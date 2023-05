Guide d’achat des éviers de cuisine

Les choix de matériaux et de dimensions des éviers de cuisine peuvent être décourageants, alors magasinez avec soin.

Lors de l’achat d’un nouvel évier de cuisine, vous constaterez qu’il existe un évier pour chaque besoin et chaque budget, et la variété des options peut vous submerger. Vous devrez décider du matériau de l’évier, de la taille et de la configuration de son bol ou de ses bols, de la méthode de montage sur le comptoir, etc.

Tailles d’évier de cuisine

Commencez par déterminer la taille de votre nouvel évier. Si vous remplacez un évier existant, la taille de votre nouvel évier a déjà été déterminée, sauf si vous prévoyez également de changer le comptoir. Si vous construisez une nouvelle cuisine ou rénovez, vous devrez magasiner suffisamment pour déterminer si le matériau et la méthode de montage que vous souhaitez sont disponibles dans la taille dont vous avez besoin.

Un évier de cuisine a trois dimensions principales : d’avant en arrière, d’un côté à l’autre et de la profondeur.

Dimensions avant-arrière sont disponibles par incréments de 1 pouce de 11 pouces à 24 pouces et également dans les dimensions 26, 28 et 32 ​​pouces.

Largeurs côte à côte typiques sont vendus par incréments de 1 pouce de 11 à 40 pouces et également en largeurs de 42, 44 et 45 pouces.

De nombreuses profondeurs différentes sont disponibles; ceux-ci sont moins standardisés d’un fabricant à l’autre.

Méthodes de montage d’évier de cuisine

Considérez comment l’évier sera installé et assis dans le comptoir. Un évier à encastrer sur le dessus a un bord moulé qui surplombe le comptoir et repose dessus ; c’est l’installation la plus facile, mais les miettes peuvent s’accumuler là où l’évier rencontre le comptoir.

Un évier sans rebord ou encastré se fixe ou est fusionné sous le comptoir ; bien que l’installation soit plus difficile, cette configuration est beaucoup plus facile à nettoyer. Le bord du trou découpé dans le plan de travail doit être bien fini car il est très visible.

Les éviers affleurants sont soutenus par des bandes métalliques autour du périmètre ou font partie intégrante du matériau du comptoir.

Trous de montage de robinet

En plus de choisir une configuration de bol, vérifiez les trous de montage pour les luminaires. La plupart des éviers de cuisine ont quatre trous pour le montage de robinets et d’accessoires. En plus de la configuration de trou standard, des supports de trou peuvent être disponibles pour un pulvérisateur de robinet, un distributeur d’eau chaude, le bec pour un filtre à eau dédié, l’entrefer pour un drain de lave-vaisselle et un distributeur de savon liquide.

Si l’évier que vous voulez n’a pas assez de trous pour les appareils que vous désirez, envisagez d’en commander un spécial. (Vous pouvez percer un trou dans un évier en acier inoxydable à l’aide d’une scie cloche spéciale pour le métal.) Si vous n’avez pas besoin de tous les trous dans l’évier que vous souhaitez acheter, renseignez-vous sur les bouchons correspondants pour boucher les trous inutilisés.

Matériaux d’évier de cuisine

Voici un aperçu des matériaux les plus courants pour les éviers de cuisine, avec les avantages et les inconvénients de chacun.

Acier inoxydable

Ils sont disponibles dans une large gamme de prix, mais vous en avez pour votre argent. Un évier bon marché est fait de métal fin – vous pouvez le sentir fléchir si vous poussez sur un bol, ou une poubelle peut vibrer bruyamment ; De plus, il se raye facilement, a une finition difficile à nettoyer et peut faire un bruit de tambour lorsque vous y faites couler de l’eau.

Un évier de qualité supérieure est épais et ferme (l’épaisseur des éviers en acier inoxydable est mesurée par un calibre ; plus le calibre est bas, plus le matériau est épais), et sa finition conservera son aspect d’origine si vous l’essuyez simplement. Le calibre 18 ou plus épais est le meilleur.

Évitez un évier avec une « finition miroir ». Il a fière allure au début, mais les taches d’eau seront un casse-tête constant et les égratignures vont bientôt gâcher son apparence.

Vérifiez l’isolation sur la face inférieure des bols, qui est destinée à amortir le bruit de l’eau courante. L’isolation en mousse fonctionne mieux que la pulvérisation.

Fonte émaillée

Ceux-ci ont une finition lisse et élégante inégalée par tout autre matériau d’évier, et ils sont disponibles dans de nombreuses couleurs. La finition est très dure et s’écaille rarement. L’eau courante sera à peine entendue et l’eau chaude se refroidira lentement. Le plus facile de tous les matériaux à nettoyer, une simple lingette restaure généralement le lustre d’origine. Cependant, en raison du poids, des comptoirs plus solides sont nécessaires.

Évitez les éviers en acier émaillé, qui ressemblent à de la fonte émaillée mais qui ne fonctionnent pas bien.

Composite acrylique et fibre de verre

Ceux-ci ne sont pas recommandés car ils perdent rapidement leur finition brillante et absorbent facilement les taches. Les nouveaux éviers composites ont une finition plus durable.

Les éviers « Quartz » – des éviers composites à haute teneur en quartz – sont particulièrement durables et sont disponibles dans une variété de couleurs et de configurations. Ils constituent une alternative attrayante et élégante aux matériaux plus conventionnels, mais même le meilleur évier en composite est susceptible de se rayer.

Évitez d’utiliser des nettoyants abrasifs ou de laisser du sable ou de la saleté se frotter sur la surface. L’eau courante fera un bruit de tambour mais pas aussi fort que dans un évier en acier inoxydable. Appuyez sur un bol pour vous assurer que l’évier est ferme ; s’il fléchit, une poubelle peut vibrer.

Surface solide intégrale

Un comptoir à surface solide peut être commandé avec un évier moulé, soit dans la même couleur ou dans une teinte complémentaire. Parce que la couleur traverse tout le matériau, cet évier sans rebord et sans couture peut être rayé, mais les rayures peuvent être facilement polies.

Chine vitreuse

Fabriqués en argile moulée cuite à très haute température, ces éviers ont généralement des motifs ornementaux et se présentent sous des formes inhabituelles. La plupart n’ont pas de trous de montage, le robinet doit donc être installé dans le comptoir. La finition est facile à nettoyer et presque impossible à rayer ou à tacher. Il peut cependant s’écailler, alors faites attention de ne pas le cogner avec des casseroles ou des poêles.

Laiton cuivre

Les éviers faits de ces matériaux sont généralement destinés à une utilisation dans la salle de bain, mais peuvent être appropriés comme évier secondaire. Ils doivent être essuyés après chaque utilisation pour éviter le ternissement.

Éviers de cuisine spécialisés

Lorsque vous achetez des éviers de cuisine, sortez des sentiers battus. Les possibilités à considérer pour votre cuisine incluent :

Éviers décoratifs. Un évier extra-joli peut être coûteux et difficile à nettoyer ; cependant, cela peut juste ajouter cette touche spéciale qui transforme une cuisine simple en un sujet de conversation.

Eviers anciens. Un évier ancien peut donner à une cuisine l’ambiance agréable d’une ferme. De nombreux éviers plus anciens sont composés d’un grand bol profond avec un égouttoir attaché – un arrangement que certaines personnes préfèrent – et ont tendance à être assez robustes.

Bar éviers. Placé près de la table de cuisson ou à côté d’une planche à découper, un évier de bar peut être utilisé pour nettoyer les légumes ou pour d’autres préparations alimentaires. Il est plus utile s’il est suffisamment profond pour accueillir de grands pots.