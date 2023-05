Guide d’achat des déshumidificateurs

Ce guide d’achat expert et impartial vous aidera à choisir le bon déshumidificateur pour votre maison. Comprend des informations sur la résolution des problèmes d’humidité et la sélection entre les déshumidificateurs portables et pour toute la maison.

Si votre maison est étouffante ou moisie et que l’eau se condense sur les fenêtres et les tuyaux, elle montre des signes de niveaux d’humidité trop élevés.

Prendre une douche, faire fonctionner une machine à laver ou un lave-vaisselle, cuisiner – toutes ces activités mettent de l’humidité dans l’air, ce qui peut être problématique, surtout si vous vivez dans un climat où les niveaux d’humidité sont déjà trop élevés.

Une humidité équilibrée à l’intérieur d’une maison est importante non seulement pour la santé et le confort optimaux de votre famille, mais aussi pour la maison elle-même.

Résoudre une humidité trop élevée

Une humidité élevée peut être un problème en hiver comme en été.

Pendant l’hiver, le premier signe d’air trop humide est la formation de condensation sur les surfaces intérieures des fenêtres, favorisant la moisissure et la moisissure.

Bien que ce ne soit normalement pas un problème sérieux, la même condensation peut s’accumuler sur les surfaces intérieures des murs extérieurs à moins que les murs ne soient équipés d’un pare-vapeur approprié. Cela peut pourrir la structure et ruiner l’isolation. L’écaillage, la formation de cloques ou la fissuration de la peinture sur le revêtement, en particulier si le revêtement nu est visible par endroits, indique généralement cette condition.

Une humidité trop élevée en été est tout simplement inconfortable.

Lorsque l’air ambiant est humide, l’évaporation naturelle de l’humidité de votre peau est ralentie et, par conséquent, vous vous sentez chaud et « collant ».

Vous pouvez réellement mesurer les niveaux d’humidité ambiante avec un simple moniteur d’humidité ambiante comme celui illustré ici – le coût est inférieur à 10 $.

Parfois, l’humidité peut être réduite à un niveau acceptable simplement en utilisant des ventilateurs d’extraction de cuisine et de salle de bain.

D’autres méthodes consistent à s’assurer que la sécheuse est ventilée à l’extérieur (pour des raisons de sécurité, une sécheuse à gaz est absolument devrait be!), en prenant des douches courtes et en ne faisant fonctionner que des charges complètes dans les machines à laver et les lave-vaisselle.

Éliminez également les sources de fuites ou d’eau stagnante dans le sous-sol ou le vide sanitaire. Mais lorsque vous avez essayé ces mesures et qu’elles ne suffisent pas, il est temps de vous tourner vers l’assistance mécanique.

Les jours d’été étouffants, lorsque l’humidité intérieure dépasse la plage de confort, le moyen le plus simple de résoudre un problème d’humidité élevée consiste à allumer les climatiseurs. Là encore, si votre maison n’est pas équipée de climatisation ou si le temps est trop froid pour la climatisation, un déshumidificateur peut être nécessaire pour sécher l’air.

Choisir le meilleur déshumidificateur

Les déshumidificateurs sont une solution pratique et facile pour réduire les niveaux d’humidité élevés. Un déshumidificateur est un appareil relativement simple conçu pour extraire l’excès d’humidité de l’air intérieur, rendant les espaces intérieurs beaucoup plus confortables et sains pour les occupants.

Lors de l’achat d’un nouveau déshumidificateur, la première décision est la taille de l’unité nécessaire.

Pour les problèmes importants et permanents d’humidité élevée, vous pouvez opter pour un déshumidificateur central pour toute la maison qui utilise le système de chauffage et de refroidissement de votre maison pour réduire l’humidité dans toute votre maison.

Là encore, si une humidité élevée n’est que périodique et dans des zones localisées de votre maison, comme un sous-sol, un déshumidificateur portable qui ne dessert qu’une seule zone fera l’affaire.

Déshumidificateurs portatifs

Les déshumidificateurs portables, que vous branchez simplement, sont les modèles les plus populaires pour les maisons qui ont juste des problèmes périodiques et localisés d’humidité.

Ils sont disponibles dans les quincailleries à grande surface et les principaux centres de rénovation domiciliaire.

