Guide d’achat des filtres à eau

Votre eau du robinet est-elle potable ? Malheureusement, comme indiqué dans l’article Votre eau est-elle sûre ?ce n’est peut-être pas le cas.

Parce que des niveaux malsains de contaminants tels que les bactéries, le plomb et les pesticides se trouvent dans les approvisionnements en eau métropolitaine et de puits, il est important de savoir si des polluants existent dans votre eau. Et, s’ils le font, vous devez savoir comment approvisionner votre maison en eau potable.

L’achat d’eau en bouteille est le moyen le plus rapide et, au départ, le moins cher d’obtenir de l’eau potable. Mais à long terme, c’est beaucoup plus cher, et les bouteilles en plastique sont un gaspillage et un fléau pour l’environnement.

Les producteurs d’eau embouteillée sont réglementés par les mêmes normes imposées aux systèmes publics d’eau et sont également auto-réglementés par l’International Bottled Water Association. Les sodas club, les eaux gazeuses, les eaux de Seltz et les eaux contenant plus de 1 % d’arômes ne sont pas couverts par ces normes.

Les filtres à eau sont la solution la plus permanente. De nombreux types de filtres à eau sont fabriqués, et ils varient considérablement en sophistication et en prix. Ils peuvent utiliser l’osmose inverse, le charbon actif ou les rayons ultraviolets pour nettoyer ou purifier l’eau.

Devriez-vous acheter un filtre à osmose inverse sous l’évier, ou un simple filtre à charbon monté sur le bec fera-t-il l’affaire ? Des dizaines d’entreprises prétendent avoir la réponse la plus récente et la meilleure à vos besoins en eau. Quelles sont vos autres options ?

L’efficacité d’un filtre à eau pour éliminer des contaminants spécifiques dépend de la technologie utilisée. Il est donc important de savoir ce qui doit être éliminé de votre eau, et cela implique des tests.

explore les problèmes de l'eau potable, comment effectuer des tests d'eau, comparer les technologies de filtre et comment installer un filtre à eau.

Types de filtres à eau

Si le seul problème avec votre eau est le sable, la saleté, les sédiments, la rouille ou d’autres particules de ce type, un filtre de filtrage peut suffire. Faits de fibres, de tissus, de céramique ou d’un autre milieu de filtrage, ils attrapent simplement les particules, y compris, dans certains cas, de petits organismes comme les kystes et certaines bactéries. Mais ne comptez pas sur eux pour manipuler des organismes pathogènes, des COV, des métaux ou autres.

Filtres à eau au charbon

Si votre eau a un goût, une odeur ou une mauvaise apparence, un filtre contenant du charbon actif (AC) peut résoudre le problème. Si vous souhaitez éliminer le chlore, les pesticides, les herbicides, le radon, les trihalométhanes (THM) et certains produits chimiques inorganiques, le carbone peut faire l’affaire.

Certains filtres à charbon, mais pas tous, sont efficaces pour réduire la teneur en plomb. Les filtres d’absorption à bloc solide et à précouche piègent le plomb. Vérifiez la certification de l’unité que vous souhaitez acheter et, si des réclamations sont faites concernant l’élimination du plomb, demandez une preuve.

Vous ne pouvez pas compter sur un filtre à charbon conventionnel pour éliminer les sels, les nitrates, les nitrites et certains métaux. Et vous ne devriez pas compter exclusivement sur un seul pour éliminer les organismes. En effet, sachez qu’un filtre à charbon va accumuler les contaminants retirés de l’eau, et que des bactéries peuvent même s’y multiplier, vous devez donc remplacer religieusement les cartouches filtrantes, selon les recommandations du fabricant.

Un filtre à charbon contenant de l’argent pesticide peut être enregistré – mais, rappelez-vous, n’est pas approuvé – par l’EPA. Des études montrent que ceux-ci ne sont pas entièrement efficaces pour éliminer la croissance bactérienne ou les contaminants microbiologiques. Encore une fois, assurez-vous que ces allégations sont justifiées.

L’efficacité d’une unité de charbon particulière dépend de la quantité de charbon actif qu’elle contient. Vous pouvez acheter des styles pour toute la maison, sous le comptoir, sur le comptoir et sur le robinet, mais les modèles à 30 $ à l’extrémité du robinet ne sont que marginalement efficaces. Connus sous le nom de systèmes de point d’entrée (POE), les unités pour toute la maison sont recommandées lorsqu’un contaminant tel que le radon constitue une menace pour l’ensemble du ménage.

Filtres à eau par osmose inverse

Si vous devez éliminer des produits chimiques inorganiques tels que des sels, des métaux (y compris le plomb), des minéraux, des nitrates, de l’amiante et certains produits chimiques organiques, envisagez un filtre à eau à osmose inverse (OI).

