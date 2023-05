Guide d’achat des douches

Un guide expert et impartial pour l’achat d’une douche préfabriquée ou la planification d’une nouvelle douche personnalisée pour votre salle de bain.

Si vous rénovez ou construisez une nouvelle salle de bain, il y a de fortes chances que vous envisagiez une nouvelle douche. Mais une douche n’est pas le genre de chose que vous achetez tous les jours… en fait, c’est peut-être la seule que vous achetiez jamais. Il y a donc de fortes chances que vous ayez besoin d’un peu d’aide pour trier les possibilités. Ce guide vous aidera.

Dans un monde idéal, vous aimeriez probablement que votre nouvelle douche soit une enceinte séparée de la baignoire. C’est un bon début, et c’est le sujet de ce guide.

Une douche peut être à peu près tout ce qui pulvérise pour vous nettoyer, d’un seau suspendu primitif à une enceinte à plusieurs têtes qui ressemble plus à un lave-auto haut de gamme. Ici, nous regardons les types typiques. Pour plus d’informations sur les baignoires qui servent également de douches, veuillez consulter Baignoires.

Si vous êtes intéressé par une douche à vapeur, rendez-vous sur Douches à vapeur.

Les douches diffèrent par leur construction, leur matériau, leur taille et leur configuration. Votre décision principale sera de choisir entre une douche préfabriquée qui est installée comme une unité, ou une douche personnalisée qui est construite sur place et revêtue de carrelage ou de pratiquement n’importe quel matériau imperméable.

Si vous construisez une nouvelle maison et que vous disposez d’un budget généreux, un monde d’options s’offre à vous, et une douche personnalisée peut être la solution idéale. Si, en revanche, vous effectuez une rénovation mineure et que vous travaillez avec un budget serré, un modèle préfabriqué aura probablement plus de sens.

Guide d’achat de douches préfabriquées

Les douches en fibre de verre moulée monobloc, en marbre synthétique ou en stratifié sont relativement peu coûteuses, rapides et simples à installer, faciles à nettoyer et étanches.

La plupart des cabines de douche préfabriquées sont constituées de bancs, d’étagères intégrales et de barres d’appui. Les formes incluent des configurations carrées, rectangulaires et d’angle.

Les douches monoblocs sont courantes dans les nouvelles constructions car elles sont très rapides à installer et n’ont pas de joints qui pourraient fuir à l’avenir. Malheureusement, ceux-ci ne fonctionnent généralement pas dans une rénovation à moins qu’un ou plusieurs murs ne soient supprimés car ils sont trop grands pour passer par une porte.

Pour la plupart des rénovations, les douches préfabriquées avec des panneaux muraux assemblés sur place fonctionnent mieux. Avec ceux-ci, les panneaux muraux s’adaptent sur une base de douche moulée et sont fixés à un mur imperméabilisé.

À l’exception des douches monoblocs, toutes les douches commencent par une base, parfois appelée un récepteur, ou un « bac », qui peut être acheté prêt à l’emploi ou construit à partir de rien. La construction demande du savoir-faire car le bac doit être imperméabilisé et incliné précisément vers le drain, qui doit être réglé à la bonne hauteur pour un drainage parfait. Les bases préfabriquées – en plastique moulé, en polymère coulé, en composite à surface solide ou en maçonnerie coulée – sont disponibles en différentes tailles et formes et peuvent être utilisées avec des panneaux muraux ou des encadrements personnalisés.

Si vous rénovez, assurez-vous de sélectionner un receveur de douche préfabriqué dont l’ouverture de vidange correspond à l’emplacement existant de votre tuyau d’évacuation.

Guide d’achat de douches personnalisées

Une douche personnalisée est construite sur place selon les spécifications que vous souhaitez. Il peut s’agir d’une petite enceinte carrelée construite dans un coin inhabituel, d’une douche carrelée conventionnelle ou de quelque chose de vraiment inhabituel, comme une zone bordée de pierres ouverte sur la chambre principale. Fondamentalement, une douche personnalisée a besoin d’un appareil de douche, d’un drain et de surfaces capables de supporter des conditions très humides. Dans la plupart des cas, il comprend également un rideau ou une porte.

La douche personnalisée typique commence par un bac à douche qui sert de base étanche avec une connexion intégrale au drain. Il peut être acheté sous forme d’unité préfabriquée en polymère, en maçonnerie coulée ou en composite pour gagner du temps et de l’argent, ou il peut être construit sur place. Cette dernière doit être effectuée par un carreleur professionnel ou un entrepreneur en imperméabilisation.

Ce travail nécessite la construction d’une membrane inclinée complètement étanche pour protéger le sous-plancher de l’eau et servir de base pour les carreaux ou similaires. Il peut être fait de contreplaqué et de plusieurs couches comme une toiture construite à chaud, ou il peut être constitué d’un bac en cuivre soudé, construit avec un mélange de ciment et incliné pour s’écouler.

Les murs adjacents à une douche doivent également être étanches. Ils se composent généralement de montants muraux recouverts de feutre de constructeur de 15 livres, de panneaux de panneau de ciment vissés aux montants et d’une dernière couche de carreaux de céramique, d’ardoise, de granit, de marbre ou de surface solide.

Les douches peuvent être équipées de luxes tels que des sièges, plusieurs pommes de douche spa pouvant offrir des massages complets du corps ou des générateurs de douche à vapeur. Ceux qui servent de douches à vapeur doivent être spécialement conçus pour contenir la vapeur (voir Douches à vapeur).

Bien que les codes du bâtiment puissent autoriser une taille de douche aussi petite que 32 pouces carrés, prévoyez au moins 36 pouces dans chaque direction pour un mouvement confortable dans l’enceinte.