoi un four à micro-ondes à convection diffère-t-il d’un four à micro-ondes conventionnel ?

Auparavant, les fours à micro-ondes étaient presque tous les mêmes – de simples appareils qui pouvaient décongeler un hamburger congelé, réchauffer des restes et faire éclater du pop-corn en quelques minutes seulement. Ils avaient la réputation d’être pratiques rapidement, mais rien d’autre; aujourd’hui, on estime que 90% des foyers américains ont un four à micro-ondes dans la cuisine, et il existe de nombreuses variétés de ces appareils.

Les micro-ondes combinent vitesse, polyvalence et technologie pour créer un appareil de cuisine intelligent, dans une gamme de styles et de couleurs.

Selon le modèle que vous achetez, un four à micro-ondes peut : Dorer, rôtir et griller des aliments comme un four conventionnel ; préparer des recettes spécifiques à l’aide d’un clavier tactile préprogrammé ; cuisinez des repas entiers sans surchauffer votre cuisine; s’éteint automatiquement lorsqu’un capteur détermine que la nourriture est cuite.

Quelles caractéristiques votre nouveau four à micro-ondes devrait-il offrir ? Dans cet article, nous vous aiderons à déterminer l’unité qui correspond le mieux à vos besoins et à votre style de vie. Nous discuterons également des prix et des questions importantes à poser avant de faire votre achat.

Four à micro-ondes conventionnel ou à convection ?

Un four à micro-ondes conventionnel émet des micro-ondes qui traversent des récipients en verre et en plastique pour cuire les aliments. Un four à micro-ondes à convection combine la technologie de base des micro-ondes avec la chaleur rayonnante et la circulation d’air chaud pour vous permettre de rôtir, dorer et griller des aliments.

Les micro-ondes à convection ont un élément chauffant ainsi qu’un ventilateur pour faire circuler l’air chauffé. Cela se traduit par un travail de cuisson plus approfondi et uniforme. Également connus sous le nom de modèles à cuisson rapide, ces appareils promettent des rôtis plus juteux et des pizzas plus croustillantes. Certaines unités sont équipées d’une poêle pour la cuisson du bacon et du pain croustillant.

Une autre méthode de chauffage alternative combine les micro-ondes avec la lumière intense d’une ampoule halogène à quartz pour griller et rôtir les aliments. Cette technologie ajoute de la couleur et du goût aux viandes tout en accélérant les temps de cuisson.

Étant donné que les fours à micro-ondes à convection permettent plusieurs modes de cuisson dans un seul four, attendez-vous à payer un peu plus.

Styles de fours à micro-ondes

Les fours à micro-ondes domestiques sont vendus en plusieurs tailles et styles. Les quatre principaux types de fours à micro-ondes sont les modèles de comptoir, les appareils au-dessus de la plage, les tiroirs à micro-ondes et les fours à micro-ondes combinés. Chacun a certains avantages.

Fours à micro-ondes de comptoir

Les micro-ondes de comptoir, également appelés micro-ondes compacts ou portables, sont le type le plus petit et le choix le plus populaire parmi les consommateurs pour réchauffer les aliments, décongeler les aliments surgelés, faire du pop-corn et autres tâches de cuisson accessoires similaires. Les fours à micro-ondes GE sont parmi les meilleurs vendeurs de cette catégorie, selon Consumer Reports.

Une taille typique est de 18 pouces de large par 14 pouces de profondeur et 12 pouces de hauteur. La capacité est généralement de 1 pied cube et leur puissance est normalement comprise entre 500 et 1000 watts. Les micro-ondes de comptoir sont portables – vous pouvez les emporter avec vous lorsque vous vous déplacez. Et ils sont abordables, avec des prix souvent inférieurs à 100 $.

Sachez qu’un micro-ondes de comptoir occupera un espace de travail précieux dans la cuisine. Certains modèles sont livrés avec des kits qui vous permettent de monter l’appareil sous une armoire pour éviter ce problème.

Fours à micro-ondes hors gamme

Les micro-ondes hors-gamme (également appelés hors-gamme), comme leur nom l’indique, sont conçus pour être installés au-dessus de la cuisinière.

Parmi les principaux types de micro-ondes, ils se classent au deuxième rang en termes de popularité. Au cours des dernières années, des améliorations ont été apportées aux ventilateurs d’extraction des unités pour évacuer la vapeur et filtrer la fumée des brûleurs supérieurs d’un poêle.

La plupart des modèles ont des ventilateurs à plusieurs vitesses qui recirculent l’air à l’aide de filtres à charbon remplaçables. Ces unités n’ont pas besoin d’être ventilées à l’extérieur. Certains ventilateurs d’évacuation s’allument également automatiquement si une cuisinière devient trop chaude, protégeant ainsi le four à micro-ondes. Étant donné que les modèles au-dessus de la gamme nécessitent de l’espace au-dessus de votre poêle, vous devrez peut-être retirer une armoire avant l’installation.