Les progrès technologiques ont rendu ces déshumidificateurs faciles à utiliser, abordables et efficaces pour améliorer la qualité de l’air d’une maison. L’objectif est d’en choisir un qui soit efficace et efficace pour réduire l’humidité intérieure et la maintenir à des niveaux optimaux.

Les déshumidificateurs portables diffèrent de plusieurs façons. Voici quelques suggestions pour en choisir un qui fonctionnera de manière optimale dans votre maison.

Taille du déshumidificateur

Choisissez un déshumidificateur adapté à l’espace où il fonctionnera. Pour obtenir un déshumidificateur de taille appropriée, vous devez connaître la superficie en pieds carrés de la pièce que vous souhaitez déshumidifier et avoir une idée générale des niveaux d’humidité de la zone.

La capacité de séchage d’un déshumidificateur est mesurée par le nombre de pintes d’eau qu’il peut retirer de l’air en 24 heures.

L’Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM) établit les normes de dimensionnement des déshumidificateurs pour répondre aux besoins d’un propriétaire. La plupart des fabricants impriment un tableau des tailles facile à suivre sur l’emballage de leurs déshumidificateurs pour vous aider à choisir la bonne taille pour l’espace. Si vous ne voyez pas de tableau des tailles avec le modèle que vous envisagez d’acheter, demandez à un vendeur le guide de sélection AHAM.

Il vaut mieux acheter un déshumidificateur de plus grande capacité qu’un appareil trop petit.

Les petites unités peuvent fonctionner en continu sans ramener l’humidité à des niveaux optimaux.

Les humidificateurs de plus grande capacité peuvent également gérer les espaces qui peuvent être excessivement humides à cause des sèche-linge ou des lave-vaisselle, qui ajoutent de l’humidité à l’air.

De plus, si le climat extérieur est humide, cela augmentera les niveaux d’humidité intérieure. Si vous vivez dans une région humide, vous voudrez peut-être choisir un déshumidificateur de capacité supérieure à ce que la superficie en pieds carrés de la pièce indique.

Contrôle de l’humidité

Choisissez un humidificateur avec des commandes automatisées pour surveiller et régler les niveaux d’humidité relative.

L’humidité relative optimale dans une maison doit se situer entre 40% et 50% en été et 30% et 50% en hiver. Les déshumidificateurs avec hygromètres intégrés mesurent l’humidité relative et affichent le nombre.

Un hygrostat réglable vous permet de régler le niveau d’humidité souhaité et l’appareil le maintiendra automatiquement.

Si le déshumidificateur que vous choisissez n’a pas ces paramètres, vous voudrez peut-être investir dans un hygromètre à accrocher à côté du déshumidificateur. Le prix de l’appareil varie de 10 $ à 60 $ et mesurera l’humidité intérieure afin que vous sachiez quand allumer et éteindre l’appareil.

Capacité en eau

Considérez la taille du seau de l’unité. Les déshumidificateurs avec des cuves ou des bacs d’égouttage plus grands doivent être vidés moins souvent.

Mais attendez-vous à payer un peu plus pour la commodité. En règle générale, plus un déshumidificateur peut extraire et retenir d’eau, plus il est susceptible de coûter cher.

Magasinez car les prix peuvent varier. Attendez-vous à payer environ 140 $ pour un déshumidificateur de 25 pintes et 225 $ pour un déshumidificateur de 70 pintes. Les déshumidificateurs avec godets à chargement frontal sont les plus faciles à vider.

La plupart des déshumidificateurs portables sont équipés pour se vidanger automatiquement et sont livrés avec un raccord de tuyau de vidange. Mais le déshumidificateur devra être placé dans une zone où le tuyau peut vider l’eau, comme dans un drain de sous-sol ou un évier de buanderie.

Certains déshumidificateurs, tels que le modèle Honeywell illustré ici, utilisent la technologie d’évaporation, de sorte qu’aucun tuyau de vidange n’est requis. Ce modèle peut disposer jusqu’à 95 pintes d’eau par jour. Il utilise la technologie de la pompe à chaleur, il se double donc d’un climatiseur et utilise l’énergie de manière relativement efficace.

Fonctions de dégivrage

Optez pour un déshumidificateur qui peut fonctionner à basse température. À moins que vous ne viviez dans un climat chaud toute l’année, envisagez une unité avec une fonction de dégivrage automatique.

