Guide d’achat des congélateurs

Ce guide d’achat expert vous aidera à choisir le bon type de congélateur et les caractéristiques qui conviennent à votre famille.

La taille du compartiment congélateur de votre réfrigérateur est-elle moins que satisfaisante ? Êtes-vous fatigué de reconditionner les légumes surgelés, les sucettes glacées et les lasagnes de grand-mère encore et encore pour essayer de tout entasser ? Il est peut-être temps d’envisager d’investir dans un congélateur autonome.

Les congélateurs autonomes sont disponibles en deux types : modèles coffre et verticaux.

Congélateurs coffres

Les congélateurs coffres sont généralement moins chers que les armoires verticales, mais ils ont besoin d’un espace large par rapport à un espace élevé. En raison de leur largeur, ils doivent également être inclinés pour passer une porte.

Ils ont une grande capacité, mais les éléments du bas nécessitent le retrait des éléments du haut pour y accéder.

Ils sont plus économes en énergie que les verticaux, et si vous perdez de l’énergie, un congélateur coffre gardera les aliments congelés plus longtemps si vous gardez le couvercle fermé.

Comme leurs serpentins sont encastrés dans leurs parois, aucun ventilateur n’est nécessaire pour faire circuler l’air froid, ce qui les rend également plus silencieux.

Gardez à l’esprit que les charnières d’un congélateur coffre commenceront à s’user en cas d’utilisation intensive. De plus, tous les congélateurs coffres ont un dégivrage manuel, qui peut prendre jusqu’à 24 heures et devenir salissant.

Congélateurs verticaux

Les congélateurs verticaux coûtent généralement plus cher car ils ont de meilleures caractéristiques d’organisation telles que des tiroirs et des étagères (mais cela signifie également qu’ils contiennent moins que les modèles coffre). Ils sont conçus pour passer facilement à travers une porte.

Certains modèles sont équipés d’une option de congélation rapide, qui fait baisser rapidement la température à l’intérieur du congélateur après qu’il ait été rempli de nourriture.

Les modèles verticaux moins chers ont un dégivrage manuel; les plus chers ont la commodité du dégivrage automatique, bien que cela augmente en fait le potentiel de brûlure de congélation et nécessite plus d’énergie.

Choisir la bonne taille de congélateur

Les congélateurs sont disponibles en quatre tailles de base : compact (5 pieds cubes), petit (6 à 9 pieds cubes), moyen (12 à 18 pieds cubes) et grand (18 à 25 pieds cubes).

Lorsque vous magasinez pour un congélateur, tenez compte non seulement de la capacité du congélateur, mais aussi de la taille de votre famille et de la façon dont vous mangez. Achetez-vous généralement beaucoup d’aliments surgelés en vrac ? Vous aimez congeler les fruits et légumes de votre jardin pour en profiter en hiver ? Quelqu’un dans la famille chasse-t-il ou pêche-t-il?

Une autre question à considérer est le penchant de votre famille pour les aliments surgelés et/ou préparés. Si vous avez peu de temps pour cuisiner et que vous ne pouvez faire vos courses qu’une fois par semaine, un congélateur peut gérer la charge. Ou peut-être aimez-vous profiter des soldes sur les viandes pour les avoir à disposition chaque fois que vous voulez jeter quelque chose sur le barbecue.

En règle générale, l’industrie de l’électroménager recommande 1,5 pied cube d’espace de congélation pour chaque membre de la famille avec 1 pied cube de congélateur contenant environ 35 livres de nourriture.

Après avoir considéré la taille optimale du congélateur et la quantité d’aliments surgelés que vous prévoyez de stocker, étudiez l’espace disponible pour votre nouveau congélateur.

Combien coûtent les congélateurs ?

Le coût moyen varie de 150 $ à 700 $ pour un congélateur coffre. Les congélateurs verticaux coûtent de 150 $ à 700 $ pour le dégivrage manuel et de 300 $ à 800 $ pour le dégivrage automatique. Et n’oubliez pas que vous voudrez peut-être faire livrer votre nouveau congélateur, ce qui ajouterait entre 40 $ et 100 $ au coût total, selon la proximité du fournisseur avec votre site de livraison.

De nombreux magasins offrent la livraison gratuite ; assurez-vous de demander avant de faire votre achat. Des frais supplémentaires peuvent être facturés pour brancher une fonction de machine à glaçons (vous aurez besoin d’une connexion à une source d’eau).

Caractéristiques typiques du congélateur

Contrairement aux réfrigérateurs, les congélateurs ont peu de cloches et de sifflets – pas de distributeurs d’eau à travers la porte, pas de tiroirs de refroidissement rapide ni de gadgets multimédias de haute technologie. Le travail d’un congélateur est simple : garder les aliments congelés.

Il y a plusieurs caractéristiques que vous voudrez peut-être prendre en compte lors de l’achat d’un congélateur, bien qu’elles augmentent toutes le coût :

Un système d’alarme de température qui retentit si la température à l’intérieur atteint un niveau dangereux.

Joints de porte magnétiques qui assurent une étanchéité à l’air.

Une fonction de ferme-porte qui assure la fermeture automatique de la porte ou du couvercle.

Le label Energy Star (attention, les économies d’énergie varient selon les modèles).

Une option qui permettra au congélateur de fonctionner efficacement à des températures ambiantes comprises entre 32 et 100 degrés F., ce qui est le plus important si vous prévoyez de garder le congélateur dans un garage, un sous-sol ou un autre espace à température non régulée.

Commandes d’accès faciles à l’intérieur pour que vous n’ayez pas à déplacer des éléments pour vérifier ou modifier la température (ou commandes à l’extérieur pour que vous n’ayez même pas besoin d’ouvrir le congélateur).

Éclairage intérieur plus une lumière extérieure de mise sous tension qui vous permet de savoir que le congélateur est en état de marche sans que vous ayez à ouvrir la porte ou le couvercle pour vérifier la température.

Un dispositif de sécurité pour enfants avec une clé escamotable qui maintient la porte du congélateur bien verrouillée et éjecte la clé pour éviter qu’elle ne reste dans la serrure.

Durée de la garantie ; la plupart des grands fabricants ont une garantie standard d’un an avec une offre de garantie prolongée de deux ans, trois ans et, dans certains cas, même de quatre ans.

