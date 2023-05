Guide d’achat des filtres de piscine

Lors de l’achat d’un filtre de piscine, votre décision la plus importante sera de déterminer le bon type de filtre à acheter. Ce guide expert vous aidera.

Il existe plusieurs types de filtres de piscine parmi lesquels choisir. Voici une introduction aux trois types les plus courants :

Filtres de piscine à cartouche

Un filtre à cartouche est le choix le plus courant pour une piscine résidentielle. Il filtrera les particules jusqu’à 5 microns. (La plus petite particule visible à l’œil humain est de 35 microns.) Si vous sentez que vous devez filtrer des particules encore plus petites, ou si votre piscine sera utilisée à des fins publiques et est donc soumise à des codes stricts, choisissez plutôt une terre de diatomée filtre ou un filtre à sable.

Un filtre à cartouche est moins cher qu’un filtre DE mais coûte un peu plus cher qu’un filtre à sable. Les filtres à cartouche sont les plus faciles à entretenir et leur nettoyage utilise beaucoup moins d’eau que nécessaire pour nettoyer les deux autres types. Un filtre à cartouche nécessite également moins de pression d’eau pour fonctionner qu’un filtre DE ou à sable, il y a donc moins de pression sur la pompe.

Un filtre à cartouche typique abrite trois ou quatre cartouches filtrantes. Les cartouches sont généralement faites de papier ou de polyester, qui a un tissage serré pour filtrer toutes les particules de contamination sauf les plus fines. Les particules sont piégées dans les cartouches ; après un certain temps, les cartouches se bouchent et doivent être nettoyées ou remplacées.

En règle générale, environ deux fois par saison, les cartouches doivent être retirées et nettoyées en dirigeant simplement un tuyau vers elles. Si cela ne fonctionne pas suffisamment, essayez de les tremper dans un détergent doux, puis de les rincer abondamment. Ou remplacez simplement les cartouches.

Filtres à terre de diatomées (DE)

Parmi les trois types de filtres de piscine, les filtres de piscine en terre de diatomées capturent les particules les plus fines, aussi petites que 3 microns.

L’eau passe au fond du filtre et est poussée vers le haut à travers un certain nombre de grilles, dont chacune est recouverte de terre de diatomées, une poudre extrêmement fine en fait de plancton fossilisé.

Bien qu’il s’agisse du filtre de piscine le plus efficace, il existe plusieurs raisons pour lesquelles ce n’est pas un choix populaire pour une piscine résidentielle. C’est le plus cher et nécessite également beaucoup plus d’entretien qu’un filtre à cartouche.

Pour nettoyer le filtre, vous devez inverser le débit d’eau pour « contre-laver » le filtre, puis évacuer l’eau sale.

Malheureusement, vous devrez peut-être utiliser environ 500 gallons d’eau pour ce faire, et la terre de diatomées lavée est une matière dangereuse qui doit être éliminée conformément à la réglementation. De plus, de nombreux experts pensent que le lavage à contre-courant n’est pas suffisant, que les grilles doivent être retirées et nettoyées individuellement.

Filtres de piscine à sable

Les filtres à sable, également appelés filtres à sable à haut débit, étaient autrefois le type le plus courant. Les filtres à sable sont plus grands que les filtres à cartouche et à diatomées, car ils doivent contenir 200 livres ou plus de sable de filtre de piscine. Ils sont le type de filtre le moins efficace, éliminant les particules aussi petites que 25 microns environ. Néanmoins, si vous avez déjà un filtre à sable, il fera un travail suffisant pour garder votre piscine propre.

Le réservoir, qui peut être en métal ou en plastique, est sous pression. L’eau pénètre près du sommet, est pulvérisée avec force à travers le sable et sort près du fond. Le sable piège les particules.

Le principal inconvénient est le calendrier d’entretien lourd : un filtre à sable doit être lavé environ une fois par semaine. Vous devez inverser le flux d’eau pour « laver à contre-courant » le sable. Ce faisant, vous gaspillerez environ 500 gallons d’eau.