En fait, la plupart des modèles incluent des pré-filtres et des post-filtres à charbon, qui capteront les sédiments, les pesticides, les herbicides, les THM et le radon. Les filtres RO éliminent le plomb, mais certains n’éliminent pas le chlore (si cela est affirmé, demandez une preuve de performance). Le post-filtre à charbon est utilisé pour améliorer le goût de l’eau.

Les cartouches de préfiltre et de postfiltre doivent être remplacées chaque année.

La plupart des filtres RO sont connectés directement à la plomberie et sont situés sous l’évier. Un petit réservoir stocke l’eau propre jusqu’à ce qu’elle soit nécessaire, et l’eau contaminée s’écoule par une conduite reliée au siphon de l’évier. L’eau potable s’écoule par un bec spécial et séparé sur le dessus de l’évier.

Certains modèles ont une vanne automatique qui élimine les déchets généralement associés aux filtres RO – les modèles conventionnels gaspillent environ 3 gallons pour chaque gallon d’eau qu’ils produisent. Ils coûtent généralement entre 200 $ et 400 $.

Distillateurs d’eau

Si vous voulez juste un appareil portable sur évier qui débarrassera l’eau de la plupart des solides dissous, tels que les sels, les fibres d’amiante, les métaux, les minéraux, les particules et certains produits chimiques organiques, un distillateur d’eau peu coûteux peut être la solution.

Les distillateurs chauffent l’eau jusqu’à ce qu’elle se transforme en vapeur, puis condensent la vapeur en eau dans une chambre séparée, laissant derrière tout ce qui ne voyage pas dans la vapeur.

A moins d’être couplés à un filtre à charbon, ils n’élimineront pas tous les polluants chimiques et toutes les bactéries. La plupart doivent être remplis manuellement, ils utilisent une quantité considérable d’électricité pour fonctionner et ils peuvent prendre plusieurs heures pour produire 1 gallon d’eau. Les prix varient d’environ 80 $ à 400 $ – les modèles les plus populaires coûtent environ 200 $.

Purificateurs d’eau UV

Les filtres à eau de désinfection aux ultraviolets (UV), qui coûtent généralement 150 $ ou plus, peuvent tuer les bactéries et les virus et éliminer le goût et l’odeur de l’eau, mais ils ne sont pas efficaces contre les polluants chimiques et peuvent ne pas fonctionner contre les kystes et les spores. Les UV peuvent être combinés avec des filtres à charbon pour tuer les bactéries ; ces unités ont tendance à coûter de 300 $ à 700 $.

Acheter un robinet de filtration d’eau

Avec la popularité des appareils de traitement de l’eau, un certain nombre de fabricants ont introduit des produits qui intègrent parfaitement les systèmes d’eau dans la cuisine. Par exemple, American Standard fabrique le robinet filtrant Streaming qui fonctionne avec un filtre sous évier pour fournir de l’eau filtrée à travers le robinet principal de la cuisine.

Frigidaire propose un filtre à eau et glace PureSource intégré dans ses réfrigérateurs Gallery Side-by-Side, et le réfrigérateur GE Profile Performance Side-by-Side propose un filtre intégré « Water by Culligan ». Assurez-vous simplement que le produit que vous achetez utilise le type de filtre nécessaire pour atténuer vos problèmes d’eau.

Avant d’acheter, faites le tour, en examinant le prix, les caractéristiques, la capacité, la fréquence et le coût de remplacement du filtre et les garanties. Pour obtenir une liste des unités certifiées et des contaminants qu’elles éliminent, vous pouvez contacter l’organisme de test indépendant NSF International au (800) NSF-HELP et demander le Water Fact Kit.

Vous pouvez également visiter sa base de données de produits certifiés sur www.nsf.org. En faisant vos devoirs, vous êtes sûr de trouver un produit qui offrira à votre famille une eau claire et propre pendant de nombreuses années.

Acheter un filtre à eau

Pour trouver le bon appareil de traitement pour vos problèmes, magasinez; vous trouverez des différences distinctes dans les prix, les méthodes d’installation, les exigences de maintenance et les garanties.

Méfiez-vous si un vendeur prétend qu’un appareil est approuvé par l’EPA. L’EPA ne teste ni n’approuve les produits, elle ne fait que les enregistrer. (Pour obtenir une liste des unités certifiées et des contaminants qu’elles éliminent, contactez l’organisme de test indépendant NSF International au 800-NSF-MARK ou www.nsf.org.

Vous pouvez trouver des revendeurs certifiés en contactant la Water Quality Association au 630-505-0160 ou www.wqa.org.)

Trouver un professionnel local de l'installation de traitement de l'eau