En règle générale, les micro-ondes au-dessus de la plage sont achetés pour remplacer les fours existants ou lorsqu’une cuisine est en cours de rénovation. Certaines marques renommées, telles que les fours à micro-ondes GE et Sharp, commencent à partir de 250 $, mais les fours au-dessus de la gamme peuvent dépasser 1 000 $, selon les caractéristiques.

Tiroirs de four à micro-ondes

Fours combinés micro-ondes-conventionnels

Il s’agit de l’option la plus luxueuse, offrant un four et un micro-ondes conventionnels intégrés dans le même espace. Le four à micro-ondes se trouve généralement au-dessus du plus grand four conventionnel. Ces fours doubles ont des portes rabattables et un design élégant en acier inoxydable. Ils peuvent coûter jusqu’à 3 000 $.

Taille et puissance du four à micro-ondes

Si vous voulez faire plus que cuire du pop-corn ou cuire une pomme de terre, achetez un four de taille moyenne ou pleine grandeur. Cuisiner des repas complets pour toute une famille nécessite un grand modèle et une puissance élevée. Les fours à micro-ondes Panasonic offrent certaines des plus grandes tailles (jusqu’à 2,2 pieds cubes).

Les fours pleine grandeur fournissent de 1 000 à 1 600 watts de puissance, et les fours de taille moyenne de 800 à 1 000 watts. Une puissance plus élevée chauffe les aliments plus rapidement. Plus de puissance est préférable pour cuisiner des repas entiers.

Les micro-ondes compacts – les plus petits fours – fonctionnent bien dans les dortoirs, les bureaux et les appartements. Certaines personnes utilisent ces mini-micro-ondes dans des bateaux et des camping-cars.

L’unité compacte doit pouvoir contenir une assiette. Ces petits micro-ondes produisent de 500 à 800 watts. Gardez à l’esprit que plus la puissance est faible, plus il faut de temps pour cuisiner un repas.

Les fours grille-pain à micro-ondes sont une version « à tout faire » du micro-ondes compact : ils réchauffent les repas pour une personne, chauffent l’eau pour le thé et le cacao, et grillent le pain et les bagels. Les modèles plus sophistiqués peuvent offrir jusqu’à 24 réglages de grille-pain et 10 réglages de cuisson automatique.

Caractéristiques du four à micro-ondes

La commodité distingue les fours à micro-ondes d’aujourd’hui des modèles précédents. Les paramètres de raccourci automatisent les niveaux de puissance et les temps de cuisson pour les aliments tels que le pop-corn, la pizza, les plats surgelés et les pommes de terre.

Les fours à micro-ondes les plus chers offrent jusqu’à 100 éléments de menu préprogrammés qui vous permettent de cuisiner des repas sans avoir à sélectionner au préalable le nombre de fois ou le niveau de puissance.

De nombreuses unités offrent des réglages de dégivrage rapides qui éliminent les conjectures de décongélation. Certains modèles ont des options de démarrage différé ou garderont les aliments au chaud après la cuisson.

Lorsque vous achetez un nouveau four à micro-ondes, quel que soit le four que vous choisissez, gardez le guide de référence à portée de main afin de pouvoir profiter pleinement de ses fonctionnalités.

Plaque tournante

Il est essentiel d’avoir une plaque tournante en verre ou un plateau tournant à l’intérieur de votre four pour assurer une cuisson uniforme. Sinon, vous devrez arrêter plusieurs fois le micro-ondes et retourner les aliments à la main. La plupart des micro-ondes de taille moyenne et pleine grandeur ont des plateaux tournants amovibles. Certaines nouvelles versions ont également des plateaux rectangulaires qui coulissent d’avant en arrière.

Verrouillages

Cette fonction de sécurité n’est pas facilement visible mais garantit que le four à micro-ondes ne fonctionnera pas si la porte s’ouvre ou est entrouverte. La plupart des fours ont deux verrouillages ; certains en ont trois. Si un verrou tombe en panne, le verrou de secours fonctionnera.

Commandes de puissance variables

Vous n’avez pas toujours besoin d’utiliser votre micro-ondes à pleine puissance. La puissance variable vous permet de modifier le niveau de réglage. Vous pouvez faire mijoter des aliments à 50 % de puissance ou décongeler à 30 %.

Verrouillage des enfants

Les portes à l’épreuve des enfants sont particulièrement importantes sur les unités de convection à micro-ondes, où les plats peuvent être très chauds lorsqu’ils sortent du four. Les portes à l’épreuve des enfants peuvent être verrouillées et déverrouillées à l’aide d’un clavier.

Capteurs automatiques

Cette nouvelle technologie peut dire quand les aliments sont suffisamment cuits en mesurant la vapeur dans le four. Vous n’avez pas besoin de régler une minuterie. Le micro-ondes s’éteint automatiquement, garantissant que les aliments ne seront pas trop cuits ou pas assez cuits. La plupart des fabricants ajoutent des capteurs automatiques à leurs modèles s’ils ne l’ont pas déjà fait.