Les serpentins d’échange de chaleur d’un déshumidificateur peuvent givrer lorsque la température intérieure descend en dessous de 65 à 60 degrés F. alors recherchez une unité certifiée Energy Star à 45 à 40 degrés.

Bien que vous puissiez payer un peu plus pour la fonction de dégivrage automatique, cela vous évitera les frais de remplacement d’une unité endommagée par des serpentins glacés.

Fonctionnement silencieux

Le bruit peut être une nuisance, surtout si le déshumidificateur se trouve dans ou à proximité d’une chambre. Les déshumidificateurs avec ventilateurs à deux vitesses fonctionnent silencieusement à des niveaux d’humidité inférieurs. Ils économisent également sur les coûts énergétiques. Ce n’est pas une mauvaise idée de tester le niveau sonore d’un déshumidificateur avant de faire votre achat.

Mobilité

Assurez-vous que votre nouveau déshumidificateur est équipé de roulettes afin qu’il puisse être déplacé d’une pièce à l’autre. Un long cordon d’alimentation vous permettra de placer l’appareil où vous le souhaitez.

Arrêt automatique

Une soupape de protection contre les débordements entraînera l’arrêt de l’appareil lorsque la cuve est pleine et doit être vidée. C’est une caractéristique clé à avoir sur n’importe quel modèle que vous choisissez. Certains déshumidificateurs ont des voyants lumineux pour indiquer quand le seau est plein.

Efficacité énergétique

Les déshumidificateurs qui portent le label Energy Star permettront d’économiser de l’argent sur les factures de services publics. Les déshumidificateurs certifiés avec le label parrainé par le gouvernement sont garantis pour utiliser moins d’énergie tout en fonctionnant efficacement.

Filtres lavables

Certains modèles ont des filtres qui protègent les bobines de la saleté et de la poussière. Assurez-vous que vous pouvez facilement retirer les filtres et les laver, une tâche que vous devriez faire environ deux fois par mois. Cela vous permettra de remplacer les filtres moins souvent.

Déshumidificateurs pour toute la maison

Les déshumidificateurs pour toute la maison sont les modèles les plus chers, coûtant entre 1 000 $ et 2 000 $ ou plus.

Il s’agit généralement d’unités fixes installées par des professionnels et connectées aux conduits existants dans le système central de climatisation ou de chauffage d’une maison (souvent directement au niveau de la fournaise ou de l’armoire de traitement de l’air).

Certains types sont également des unités autonomes qui ne sont pas connectées au système.

Il existe trois types courants de déshumidificateurs domestiques : les déshumidificateurs à pompe à chaleur, les déshumidificateurs à absorption chimique et les ventilateurs déshumidificateurs. Chacun a ses avantages et désavantages.

Déshumidificateurs à pompe à chaleur extraire l’eau de l’air en utilisant une pompe à chaleur similaire à une pompe de climatisation.

Tout d’abord, un ventilateur aspire l’air intérieur à travers un serpentin très froid, ce qui provoque la condensation de l’humidité.

Les gouttelettes s’égouttent dans un seau à l’intérieur de l’unité ou sont pompées vers un drain à travers un tuyau.

L’air sec est réchauffé par un deuxième serpentin chauffé et évacué à température ambiante. Ces déshumidificateurs sont considérés parmi les plus efficaces.

Déshumidificateurs absorbants chimiques (déshydratants) fonctionnent mieux dans les climats chauds.

Ils utilisent un agent de séchage chimique, ou déshydratant, sur une roue d’échange de chaleur pour absorber les molécules d’eau de l’air. L’air humide est envoyé à l’extérieur via des bouches d’aération.

Les déshumidificateurs à adsorption consomment beaucoup d’énergie. Ils sont plus couramment utilisés par les industries que par les propriétaires.

Ventilateurs déshumidificateurs avoir un contrôleur de capteur et un ventilateur d’extraction. Le contrôleur de capteur active l’unité lorsque l’humidité atteint un niveau spécifié.

Les ventilateurs déshumidificateurs sont moins efficaces dans les climats humides car ils aspirent l’air extérieur dans la maison.

Ces déshumidificateurs sont souvent utilisés dans les sous-sols. Mais ils peuvent dépressuriser une pièce et provoquer un déversement de gaz. Assurez-vous que les fournaises au gaz sont correctement ventilées.